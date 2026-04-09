プロeスポーツチーム「FENNEL」、「HyperX」とのパートナーシップ契約締結および共創プロジェクト「For Future Project」始動のお知らせ

株式会社Fennel

プロeスポーツチーム「FENNEL」を運営する株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）は、株式会社日本HP（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：岡戸 伸樹、以下「日本HP」）が展開するゲーミングブランド「HyperX」とパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

本契約に基づき、日本HPから年間を通してHyperXゲーミングデバイスをFENNEL所属の選手・ストリーマーにご提供いただきます。あわせて、次世代のeスポーツプレイヤーを育む共創プロジェクト「For Future Project」を始動いたします。

HyperXについて

HyperXは、HPのゲーミングブランドです。We’re All Gamers をブランドの理念とし、スキルレベル、ジャンル、プレイスタイル、地域を問わず、すべてのゲームを楽しむ方に最高の体験をお届けします。

ヘッドセット、キーボード、マウス、コントローラー、マウスパッド、イヤホンなど、多彩な製品を通じて、快適さ、美しさ、パフォーマンス、信頼性を追求した製品を提供しています。

2026年1月、HyperXはHPのゲーミングマスターブランドになりました。

HyperXの製品ラインナップは公式サイトをご覧ください。

公式サイト：https://jp.ext.hp.com/accessories/personal/hyperx/

スポンサーシップ契約締結の背景

FENNELは2019年の設立以来、VALORANT、Pokemon UNITEをはじめとする8つの競技タイトルで部門を保有し、国内トップクラスの競技成績を収めてまいりました。

一方、HyperXは「We’re All Gamers」という理念のもと、初心者から上級者まで幅広いプレイヤーに向けたゲーミングデバイスを展開し、世界中のeスポーツシーンを支えてきました。

両者に共通する「eスポーツの未来を育てる」というビジョンが今回の契約締結の原動力となりました。トッププレイヤーの競技力を最高水準のデバイスで支えるだけでなく、次世代のプレイヤーがeスポーツに出会い、成長するきっかけを共に創り出していくことを目指します。

共創プロジェクト「For Future Project」について

「For Future Project」は、FENNELとHyperXが共同で取り組む次世代支援プロジェクトです。

FENNELは設立以来、eスポーツ業界のリーディングカンパニーとしてシーンの発展に努めてまいりました。本プロジェクトでは、現在のトッププレイヤーへの支援にとどまらず、これからのeスポーツ業界を担う次世代プレイヤーの育成・支援に取り組みます。初心者からコアゲーマー向けの多様なデバイスを開発・提供するHyperXと共に、子供たちがeスポーツに取り組むきっかけを創出し、コミュニティとの結束をさらに深めてまいります。

「For Future Project」の仕組み

FENNELの選手が公式大会で勝利するたびに「For Future Counter」が加算されていき、カウンターが100%に達成したタイミングで、eスポーツに憧れる子供たちへ公式大会への招待やゲーミングデバイスの提供を実施します。

「憧れの選手を間近で見たい」「もっと上達するために良いデバイスが欲しい」と願う子供たちへ、大会への招待やデバイスの提供を通じて、eスポーツに本格的に取り組むきっかけを届けます。

株式会社日本HP マーケティング本部 本部長 柳澤 真吾 コメント

FENNEL様とパートナーシップを結べることを大変光栄に思います。トップレベルの競技環境支援に留まらず、選手の挑戦が次世代の夢につながる取り組みを、共に日本から広げていけることを心より楽しみにしています。本取り組みを通じ、eスポーツの未来を共創してまいります。

FENNEL代表取締役社長 高島 稜 コメント

この度、HyperX様とパートナーシップ契約を締結できたことを大変嬉しく思います。

今回始動する『For Future Project』は、私たちの選手の勝利が次世代の子供たちの挑戦につながるという、これまでにない仕組みです。選手たちの日々の努力が競技成績だけでなく、eスポーツの未来そのものを切り拓く力になる。そんな循環を、HyperX様と共に実現してまいります。

FENNELについて

2019年に設立。2026年現在、10タイトルにわたるeスポーツ部門を展開。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

会社概要

会社名：株式会社Fennel

代表取締役会長：遠藤 将也

代表取締役社長：高島 稜

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ：https://fennel-esports.com

公式 X：https://x.com/FENNEL_official

公式 オンラインストア：https://fennel-store.com

FENNEL STUDIO：https://www.fennel-studio.com

公式 YouTube：https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw