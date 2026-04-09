茨城県・常総市の魅力を発信する食のテーマパーク「道の駅常総」(所在地：茨城県常総市／運営：株式会社COLLECT)では、2026年4月11日(土)より、茨城県産メロンの販売を開始いたします。

茨城県は、20年以上連続でメロン生産量・出荷量日本一を誇る“メロン王国”。

その旬の始まりを告げるメロンを、道の駅常総として今シーズン初めてお届けします。当日は販売開始に合わせたカウントダウンセレモニーを開催し、試食もご用意。

さらに、道の駅常総ではメロンを使用したスイーツやパンなどを多数ご用意しております。茨城のメロンを道の駅常総で堪能しませんか？





道の駅常総でメロンを堪能！





■本イベントについて

本イベントは、茨城県産メロンの魅力を広く発信するとともに、生産者の想いをより身近に感じていただくことを目的としています。

また、旬の農産物を「味わう体験」として提供することで、その年の“最初の味”として記憶に残るひとときをお届けします。









■イベント概要

開催日： 2026年4月11日(土)

時間 ： 9：00開店／イベント開始10：00～

会場 ： 道の駅常総 入口前特設会場









■実施内容

(1) 販売開始カウントダウン＆試食プレゼント(10:00～)

“今年最初のひと玉”を迎える瞬間を、来場者とともにカウントダウン形式で演出します。販売開始と同時にメロンの試食をご用意し、旬の味わいをその場でお楽しみいただけます。

※試食は無くなり次第終了となります。





(2) 数量限定販売／特別価格

品種：イバラキング／オトメメロン／レノンメロン

価格：1,800円～3,000円(税込)

