【4/22開催】「トップ営業頼み」の限界を突破せよ。immedio・LegalOn・インゲージが明かす、AI時代の“属人化脱却”と営業価値最大化の最適解

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年4月22日（水）、株式会社LegalOn Technologies、株式会社インゲージと共に、営業組織の属人化を排除し、再現性のある成果創出を実現するためのオンラインセミナーを開催いたします。

セミナーについて :https://ingage.jp/relation/event/260422/?utm_source=immedio

■開催背景

現代のBtoB営業では、商談創出や案件管理、ナレッジ共有など日々の業務が高度化しています。 その一方で、多くの営業組織が以下の課題に直面しています。

- 「商談は増えているのに、受注率が安定しない」- 「進捗やKPIの把握に時間がかかり、意思決定が遅れる」- 「特定のハイプレイヤーに成果が依存し、組織としての再現性がない」

営業生産性を高めるためには、単に商談数を追うだけでなく、案件を適切にモニタリングし、組織全体でナレッジを活用できる「構造」を整えることが不可欠です。 本ウェビナーでは、営業の生産性改善に強みを持つ3社が集結。 商談創出からAIエージェントによる遂行設計まで、属人化から脱却するための実践的なヒントを公開します。

■セミナー内容

本セッションでは、まず株式会社immedioより、決まる商談を自動で生み出すAIインサイドセールス「immedio」の活用術について、リード獲得から商談数最大化を両面で追う現場視点から解説します。続いて、株式会社LegalOn Technologiesより、ブラックボックス化しがちな顧客対応を営業資産へと変え、誰でも売れる組織をつくるための最短ルートを公開。さらに株式会社インゲージより、分散した営業活動や顧客対応の情報を組織のナレッジとして集約し、AIエージェント時代に求められる具体的な遂行設計のあり方を具体的事例とともに詳説します。

AIやツールを導入しながらも、現場の“遂行”や実利に繋がる設計に悩む責任者の方々へ、少人数でも成果を出し続ける仕組みを整えるためのヒントを1時間に凝縮してお届けします

参加申し込みする :https://ingage.jp/relation/event/260422/?utm_source=immedio

■ 開催概要

セミナー名：属人化から脱却し、営業価値を最大化する ～商談創出から組織内の情報活用、AIエージェントによる遂行設計とは～

日時： 2026年4月22日（水）12:00 - 13:00

形式： オンライン

費用： 無料

お申し込みURL：https://ingage.jp/relation/event/260422/?utm_source=immedio

■ このような課題を持つ経営者・責任者の方におすすめ- SMB規模の営業組織で、少人数でも成果を出し続ける仕組みを整えたい方- 成果が個人依存になっており、再現性ある営業プロセスを構築したい方- AIやツールを導入しているが、現場の“遂行”や成果につながる設計に悩んでいる方- 営業活動や顧客対応の情報が分散しており、組織でのナレッジ活用を進めたい方■ 登壇者プロフィール- 小牧 秀太郎 ｜ 株式会社immedio マーケティングマネージャー- 吉田 晋 ｜ 株式会社LegalOn Technologies 執行役員・DealOn 事業責任者- 佐竹 彩華 ｜ 株式会社インゲージ 事業推進部 イベントマーケター参加申し込みする :https://ingage.jp/relation/event/260422/?utm_source=immedio

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールスツール「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)

株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)