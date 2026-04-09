Filigran、能動的サイバー防御を加速させる日本市場への戦略的拡大を発表

Filigran

【日本・東京 - 2026年4月9日】 - オープンソースおよびAI駆動型サイバーセキュリティの革新者であるFiligran（フィリグラン、本社：フランス・パリ）は、本日、日本市場における本格的な事業展開に向けた国内組織を正式に発足し、戦略的拡大を開始することを発表いたしました。

今回の進出は、日仏間におけるサイバーセキュリティ協力の戦略的重要性を裏付けています。

1. 潜在的な課題への対応：日本進出の戦略的意義

Filigranの最新のグローバルCTEM（継続的な脅威エクスポージャー管理）レポートによると、日本の組織は世界の他地域と比較して独自の課題に直面しています。Filigranの日本市場参入は、インテリジェンス駆動型のエコシステムを通じて、脅威情報を活用した能動的防御を構築し、レジリエンスを高めることを目的としています。

- 「限定的な可視化」から「能動的な状況把握」へ： 日本企業の54％が「資産全体の可視化が不十分であること」を最大の課題として挙げており、これは世界平均（41％）を大きく上回る深刻な状況です。Filigranの「OpenCTI」は、散在する膨大な脅威インテリジェンスデータを統合プラットフォームへと集約することで、この課題を根本から解決します。セキュリティチームは、構造化された高い可視性を確保することで、自社の環境に真に影響を与える脅威を継続的に特定・優先順位付けし、迅速な意思決定と確実な対応を実現できます。- 「優先順位判定疲れ」の軽減： 日本の組織の86%が、どの問題に即座に対処すべきかの判断に苦慮しています。セキュリティチームは業務時間の43%を、結果的に優先度が低い、あるいは悪用不可能なリスクの調査に費やしています。Filigranは、サイバー脅威インテリジェンス（CTI）を単なる技術ツールから戦略的機能へと昇華させ、攻撃エクスポージャーの検証を含め、CISOがより迅速かつ確信を持って意思決定を行えるよう支援します。

2. Filigranの優位性：日本のサイバーセキュリティにおけるポジティブな転換

Filigranの進出により、日本の組織は、従来の「後手に回るサイロ化したツール」から、統合されインテリジェンスに裏打ちされた「能動的なセキュリティポスチャ」へと移行することが可能になります。

- オープンソースによる透明性： 従来の「ブラックボックス型」の独自ツールとは異なり、Filigranの「オープンソース・ファースト」の哲学は、高い透明性と開放性を保証します。これにより、日本の組織はベンダーロックインを回避し、持続可能な防御インフラを構築できます。Filigranは現在、世界中で6,500人以上のアクティブなユーザーコミュニティを擁しています。- Agentic AIによる自動化： 日本の回答者の84%が、リスク評価に追いつくためには自動化が不可欠であると述べています。Filigranの「Agentic AI」は、XTMスイートの全製品を連携させ、脅威分析からレポート生成まで、役割に応じたサイバーセキュリティ専門のAIエージェントを稼働させます。これにより、限られた人的リソースを、よりインパクトの大きい戦略的取り組みに集中させることが可能になります。- GRCの進化： 「OpenGRC*」は、静的なコンプライアンスを、脅威情報に基づいた動的なリスク管理へと変革し、経営レベルでのデータ駆動型な投資判断を促進します。

*注：OpenGRCの詳細および提供時期については、準備が整い次第発表いたします。

3. 国内リーダーシップと成長戦略

Filigranの日本市場における事業展開は、サイバーセキュリティ業界の第一線で豊富な経験を有する戸田 麻弥（とだ まや）が、日本カントリーマネージャーとして主導します。

- リーダーシップ： 戸田は、CrowdStrikeのセールスディレクターやSysdigのカントリーマネージャーを歴任し、グローバルなサイバーセキュリティの取り組みを日本市場で拡大させてきた確かな実績を持っています。現職では、日本全国におけるFiligranの市場展開（GTM）戦略の策定と実行を統括します。- ソリューションとエンゲージメント： Filigranは、「OpenCTI」や「OpenAEV」を含むXTMプラットフォームの全機能を日本市場に導入します。立ち上げを記念して、2026年4月に日本のビジネスリーダーを対象に戦略的インサイトを提供するエグゼクティブ・ブリーフィングを開催します。- 国内エコシステム： Filigranは2026年末までに国内の従業員数を倍増させる計画です。テクノロジーパートナー、システムインテグレーター、および政府機関との強固なエコシステムを構築し、日本市場のニーズに即した、きめ細やかなサポートを提供します。- 注力セクター： 当初は政府機関、重要インフラ（電力、通信、運輸）、金融サービス、およびハイテク製造業に注力します。

日本市場への戦略的拡大に向けて

「日本はFiligranにとって最優先の戦略的市場です。当社の調査では、日本の組織は高い技術力を備えている一方で、現在は膨大なデータ量と手動プロセスに圧倒されている実態が明らかになりました。当社のオープンソースプラットフォームを導入することで、日本が能動的なサイバー防御におけるグローバルリーダーとなるよう尽力してまいります。」 -- Filigran 共同創設者 Julien Richard (ジュリアン・リシャール）

Filigranについて

2022年に設立されたFiligranは、エンドツーエンドの脅威インテリジェンス管理、攻撃シミュレーション、セキュリティポスチャの検証をカバーする、オープンソースかつAI駆動型のソリューションを提供しています。同社のプラットフォームは、世界中の6,000以上の組織から信頼を得ています。

- OpenCTI： 技術・運用・戦略の各レベルで包括的な脅威インテリジェンスを構造化・運用し、セキュリティチームが攻撃を文脈化して能動的に行動することを可能にします。- OpenAEV： 高度な攻撃シミュレーション、レジリエンス・テスト、危機管理演習を通じて、重大な脆弱性を特定し、組織のセキュリティポスチャを強化します。