エンジニア・DX人材育成サービス『TECH PLAY Academy』、第15弾ホワイトペーパーを公開し、生成AIを使える組織の条件を解説

パーソルイノベーション株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社 TECH PLAY Company（本社：東京都港区、TECH PLAY Company代表：片岡 秀夫）が運営する、実践型のオーダーメイド研修でDX人材を育成する『TECH PLAY Academy』（ https://www.academy.techplay.jp/ ）は、生成AIを導入したにもかかわらず成果につながらない企業が直面する課題と、その構造的な原因を整理したホワイトペーパーを本日より公開したことをお知らせします。

■本資料公開の背景・概要

生成AIの急速な進化により、多くの企業では「誰でも一定水準まで使える」環境が整いつつあります。一方で、DX推進や生成AI活用に取り組む企業の現場からは、

・生成AI活用が試行やPoCの段階で止まり、日常業務に組み込まれていない

・活用ノウハウが個人に閉じ、組織としての成果につながっていない

・時短や省力化は進んだが、意思決定や業務品質は変わっていない

といった課題が多く聞かれます。

『TECH PLAY Academy』では、こうした状況の背景には、生成AIの性能やツール選定の問題ではなく、「仕事や思考の設計が生成AI前提で行われていない」という構造的な課題があると考えています。

本ホワイトペーパーでは、「生成AIを使えること」そのものが差別化ポイントとならなくなった時代に、成果を生み出す組織は何が違うのかという問いに対し、DX推進・人材育成の観点から整理・解説しています。

■本資料でわかること

・生成AIが「使えること」自体では差がつかなくなっている理由

・生成AIを導入しても成果が出ない組織に共通する課題

・成果の差を生むのが、AIの性能ではなく「考え方と仕事の設計」である理由

・生成AIを使える組織に共通する3つの思考の前提

・個人活用で終わらせず、組織成果につなげるために必要な視点

・生成AI時代に、なぜ人材育成の再設計が必要なのか

■こんな方におすすめです

・生成AIを導入したが、現場での活用が広がらないと感じている方

・生成AI活用が一部の社員に属人化していることに課題を感じている方

・研修を実施しても、業務成果への接続が弱いと感じている人事・育成担当の方

・DX推進部門として、生成AI活用を組織に定着させたい方

・現場任せのAI活用ではなく、全社的な活用基盤を整えたい方

・“使い方研修”ではなく、“成果につながる育成”を検討したい方

■資料について

以下より無料でダウンロードいただけます。

https://www.academy.techplay.jp/resources/document_20260402

■『TECH PLAY』について

＜ https://techplay.jp/(https://techplay.jp/) ＞

約30万人※のテクノロジー人材を会員にもつITイベント情報サービス『TECH PLAY』、累計600回以上の開催実績を持つIT関連イベントの企画立案、企業のDX推進組織の構築支援など、各種サービスを提供しています。学習機会やつながりの創出によるテクノロジー人材のエンパワーメント、企業のデータ・テクノロジー活用を促すことで、日本の産業全体におけるデジタル化の推進を目指しています。

※2025年11月末時点

■『TECH PLAY Academy』について

＜ https://www.academy.techplay.jp/(https://www.academy.techplay.jp/) ＞

『TECH PLAY Academy』は、「学ぶだけの研修を終わりにしよう。」をスローガンに、企業のDX人材育成を支援するサービスです。現場活用と定着にこだわり、これまでに大手企業100社にて研修を実施し、満足度95％超・リピート率90％超を実現。

生成AI・データサイエンス・事業開発・エンジニアなど各分野の専門家が設計した研修で、業務課題に直結する"成果を生み出す人材"を育成しています。

■セミナーアーカイブを公開する「TECH PLAY Academy YouTube 公式チャンネル」を開設

『TECH PLAY Academy』では、過去に開催したセミナーのアーカイブをより見やすく提供するため、YouTube公式チャンネルを開設しました。

生成AI時代に求められる人材像やスキルの変化、人材育成・研修設計の考え方などを扱ったセミナーを公開しています。

これまでフォーム申込後に動画をダウンロードいただいていた形式から、オンラインで視聴しやすい形へと改善しています。

https://www.youtube.com/@TECH-PLAY-Academy/videos(https://www.youtube.com/@TECH-PLAY-Academy/videos)

■パーソルイノベーション株式会社について

＜ https://persol-innovation.co.jp/(https://persol-innovation.co.jp/) ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的に、2019年4月に事業を開始しました。世の中で見過ごされてきた“誰かが解くべき”はたらく領域の課題に向き合っています。まずは、フロントラインワーカー向けの転職/採用支援に取り組むべく若年層・未経験者向け転職支援サービス『ピタテン』やドライバーに特化した転職エージェントに注力します。また、約10万件の求人情報を人材紹介会社に開放する求人データベース事業『HITO-Linkエージェント』など業界のパラダイムシフトとなるようなサービスも展開していきます。今後も新たな価値創出を通じて、はたらくの常識をアップデートし続けてまいります。