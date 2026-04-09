＜MARK IS みなとみらい 2026年・春＞ 新店＆リニューアル 合計6店舗オープン/横浜DeNAベイスターズ 開幕応援キャンペーン 始動

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

MARK IS みなとみらい(神奈川県横浜市／運営：三菱地所プロパティマネジメント株式会社)は、みなとみらいエリアのさらなる魅力向上と、街に暮らし・訪れる人々のしあわせを育む施設づくりを目指し、2026年春、初の直営店や、神奈川県初出店を含む6店舗を順次新規オープン・リニューアルオープンいたします。また、横浜DeNAベイスターズの新シーズン開幕を応援するキャンペーンを、今年もMARK IS みなとみらいとランドマークプラザで展開してまいります。

新・リニューアルオープン 店舗ロゴ

新規オープンは4店舗となり、初の直営店となるペットアパレル・雑貨の「moncheri」、神奈川県初出店のウェアから生活雑貨を扱う「BEAMS HEART」をはじめ、スポーツとファッションを融合させたライフスタイルを提案する「OSHMAN’S」、鯛焼き専門店の「おめで鯛焼き本舗」がみなとみらいエリアに初出店いたします。さらに、フランス発のモダン・マウンテンスポーツ・ライフスタイルブランド「サロモンストア」と、カナダ・バンクーバーで誕生したアウトドアブランド「アークテリクス」の2店舗がリニューアルオープン。これらの新たなラインアップを通じて、より豊かなライフスタイルを提供してまいります。

また、横浜DeNAベイスターズの新シーズン開幕を盛り上げる恒例キャンペーンを、今年もMARK IS みなとみらいとランドマークプラザにて展開中です。MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリアに建立されている「みなとみらい勝利神社」では、開幕応援限定デザインの必勝祈願絵馬を配布。横浜DeNAベイスターズのリーグ優勝・日本一への願いはもちろん、スポーツの大会や受験など“勝負”に挑む皆さまの祈願メッセージを記して奉納いただけます。ランドマークプラザでは、新ユニフォームを着用した相川亮二監督・今年注目の選手たちの等身大パネルを展示し、フォトスポットとしてお楽しみいただけます。新スローガン「BE A TEAM, WIN IT ALL」に込められた「全員で一つのTEAMとなり、すべてを勝ち取る」という思いを、来館者の皆さまとともに盛り上げてまいります。

春のはじまり、装い新たになるMARK IS みなとみらい、ランドマークプラザに、ご家族や大切なご友人とお越しください。



新規オープン店舗・リニューアル店舗情報



＜新規オープン：4店舗＞■BEAMS HEART

★神奈川県初出店★

オープン日：2026年3月19日(木)

業態：メンズ・レディス・雑貨

フロア：2階

今の空気感に沿ったトレンドと旬な話題に出会えるライフスタイルショップです

メンズ、ウィメンズのウェアから、ファッションの延長として楽しめる生活雑貨まで、お客様の日常に“心うごく瞬間”を創り出すアイテムを提案します。

■おめで鯛焼き本舗

★みなとみらいエリア初出店★

オープン日：2026年4月15日(水)

業態：鯛焼き

フロア：地下1階

昇運招福をかついだ笑顔の鯛焼きで幸せをお届けします

ちょっとうれしい、拘りの逸品誰もが親しんできた「鯛焼き」を提供します。北海道産小豆を天然塩と浄軟水で炊き上げた無添加あんこがぎっしり詰まった「つぶあん鯛焼き」、国産キャベツと特製ソースが決め手の「お好み鯛焼き」等、調理法のこだわりや地元名産食材等を使い特別感、拘りを演出します。

■ moncheri (モンシェリ)

★初の直営店★

オープン日：2026年4月17日(金)

業態：ペットアパレル・雑貨

フロア：3階

愛犬との日々を、上質で心地よい時間に

moncheriはフランス語で愛おしい・大切な人という意味です。私たちよりも短い一生を生きる愛犬に、より豊かな日々を送ってほしい。絶妙なカラーリングのペットアパレル・雑貨を通じて、大切な家族のためにワンランク上の空間をお届けします。

■OSHMAN’S (オッシュマンズ)

★みなとみらいエリア初出店★

オープン日：2026年4月17日(金)

業態：アウトドア・シューズ

フロア：2階

スポーツとファッションを融合させたライフスタイル提案型ショップ

アクティブな感性と日常をシームレスに繋ぐコンセプトのもと、厳選したウェアやシューズ、バッグを展開。機能美と洗練されたデザインを兼ね備えた“動ける日常”で、都市生活に新たな価値を提案します。

＜リニューアルオープン：2店舗＞■サロモンストア

リニューアルオープン日：2026年3月19日(木)

業態：スポーツアウトドア

フロア：1階

機能とデザインが融合したシューズやウェアが揃う

サロモンはフランス・アルプス山脈の麓アヌシーにて、革新的なギアを創造するモダン・マウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドです。フィールドでのパフォーマンスを追求した機能的なアイテムとファッションで高い人気のスポーツライフスタイルラインのシューズを取り揃えています。みなとみらい店では、ロッカーやテストシューズを常設するなど、簡易的なランニングステーション機能を備えており、みなとみらいエリアのランニング拠点としてもご利用いただけます。

