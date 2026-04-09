オリジナル3Dモデル「旅枕ヨカ」発売日のお知らせ

◆オリジナル3Dモデル 旅枕ヨカ

株式会社壽屋オリジナル3Dモデル旅枕ヨカ 2026年4月30日(木)発売

コトブキヤデジタルコンテンツの事業展開に、新キャラクターが登場。

惰眠族のヨカは、VRやAIなど、最新テクノロジーによるプロダクト展開を目指すキャラクターとして企画。その第1弾製品として、人気VRサービス「VRChat」などで利用いただける3Dデータを、「オリジナル3Dモデル 旅枕ヨカ」として4月30日(木)11時より、アバターショップコトブキヤで販売を開始いたします。

―ゲーム、アパレル、VTuber…業界の垣根を超えた8社体制での作りこみ

オリジナル3Dモデル 旅枕ヨカ 全身イメージ

旅枕ヨカの開発ではアバターニーズの3要素「表情」「衣装」「改変」に注力。それぞれの分野の専門家を集め、8社体制で作り込んでいます。

―表情豊かな300超のシェイプキー

旅枕ヨカの表情を豊かに表現するため、制作の初期段階でVTuberの表現技術を投入。ベースのイラストをもとにLive2Dを使用した表情差分とアニメーションを制作しています。この職人技により、キャラクターイメージを損なわずに表情差分の拡充を実現しました。その他にも、顔のパーツ配置を調整するシェイプやフェイストラッキング用のシェイプなども含み、多様な表情改変を支援します。

さらに、表情改変を支援するシェイプキー調整エディタツール「むにまろ」を新規開発、同梱します。むにまろはカーブベースのメッシュ編集ツールで、UnityEditor上で直感的にシェイプキーを調整、作成することができます。これにより表情改変のパターンは実質無限となりました。

―没入感を誘う構造的正確性に裏打ちされたバーチャルアパレル表現

300を超える多様なシェイプキー+調整ツールで無限大の表情改変

VRアバターコミュニティにファッションカルチャーが根差した現在のニーズに合わせ、アバターの衣装・洋服表現を徹底する制作体制で挑みました。アパレル産業の3Dシミュレーション事業社と連携して、衣装の構造表現の正確性の向上を目指しています。本製品では、キャラクターイラストを参考に、一度「本物の服を作れる要件」でパターン（洋服の設計図）の作図とシミュレーションを実施しています。このシミュレーション結果をマスターリファレンスとして、着せ替えゲームに造詣の深い3Dモデラーがアバター用に作りこむプロセスで制作しています。

洋服表現のリアリティとして、これまでも布の質感やしわの表現のこだわりを持ってまいりましたが、本製品では「服として組み立て可能な構造」である点に是非ご注目ください。構造のリアリティがVR内での体験を一層没入感の高いものとします。

―ドール風素体化など、独特な改変シェイプキー群

リアル服を作るプロセスを活用した本物志向の衣装造形

コトブキヤアバター向け3Dモデルのラインナップとしては新たな試みとなる、用途特化型ボディシェイプキーを実装。本作では、ボディシルエットを変えるもの、ボールジョイント風表現を支援するものなど、実験的な仕様が含まれております。一歩進んだアバター改変の実現を目指したチャレンジを、是非その目でお確かめください。

―100名のテスター＆クリエイターによるブラッシュアップ

一風変わった体形シェイプキーの例

旅枕ヨカの仕上げに、コミュニティからのフィードバックを積極的に採用。イベント企画「第1回 惰眠族のヨカ 先行体験・検証会」では開発中のアバターに対して集まった要望は130にも上りました。これらの要望を可能な限り製品仕様に落とし込むため、現在も制作を継続しています。

◆オリジナル3Dモデル 旅枕ヨカ 製品情報

テスターチームの皆様 ご協力ありがとうございました！【製品情報】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/104990/table/103_1_2c5639c0e28c7f4fe15a7943342827aa.jpg?v=202604090951 ]【設計】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/104990/table/103_2_1e812f3ceda8a53e51dbae2e85b83a9c.jpg?v=202604090951 ]【衣装開発】[表3: https://prtimes.jp/data/corp/104990/table/103_3_bdbdd7405a98c3e415529e7c04beb706.jpg?v=202604090951 ]【素体/顔/頭髪開発】[表4: https://prtimes.jp/data/corp/104990/table/103_4_cf40b6ce235097d55fe5f67072b0ffe7.jpg?v=202604090951 ]【Unity実装】[表5: https://prtimes.jp/data/corp/104990/table/103_5_b300eb802b7fd0d7946a53d65ec5669d.jpg?v=202604090951 ]【むにまろ開発】[表6: https://prtimes.jp/data/corp/104990/table/103_6_1f9eb7b8c1d158e008f8e5b4718df187.jpg?v=202604090951 ]

先行体験メンバー、フォトチームの撮りおろし写真（一部加工含む）

◆クリエイターコメント

ぱん

旅枕ヨカちゃんのデザインを担当させていただきましたぱんと申します。

ふわふわもふもふ、見ているとほっと心が安らぐようなデザインを心掛けました！

どこでもすぐに寝られるようにアイマスクを装備しています。

表情もとっても豊かに作っていただいて、私自身発売が今から楽しみです！

◆惰眠族のヨカについて

惰眠族のヨカはデジタルコンテンツ関連IPとして株式会社壽屋が企画する新規IP。「幸せなお昼寝」をモチーフにしたキャラクターデザインで、3Dモデルをきっかけにデジタルメディアを中心に活用、活躍して参ります。

オリジナル3Dモデル 旅枕ヨカは、惰眠族のヨカ企画の第1弾製品です。

オフィシャルサイトと二次創作ガイドラインは現在準備中。

3Dデータを活用したビジネスコラボレーション企画を募集しています。

惰眠族のヨカ (C) KOTOBUKIYA