ドラマ「フェイクファクトリップス」全世界配信決定！

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堀 海登・佐藤友祐のW主演で話題のドラマ「フェイクファクトリップス」の全世界配信日程が決定しました！

■FODにて4月23日24時 独占先行配信！

ドラマ「フェイクファクトリップス」 FODにて4月23日（木）24時より独占先行配信

フジテレビが運営する動画配信サービスFODでは、ドラマ『フェイクファクトリップス』を４月23日（木）24時より独占先行配信することが決定しました。

世界最速のドラマ公開を要チェック！

■全世界で同日配信

下記の配信サービスにて、世界各国での同日配信が決定しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179314/table/2_1_9cbf8145d9096a3eb75cb75cb503db9e.jpg?v=202604091051 ]

GagaOOLala ／ Heavenly ／ 遠傳friDay影音 ／ iQIYI

■BSフジにて4月30日24時 放送開始！ 直前生配信も決定！

「フェイクファクトリップス」のテレビ放送は、2026年4月30日（木）24時より、BSフジにてスタートです！

放送終了後には、TVerにて見逃し配信予定。

また、BSフジ放送開始の4月30日には、主演の堀 海登さん・佐藤友祐さんによる生配信を予定しています！

４月30日 公式チャンネルにて堀 海登さん・佐藤友祐さん出演の生配信が決定！

●4月30日（木）夜 生配信決定！

・出演：堀 海登 ／ 佐藤友祐

※詳細は、公式SNSにて発表いたします。

・公式チャンネル

KADOKAWAグループの配信プラットフォームにて、4月23日開設予定

●ドラマ「フェイクファクトリップス」公式アカウント

・公式サイト： https://fakefactlips-drama.com/

・公式X： https://x.com/_FakeFactLips_

・公式Instagram： https://www.instagram.com/_fakefactlips_/

・公式TikTok： https://www.tiktok.com/@FakeFactLips

・公式YouTube ： https://www.youtube.com/@fakefactlips-drama

■作品概要

・タイトル： フェイクファクトリップス

・放送： BSフジ 2026年4月30日（木）スタート 毎週木曜24時～ ※一部変更予定有

放送終了後からTVerにて見逃し配信

・配信： FOD 4月23日（木）独占先行配信 毎週木曜24時～

GagaOOLala、Heavenly、遠傳friDay影音、iQIYIにて全世界同日配信

・原作： 末広マチ「フェイクファクトリップス」竹書房（Qpa刊）

・監督： 田口 桂 「おいしい給食」シーズン１～3（脚本も）「隣の男はよく食べる」「好きなオトコと別れたい」「クラスメイトの女子、全員好きでした」

松浦 健志（3話・4話）「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」「いつかヒーロー」「私たちが恋する理由」

・脚本： 烏丸 棗（なつめ） 牡丹茶房主宰 「消せない私」

・出演者： 堀 海登（四ツ谷 良） 佐藤 友祐（志藤 全）

平井 亜門 財津 優太郎 天野 旭陽 島津 見 ほか

・オープニング曲： 『カ ミ ナ リ』 歌 I Don't Like Mondays.

・エンディング曲： 『誰より好きなのに』 歌 四ツ谷良（堀海登）・志藤全（佐藤友祐）

・プロモーション映像： https://youtu.be/3w-yDANxwYI

・制作プロデューサー：伊波明香

・製作・著作： 「フェイクファクトリップス」製作委員会

ドラマ「フェイクファクトリップス」１話よりドラマ「フェイクファクトリップス」２話よりドラマ「フェイクファクトリップス」２話よりドラマ「フェイクファクトリップス」２話より

原作は、シリーズ累計45万部突破の末広マチによる同名コミック「フェイクファクトリップス」竹書房（Qpa刊）。仕事はできるのに恋愛スキルは高校生以下な大人２人による“ウブきゅんラブバトル”が支持を集める人気シリーズです。

高校時代から因縁のライバルとして競い合ってきた四ツ谷良（堀 海登）と志藤 全（佐藤友祐）。社会人となり、同じ職場で再会した後も負けず嫌いな関係は続いていましたが、ある出来事をきっかけに“先に落とした方が勝ち”という新たな勝負をすることに……。不器用な大人の恋の行方を、コミカルかつリアルに描く実写BLドラマです。

(C)末広マチ・竹書房／「フェイクファクトリップス」製作委員会