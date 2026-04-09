ドローン操縦や空撮が無料で体験できるイベントを4月25日（土）に福井・永平寺町で開催

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、日本システムバンク株式会社（本社：福井県福井市、代表取締役：野坂信嘉）と共催で、2026年4月25日（土）に福井県吉田郡永平寺町でドローン操縦体験の無料イベント「DJI New Pilot Experience（ニュー・パイロット・エクスペリエンス）」を開催いたします。

当日は、DJI Avata 360 をはじめ、DJI Neo 2、DJI Mini 5 Pro、DJI Mavic 4 Pro など最新機種を実際に操縦しながら、FPV飛行、手のひら離着陸、1インチカメラ搭載機の映像表現、フラッグシップ機の高画質撮影まで、それぞれの違いを体感できます。経験豊富なインストラクターが丁寧にサポートしますので、「何から始めればいいかわからない」という初心者の方でも安心してご参加いただけます。

▼お申し込みはこちら（参加無料・先着15名・事前申込制）▼

https://sekido-rc.com/?pid=191231802

ドローン操縦や空撮を無料で体験できるイベント

ドローンに初めて触れる方はもちろん、購入前に実機の操作感や扱いやすさを確かめたい方まで、どなたでも気軽にご参加いただけます。会場では、屋内施設ならではの安定した環境で、操縦の基本（離着陸・ホバリング・旋回など）を段階的に体験しながら、機体ごとの操作性や撮影映像の違いを比較できます。さらに、撮影をより楽しむために押さえておきたい設定の考え方や、安全に飛行させるための注意点なども、実例を交えてご紹介します。当日は、気になった機体の選び方や購入相談にもその場で対応します。

ドローン無料体験会／販売会 DJI New Pilot Experience in 福井 開催概要

開催日： 2026年4月25日（土）

時間 ： 13時30分～15時30分（受付：13時15分～）



会場 ： 永平寺緑の村ふれあいセンター

〒910-1221 福井県吉田郡永平寺町山10号1番地

定員 ： 先着15名

参加費： 無料

対象者： ・これからドローンを始めたい方

・ドローンを購入して空撮してみたい方

・DJIの新製品に興味があり、購入前に実機を試したい方

・空撮を業務や情報発信に取り入れたい方

▶ お申し込みはこちら（参加無料・先着15名）

https://sekido-rc.com/?pid=191231802

［メディア関係者の皆さまへ］

当日は、実機展示、操縦体験の様子、空撮デモのイメージ、講師および主催者への個別取材をご案内可能です。取材をご希望の場合は、お申し込み時に媒体名、撮影希望、インタビュー希望内容をご記載ください。

フライト体験・展示機体

・DJI Avata 360

8Kの360°撮影に対応したドローン。専用ゴーグルを使って、没入感あふれるFPV視点での空撮が楽しめます。全方向障害物検知センサーを搭載し、初めての方でも扱いやすい設計です。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3164973(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3164973)

・DJI Avata 2

撮影性能から安全性、耐久性、バッテリー駆動時間まで向上したFPVドローン。1/1.3インチイメージセンサー搭載で撮影のダイナミックレンジが広がり、効率的に低照度環境に対応します。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2963520(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2963520)

・DJI Neo 2

本体のボタン操作だけで手のひらから離着陸でき、ジェスチャー操作で本格的な映像が撮影できます。対象を自動で捉えるActiveTrackのほか、音声操作やスマートフォン・送信機・ゴーグルなど様々な方法で空撮が楽しめます。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3133958(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3133958)

・DJI Mini 5 Pro

5,000万画素の1インチCMOSカメラを採用し、4K/120fps撮影に対応。縦撮影や225°回転可能なジンバル、低照度下での障害物検知機能を備え、映像表現にこだわりたい方から、はじめて高性能機を選ぶ方まで幅広く使いやすい1台です。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3120542(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3120542)

・DJI Mavic 4 Pro

1億画素の4/3型CMOS Hasselbladメインカメラと、1/1.3インチおよび1/1.5インチの大型CMOSデュアル望遠カメラを搭載。360°回転ジンバルや低照度下での全方向障害物検知機能を備え、本格的な空撮表現を試したい方に適した機体です。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3072235(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3072235)

● 参加無料｜事前申込制｜先着15名

https://sekido-rc.com/?pid=191231802

セキドはこれまで全国で1,950回以上のセミナー・イベントを開催し、延べ21,000名以上にご参加いただいてきました。本イベントでも、その実績を活かし、初心者の方にもわかりやすい体験機会をご提供します。

ドローンの無料体験会・セミナーを全国で開催中

セキドでは、初心者向け体験会から業務活用セミナーまで、ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836

FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10時00分～17時30分



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

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