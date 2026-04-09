ドラマ「フェイクファクトリップス」全世界配信決定！

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デュランダル株式会社

堀 海登・佐藤友祐のW主演で話題のドラマ「フェイクファクトリップス」の全世界配信日程が決定しました！




ドラマ「フェイクファクトリップス」　FODにて4月23日（木）24時より独占先行配信

■FODにて4月23日24時 独占先行配信！


フジテレビが運営する動画配信サービスFODでは、ドラマ『フェイクファクトリップス』を４月23日（木）24時より独占先行配信することが決定しました。


世界最速のドラマ公開を要チェック！



■全世界で同日配信


下記の配信サービスにて、世界各国での同日配信が決定しました。



[表: https://prtimes.jp/data/corp/179314/table/2_1_9cbf8145d9096a3eb75cb75cb503db9e.jpg?v=202604091051 ]



GagaOOLala　／　Heavenly　／　遠傳friDay影音　／　iQIYI


■BSフジにて4月30日24時 放送開始！ 直前生配信も決定！


「フェイクファクトリップス」のテレビ放送は、2026年4月30日（木）24時より、BSフジにてスタートです！


放送終了後には、TVerにて見逃し配信予定。



また、BSフジ放送開始の4月30日には、主演の堀 海登さん・佐藤友祐さんによる生配信を予定しています！




４月30日 公式チャンネルにて堀 海登さん・佐藤友祐さん出演の生配信が決定！


●4月30日（木）夜 生配信決定！


・出演：堀 海登　／　佐藤友祐


　※詳細は、公式SNSにて発表いたします。



・公式チャンネル


　KADOKAWAグループの配信プラットフォームにて、4月23日開設予定




●ドラマ「フェイクファクトリップス」公式アカウント


・公式サイト：　https://fakefactlips-drama.com/


・公式X：　https://x.com/_FakeFactLips_


・公式Instagram：　https://www.instagram.com/_fakefactlips_/


・公式TikTok：　https://www.tiktok.com/@FakeFactLips


・公式YouTube　：　https://www.youtube.com/@fakefactlips-drama



■作品概要

・タイトル：　フェイクファクトリップス


・放送：　BSフジ　2026年4月30日（木）スタート　毎週木曜24時～　※一部変更予定有


　　　　　放送終了後からTVerにて見逃し配信


・配信：　FOD　4月23日（木）独占先行配信　毎週木曜24時～


　　　　　GagaOOLala、Heavenly、遠傳friDay影音、iQIYIにて全世界同日配信


・原作：　末広マチ「フェイクファクトリップス」竹書房（Qpa刊）


・監督：　田口 桂 「おいしい給食」シーズン１～3（脚本も）「隣の男はよく食べる」「好きなオトコと別れたい」「クラスメイトの女子、全員好きでした」


　　　　　松浦 健志（3話・4話）「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」「いつかヒーロー」「私たちが恋する理由」


・脚本：　烏丸 棗（なつめ） 牡丹茶房主宰　「消せない私」


・出演者：　堀 海登（四ツ谷 良）　佐藤 友祐（志藤 全）


　　　　　　平井 亜門　財津 優太郎　天野 旭陽　島津 見　ほか


・オープニング曲：　『カ ミ ナ リ』　歌 I Don't Like Mondays.


・エンディング曲：　『誰より好きなのに』　歌 四ツ谷良（堀海登）・志藤全（佐藤友祐）


・プロモーション映像：　https://youtu.be/3w-yDANxwYI


・制作プロデューサー：伊波明香


・製作・著作：　「フェイクファクトリップス」製作委員会




ドラマ「フェイクファクトリップス」１話より

ドラマ「フェイクファクトリップス」２話より


ドラマ「フェイクファクトリップス」２話より

ドラマ「フェイクファクトリップス」２話より


原作は、シリーズ累計45万部突破の末広マチによる同名コミック「フェイクファクトリップス」竹書房（Qpa刊）。仕事はできるのに恋愛スキルは高校生以下な大人２人による“ウブきゅんラブバトル”が支持を集める人気シリーズです。


高校時代から因縁のライバルとして競い合ってきた四ツ谷良（堀 海登）と志藤 全（佐藤友祐）。社会人となり、同じ職場で再会した後も負けず嫌いな関係は続いていましたが、ある出来事をきっかけに“先に落とした方が勝ち”という新たな勝負をすることに……。不器用な大人の恋の行方を、コミカルかつリアルに描く実写BLドラマです。



(C)末広マチ・竹書房／「フェイクファクトリップス」製作委員会