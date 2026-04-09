AI検索時代に「選ばれる企業」をつくる──SHINKA株式会社、LLMO（AI検索最適化）対策支援を本格始動

SHINKA株式会社

いま、企業の集客は

「検索で見つけてもらう」から「AIに推薦される」時代へと

変化しています。

SHINKA株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：尾田雪江（おだゆきえ））は、2026年4月1日に法人設立し、生成AIによる検索行動の変化に対応した新たな集客戦略「LLMO（Large Language Model Optimization／AI検索最適化）」の支援事業を本格的に開始いたしました。

近年、検索行動は大きく変化しています。



従来の検索エンジンに加え、生成AIによる情報取得が一般化し、企業やサービスは“検索結果に表示される”だけでなく、“AIに推薦される存在になること”が求められる時代に入りました。

しかし現状では、多くの企業がSEOやSNS、広告運用に取り組んでいる一方で、

「AIにどのように認識・評価されるか」まで設計できているケースは多くありません。

SHINKA株式会社では、この課題に対し、

- AIに正しく認識される情報設計- ホームページ、SNS発信の一貫した導線設計- 売上につながるコンテンツの構築

を一体化した支援を提供します。

本格始動に先立ち、法人設立記念として開催の発表をした

「あなたの商品がAIにおすすめされる方法 1DAYセミナー＆説明会」は、

告知開始直後から申し込みが殺到し、50名満席となりました。

現在は多数のキャンセル待ちとなっており、

LLMOに対する経営者の関心の高さが伺えます。

■ SHINKAが提供する「3つの統合アプローチ」

SHINKA株式会社は、主に次の３つの点をサービスとして提供していきます。

- AI認識アルゴリズムの最適化：システムエンジニアの視点から、AIが情報を収集・理解しやすい構造を設計。- 売上に直結する導線設計：広告・ホームページ・SNSをバラバラに運用せず、AI検索を起点とした一貫した成約導線を構築。- 持続的な資産化：一時的なバズではなく、AIに「推奨されるべき良質な情報」として蓄積されるコンテンツ戦略を支援。

■ 設立記念セミナーの状況について

2026年4月に開催予定のSHINKA株式会社 設立記念セミナー

「あなたの商品がAIにおすすめされる方法 1DAYセミナー＆説明会」は、

定員に達したため現在キャンセル待ちを受け付けております。

次回開催の優先案内およびキャンセル待ちの登録は、

以下の特設ページよりご確認いただけます。

特設ページURL：https://value.shinka-jp.com/p/llmo-seminar-opt

私たちは、単なる集客数の最大化ではなく、

「価値が正しく伝わり、選ばれる導線」を設計することで、

広告費に依存しない持続的な売上基盤の構築を目指します。

なお、詳細サービスについては、順次公開予定です。

■ 代表・取締役プロフィール

代表取締役尾田雪江（おだ ゆきえ）

Y'sエスコート株式会社 代表取締役

SHINKA株式会社 代表取締役

LLMOの専門家・システム設計者。

システムエンジニアとして20年にわたり、業務システムの設計・開発・改善に従事。

Webサイト制作、Web広告運用、プロモーション設計まで一貫して手がけ、広告費30万円で1,000万円以上の売上を創出するなど、集客から販売までの導線設計において多数の実績を持つ。

従来のSEOやSNS運用だけでは、良いサービスが正しく選ばれない時代に課題を感じ、AI時代の新たな集客戦略としてLLMOに着目。

AIが情報をどのように収集・理解・推薦するかという構造から逆算し、「AIに選ばれる状態」を設計する支援を行っている。

2025年12月、『あなたの発信がAIに選ばれる時代へ』（Kindle版）を出版。

横浜ケーブルテレビジョン「地域情報便 じもっと!!」への出演実績を持つ。

検索・AI・コンテンツが連動する“長期的に資産となる集客基盤”の構築を強みとする。

（Y'sエスコート株式会社URL：https://ys-escort.com/）

取締役田中 紗代（たなかさよ）

NS-PROJECT株式会社 代表取締役

SHINKA株式会社 取締役

AI集客およびLLMOの専門家・ビジネスプロデューサー。

元ネイリストとして、世界4カ国のコンペティションで優勝。24歳で独立し、1店舗で年商5,000万円を達成。

その後、属人的な経営課題を克服するため、人材の最適化による独自のビジネスモデルを構築。

現在は小規模事業者を中心に、延べ10,000名以上のビジネスを支援。SNS総フォロワー数は13万人を超える。

2023年に主催した「AIビジネスライブサミット」では、2,200名を動員。

著書に『PDCAを回して結果を出す！Instagram集客・運用マニュアル』（つた書房・重版3刷）。

パッチワーク通信社「スタイリッシュネイル」にて『サロン開業講座』を1年半にわたり連載。

「世界を1ミリ良くする」を理念に、持続可能で疲弊しない経営の実現を支援している。

（NS-PROJECT株式会社URL：https://ns-project.co.jp/）

■会社概要

会社名：SHINKA株式会社

設立：2026年4月1日

所在地：神奈川県横浜市

事業内容：

・LLMO（AI検索最適化）支援事業

・ツール開発

公式サイト：https://shinka-jp.com/

今後の展望

弊社の名前の由来、SHINKAとは

真価…人や物が本来持っている本当の価値や真の実力を

深化…より深く、強固に安定させ、

進化…時代や環境の変化に対応しながら、より優れた形や新しい段階へ進めていく

そんな想いを込めています。

SHINKA株式会社は、

「AIに選ばれる企業」を増やすことで、

正しい価値が正しく届く社会の実現を目指します。

AI検索時代においても、

本来選ばれるべきサービスが適切に届く仕組みを構築し、

企業・個人事業主の持続的な成長に貢献してまいります。

特に、SNS運用や広告費の増大に悩む地方の小規模店舗や個人事業主に対し、

AIという新たな味方を得ることで、

地域に根ざした本物の価値が、AIを通じて全国・世界へ届く仕組みを提供してまいります。