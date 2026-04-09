『ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデルMEN’S』から、遂に左手が登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は「コトブキヤ」より、『加々美高浩 ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデルMEN’S/ L』の「-GRAY-」「-WHITE-」を、現在それぞれご案内中です。

製品ページはこちら：

●加々美高浩 ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデルMEN’S/L -GRAY-(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200101&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●加々美高浩 ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデルMEN’S/L -WHITE-(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200102&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■加々美高浩 ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデルMEN’S/L

【製品情報】

□参考価格：各15,400円(税込)

□発売日：2026年9月予定

□ブランド：コトブキヤ

【スケール】1/1

【サイズ】全長約220mm

【その他】付属品：ベース、支柱(長)、支柱(短)、手のひらパーツ、パーツリムーバー、説明書

原型制作：白髭 創

監修：加々美高浩

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●加々美高浩 ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデルMEN’S/L -GRAY-(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200101&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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●加々美高浩 ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデルMEN’S/L -WHITE-(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200102&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

-創作の未来が変わる。

進化したハンドモデルMEN’S、遂に左手登場！

そして「手の描写」を次のステージへ。圧倒的なディテールと超可動で、想像力が動き出す。

拳を握る、指を絡める、道具を持つ…などの漫画・アニメーション・イラストの制作に欠かせない“手”の表現を徹底的にサポート。

MEN’Sモデルならではの、皮膚の下の骨格や筋肉が生み出す凹凸感や、爪の形や関節の「リアルな格好良さ」を追求。

“描きたくなる”魅力が満載のディテールでカタチにしました。



Point1：

MEN’Sモデルから搭載された、手のひらのポケットに指先を潜り込ませることで、プラスチック素材では難しかった柔らかな筋肉の変形に極めて近い表現が可能に。

グッと力の入った握り拳のようなアクションポージングを実現することができるようになりました。

Point2：

可動機構もグレードアップ！

従来品は手の甲の“フォルムを綺麗に見せる”をポイントにした可動構造でしたが、このMEN’Sモデルでは薬指・小指へとつながる中手骨部分のジョイントシステムを一新し、実際の動きをより忠実に再現できるようになりました。

Point3：

手首のマウントパーツに回転ギミックを搭載。ダイヤルのようにカチッと止まりながら回転する機構により、台座に固定したままで細かな角度の調整が可能に。

さらに、繊細かつ美麗な従来のモデルと、男らしさを追求した今回のMEN’Sモデルを組み合わせて一つのポーズを作ることで、まるで男女で手を取り合うような描写も再現することができます。

性質の違う手が組み合わさるシーンの描写に「ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル」をご活用ください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C)加々美高浩 (C) KOTOBUKIYA

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)