■アークテリクス

リニューアルオープン日：2026年5月15日(金)

業態：アウトドア

フロア：1階

アウトドアプロダクトの進化を常にリードし続ける

カナダ・バンクーバーで誕生し、常識を覆す技術革新によってアウトドアプロダクトの進化を常にリードしてきたアークテリクス。考え抜かれたミニマルなデザイン、最高のマテリアルと屈指のクラフトマンシップによって生み出されるプロダクトは世界中で多くのファンを惹きつけています。

リニューアルにより売り場拡大し、女性のお客様にもお買い物を楽しんでいただけるよう、女性用アパレルの取り扱いを増やしていく予定です。



横浜DeNAベイスターズ 開幕応援キャンペーン



MARK IS みなとみらいとランドマークプラザは、横浜に元気と希望を届けてくれる横浜DeNAベイスターズを全力で応援するべく、これまでに多数のキャンペーン・イベントを開催してきました。今年も、相川亮二新監督のもと、『BE A TEAM, WIN IT ALL』をシーズンスローガンに掲げる横浜DeNAベイスターズを、来館者の皆さまとともに盛り上げてまいります。

キャンペーンサイト：https://www.mec-markis.jp/mm/campaign/kt699.html

■「みなとみらい勝利神社」に、必勝祈願絵馬で応援メッセージを届けよう！

MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリアに建立されている「みなとみらい勝利神社」(読み：ビクトリーじんじゃ)では、新シーズンの開幕に合わせて、限定デザインの必勝祈願絵馬をご用意します。横浜DeNAベイスターズのリーグ優勝・日本一への願いはもちろん、スポーツの大会や受験など“勝負”に挑む皆さまの祈願メッセージを記して奉納いただけます。

＜みなとみらい勝利神社＞

【建立場所】

MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

＜開幕応援 限定デザイン必勝祈願絵馬の配布＞

【配布開始】2026年3月26日(木)～

【配布場所】MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア みなとみらい勝利神社

※なくなり次第終了させていただきます。

※配布場所には記帳台を設置しています。

みなとみらい勝利神社限定デザイン必勝祈願絵馬(イメージ)

■相川新監督＆選手たちと撮影できるフォトスポットを刷新！

ランドマークプラザでは、新シーズンの開幕に合わせて、相川亮二新監督および今年注目の選手たちと一緒に写真が撮れるフォトスポットを刷新いたしました。新ユニフォームを着用した等身大パネルを新たに設置し、ご来館者がチームの一員になったかのような臨場感ある撮影体験をお楽しみいただけます。新体制のスタートを象徴するフォトスポットとして、ファンの皆さまとともにシーズン開幕を盛り上げてまいります。

【開催期間】2026年3月26日(木)～

【開催場所】ランドマークプラザ 3階

インフォメーションカウンター横

等身大フォトスポット(イメージ)

■LINE公式アカウント友だち限定 観戦チケットを抽選でプレゼント！

MARK IS みなとみらい、横浜ランドマークタワーのいずれかのLINE公式アカウントから配信される横浜DeNAベイスターズ関連クイズにご回答いただくと、抽選で横浜DeNAベイスターズホームゲーム観戦チケットをペアでプレゼントします。

【開催期間】2026年4月1日(水)～4月15日(水)

【応募から当選までの流れ】

１. MARK IS みなとみらい、横浜ランドマークタワーのいずれかのLINE公式アカウントを友だち追加。

２. トーク画面に応募フォームへの案内が届きます。応募フォームにアクセスし、横浜DeNAベイスターズ関連クイズに回答、必要事項をご入力ください。

３. 当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※賞品の発送は2026年4月下旬を予定しております。

※掲載内容、当選に関するお問い合わせは一切お受けできません。

■横浜DeNAベイスターズOBが登場！家族で楽しむ「野球ふれあいファミリーイベント」開催

MARK IS みなとみらいでは、子どもたちとそのご家族に野球の楽しさを体験いただく「野球ふれあいファミリーイベント」を開催いたします。イベント当日は、横浜DeNAベイスターズOBやオフィシャルパフォーマンスチーム・dianaが来場して、野球遊びやダンス体験など、幅広い世代が参加できる内容をご用意しています。

【開催日時】2026年4月29日(水・祝)／5月9日(土) 各日13:00～15:30

【開催場所】グランモール公園 美術の広場

【内容】

１. 家族で楽しめるバッティング＆ストラックアウトの野球遊び

２. オフィシャルパフォーマンスチームdianaとダンス体験イベント

【参加条件】小学生以下限定 参加無料

※雨天中止いたします。

※定員になり次第終了させていただきます。

イベントの様子(イメージ)イベントの様子(イメージ)

【一般の方のお問い合わせ先】

●ランドマークプラザ

TEL: 045-222-5015 (11:00～20:00)

●MARK IS みなとみらい

TEL: 045-224-0650 (10:00～20:00)