※入荷状況により価格が変動する場合があります。

さらに当日限定で、

オトメメロン(5玉入り)通常8,000円(税込)相当を、先着10名様限定5,555円(税込)で販売いたします。





(3) メロンお買い上げの方へ特別企画

メロンを2,500円(税抜)以上お買い上げのお客様に応募用紙をお渡しします。

テーマは

「今年最初のひと玉、誰と食べますか？」

ご記入いただいた方の中から、抽選で5名様にメロンをお届けします。

贈り物として親しまれてきたメロンを、大切な人への想いとともに届ける企画です。





(4) 全国発送受付スタート

店頭にて全国配送の受付を開始。

遠方のご家族や大切な方へ、旬の味覚をそのままお届けいただけます。









■まるでメロンのテーマパーク！？道の駅常総にはオリジナル「メロン」商品がもりだくさん！

道の駅常総では、メロンの魅力・おいしさを様々な形で堪能できる、ここだけでしか買えないオリジナル商品をご用意しております。





「ぼくとメロンとベーカリー。」

茨城県産メロンのペーストと、道の駅オリジナルの卵「天てり卵」を使用した、こだわりのメロンパン専門店です。





＜ぼくのカスタードメロンパン＞

一番人気・世界記録達成商品で、中に濃厚なカスタードクリームがたっぷり詰まった看板メニュー。





ぼくのカスタードメロンパン





＜ぼくのクリームメロンパン＞

メロンを1番感じることのできるメロンパンです！

生地に道の駅常総オリジナルの卵「天てり卵」、茨城県産メロンのペーストを使用し、中にも茨城県産のメロンクリームが入っています。





ぼくのクリームメロンパン





＜ぼくのメロン食パン＞

生地に道の駅常総オリジナルの卵「天てり卵」、茨城県産メロンのペースト、そして茨城県産の米粉を使用した食パンです。

中がふわふわ、しっとりしている、メロンパン×食パンの組み合わせが面白いパンです！！





ぼくのメロン食パン





「ぼくとメロンとソフトクリーム。」

茨城県産メロンのペーストと、道の駅オリジナルの卵「天てり卵」を使用した、こだわりのメロンパン専門店です。





左から)ぼたもちソフト／メロメロモンブランソフト／茨城メロンソフト





＜メロメロモンブランソフト＞

オススメNo.1！見た目もかわいいソフトクリーム。メロン風味のモンブランクリームの中はミックスソフトが入っています。

中はふわふわ、外はサクサクの食感をお楽しみください！！





＜茨城メロンソフト＞

城県産のメロンピューレを使用したメロンの味わい豊かなソフトクリーム。





＜上からぼたもちソフト＞

メロンソフトの上に地元ではお馴染みのお団子屋さん「ゆたかや」さんの一口サイズのぼたもちをトッピング！





＜メロンクリームソーダ＞

メロンとソフトクリームの組み合わせの定番「メロンクリームソーダ」。ミルクソフトとメロンソーダが同時に楽しめます！





メロンクリームソーダ





メロンにちなんだオリジナル商品も多数ご用意しています！

＜メロンパンまんじゅう＞

まるでメロンパンのような、おまんじゅう。





メロンパンまんじゅう





＜ぼくも世界記録とりたいなサンドクッキー＞

道の駅常総の人気商品「ぼくのクリームメロンパン」がサンドクッキーになって登場！





ぼくも世界記録とりたいなサンドクッキー





＜バームメローネ＞

茨城県産のメロンピューレを生地に使用したしっとりふわっとのバウムクーヘン。





バームメローネ





＜パンに塗って焼くだけメロンパン＞

パンに塗って焼くだけメロンパン

食パンに塗るだけでまるでメロンパンのような味わいになるスプレッド！





パンに塗って焼くだけメロンパン





■今後の展開

今後の展望

4月は茨城県産メロンの出荷が始まったばかりのため、入荷量が安定せず、日によっては完売となる場合があります。

4月中旬以降は鉾田エリアの入荷が安定し、6月には八千代を含む近隣地域のメロンが最盛期を迎えます。

今後はそのタイミングに合わせ、品種の拡充や限定企画を順次展開予定です。

季節ごとに変化する味わいや、茨城の風土をメロンとともに楽しめる場として発信してまいります。









■「道の駅常総」について

圏央道常総インターチェンジを出て直ぐ、国道294号線沿いにあり、茨城県南の玄関口に位置する道の駅です。茨城・常総の魅力を全国に発信すべく、常総市の豊かな自然が育んだ多様な農産物を主に扱う「農産物直売所」をはじめ、常陸牛やローズポーク、つくば鶏といった特産品などを味わえる「お食事処」、全国トップクラスの生産量を誇る茨城県のさつまいもや、茨城メロンを活用したオリジナルスイーツ、土産品を展開する「ショップ」などが並び、当駅でしか買えない・味わえない商品・メニューを約1,500アイテム集めた「食のテーマパーク」です。





道の駅常総





■施設概要

名称 ： 道の駅常総

所在地 ： 〒300-2508 茨城県常総市むすびまち1番地

面積 ： 約20,000m2

建物形式 ： 鉄骨造

駐車台数 ： 普通車114台／大型車48台／身障者用4台／

EV充電2台(24時間利用可能)計168台

施設設備 ： ・トイレ

・地域振興施設 - 物販施設、飲食施設、コミュニティ施設、

加工室、屋内プレイルーム、屋外交流広場、子どもの遊び場、

芝生広場、ベビーコーナー、非常用電源、貯水槽、公衆無線LAN、

展望デッキ、情報コーナー

・避難場所、備蓄倉庫・EV急速充電器

営業時間 ： 午前9時～午後5時(※時期等に応じて変動あり)

施設管理運営： TTCグループ

(代表団体：株式会社TTC 構成団体：株式会社COLLECT)

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/

公式Instgram： https://www.instagram.com/gogojoso/









■運営企業案内

会社名 ： 株式会社COLLECT

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 茨城県常総市水海道橋本町3600番地2

主な事業内容： 道の駅常総の管理運営、観光土産品の開発・製造及び販売、

工芸品・民芸品の販売、食料品の販売、

飲食店の経営、地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/