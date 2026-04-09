デジタル資産・情報の増加で深刻化するデジタル遺品トラブル　相談現場で遺族の8割が直面「パスワードがわからない」

日本PCサービス株式会社

デジタルインフラの設定・修理・トラブル解決を行う日本ＰＣサービス株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：家喜 信行、証券コード：6025、以下「当社」）は、過去10年で増加する「デジタル遺品」に関するトラブル相談の内容を分析しました。深刻化するデジタル遺品問題に対し、2026年4月15日（水）の「遺言の日」にむけて、その傾向と対策を発表します。

【背景】当社はスマホ・パソコン・IoT機器など、デジタルのお困りごとをワンストップで解決する独立系サポート企業です。身近な“デジタルのかかりつけ医”となるべく、全国に訪問・持込380拠点を持ち、365日24時間・最短即日でお困りごとを解決し、年間42万件の対応実績があります。その中でデジタル遺品に関する相談は約10年前と比べ3倍*に増加しています。デジタル社会が生んだ新たな社会課題として、誰にでも起こりうる生活リスクとなっています。（*参照：デジタル遺品に関する過去10年の相談件数(https://www.4900.co.jp/service/memento.php#:~:text=%E5%9B%B0%E3%82%8A%E3%81%94%E3%81%A8-,%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E9%81%BA%E5%93%81%E3%83%BB%E7%B5%82%E6%B4%BB%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%9B%B8%E8%AB%87%E4%BB%B6%E6%95%B0,-%E2%80%BB2015%E5%B9%B49)）

デジタル機器は入れ替えなどと共に徐々に増えていくことも少なくない

当社へ寄せられる相談内容の約8割が「パスワード解除」に関する相談です。

さまざまな情報をデジタル機器やオンライン上で管理される中、IDやパスワードがわからず、デジタル遺品整理においてご遺族が直面する壁となっています。

デジタル遺品に関する相談の約8割がパスワードがわからない

パスワード解除に関する相談が多くの割合を占める中で、直近のデータからも徐々に増加している傾向もあり、今後デジタル社会の発展とともにデジタル遺品に関する相談の80%以上がパスワードに関する相談になることも予想されます。

パスワードが解除できないことでよく起こるトラブルとして、

・ネット銀行の資産確認ができない

・株やFX取引の履歴や資産状況を確認できない

・サブスクリプションサービスの解約ができない

・写真やメッセージの思い出にアクセスできない

などがあります。

スマホ・パソコンの暗証番号・パスワードが一つが解けないために、故人の思い出や資産など重要な情報に辿り着けないという相談が直近の傾向として見られます。デジタル上で扱う重要情報が増える中、故人がどのようなデジタル機器・オンラインサービスを利用していたか「デジタル資産の棚卸し」がされていないことに起因しており、予期せぬトラブルにより、ご遺族の負担も大きくしています。

通帳や手帳、写真など物理的なものだけでなく、生前から定期的な「デジタル資産の棚卸し」を行うことが重要です。

デジタル遺品サポートで実際に寄せられている相談

⚫︎機器に保存された重要なデータに関する相談／40代／女性

父が使用していたパソコンがうまく起動せず、中に顧客データが入っているため、まずはそのデータを第一に救出したい。そして、写真データと遺言書のデータがあることがわかっているのでUSBメモリへ取り出したい。

⚫︎パスワード解除に関する相談／30代／女性

息子が使用していたパソコンで、投資関係のデータが入っていることはわかっているものの、パスワードがわからずどうすることもできないため、パソコンのパスワードを解除してほしい。

デジタル整理ガイドは無料公開中

こうしたトラブルを未然に防ぐため、当社では「デジタル整理ガイド」を公開しています。ご自身が利用するデジタル機器・オンラインサービスを完全に把握できていないという方は多く「何からすれば良いかわからない」という疑問を解決します。大切な資産や思い出を継承できない悲劇に見舞われないよう、遺言の日に生前デジタル整理を推奨します。

【デジタル整理ガイド：無料公開】

https://www.4900.co.jp/service/memento.php

日本ＰＣサービス株式会社【証券コード：6025】

代表者 ：代表取締役社長 家喜 信行

設立 ：2001年9月

資本金 ：3億6005万円

事業内容：IT機器の修理・設定・トラブル解決（訪問・持込・電話等）

定額会員サービス、コールセンター受託、法人保守、取付設定工事 他

所在地 ：（大阪本社）大阪府吹田市広芝町9-33

（東京本社）東京都港区六本木2-4-5

日本ＰＣサービス：https://www.j-pcs.jp/

デジホ（デジタルホスピタル）：https://www.j-pcs.jp/service/

ＰＣホスピタル：https://www.4900.co.jp

スマホスピタル：https://smahospital.jp/