ヤマダゲーム 300種類以上のミニゲームで遊びながらポイントが当たる「かんたんゲームボックス」サービス提供開始！

株式会社 ヤマダホールディングス

ヤマダホールディングスグループの株式会社ヤマダデンキ（本社：群馬県高崎市、代表取締役社長：佐野 財丈）は、2026年4月9日（木）、GMOメディア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森 輝幸、以下、GMOメディア）が運営するミニゲームサービス「かんたんゲームボックス」の提供を開始しました。

■「かんたんゲームボックス」とは

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本サービスは、GMOメディアが運営する「かんたんゲームボックス by GMO」をヤマダデンキのサービスとして提供するものです。300種類以上のミニゲームを楽しみながら抽選券を集め、ヤマダポイントが当たる抽選に参加できます。スマートフォンやパソコンから手軽に利用でき、スキマ時間に楽しみながらポイント獲得のチャンスを得られるのが特長です。

■サービス提供の背景

ヤマダデンキでは、デジタルサービスを通じてお客様により楽しく便利なお買い物体験を提供する取り組みを進めています。また近年、スマートフォンの普及により、短時間で楽しめるカジュアルゲームや、ゲームを楽しみながらポイントを獲得できる「ポイ活」への関心が高まっています。

こうした背景を踏まえ、誰でも簡単に遊べるミニゲームとポイント獲得の楽しさを組み合わせた新サービスとして「かんたんゲームボックス」の提供を開始しました。本サービスを通じて、お客様の日常に楽しさをお届けするとともに、ヤマダポイントをより身近に感じていただくことを目指しています。

■「かんたんゲームボックス」の特徴

1. 300種類以上のミニゲームを収録

パズル、アクション、脳トレなど、さまざまなジャンルのミニゲームを多数ラインアップ。短時間で楽しめるゲームを豊富に取り揃えています。

2. ゲームを遊んで抽選券を獲得

ゲームをプレイすることで抽選券を獲得でき、抽選に参加することができます。

3. ヤマダポイントが当たるチャンス

抽選に当たると、ヤマダデンキで利用できるヤマダポイントを獲得できます。

4. スマートフォン・パソコンで手軽にプレイ

アプリのインストール不要で、スマートフォンはもちろんブラウザからも簡単にゲームを楽しむことができます。

■「かんたんゲームボックス」サービス概要

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サービス名 ：かんたんゲームボックス

利用料金 ：無料

対応環境 ：スマートフォン／PCブラウザ

ゲーム数 ：300種類以上

サービスURL：https://ymd-game.kantangame.com/easygame

■GMOメディアについて

GMOメディアは、創業以来、自社開発・運営によるメディア事業を展開し、ポイ活サイト、ゲームプラットフォームサイト、プログラミング教育ポータルサイトなど、多様なサービスを提供しています。さらにソリューション事業として、メディア運営で培ったノウハウを活かし、ポイントサイト構築・運営を支援する「GMOリピータス」や、成果報酬型の広告配信を行うアフィリエイトサービスプロバイダ「アフィタウン by GMO」などを通じて、提携パートナーの収益化をサポートしています。

GMOメディアWEBサイト：https://www.gmo.media/