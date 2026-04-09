当社社員が韓国の「文化体育観光部長官表彰」を受賞

株式会社エイチ・アイ・エス

株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区 以下、HIS）の社員が、このたび韓国政府より「文化体育観光部長官表彰」を受賞しましたことをお知らせいたします。

韓国観光公社 社長 朴成赫氏（右）より、本日、代理授与いただきました。

本表彰は、文化・体育・観光の振興発展に多大な貢献をした個人または団体に贈られるものです。このたびの受賞は、当社社員である山田が長年にわたり取り組んできた韓国への送客と日韓の観光交流拡大に寄与したとして、高く評価されました。

【受賞の理由】

・韓国観光公社を始めとする韓国の関連機関と協力関係を強化するとともに、自社からの日本人の韓国送客拡大に努め、2025年は過去最高となる韓国への日本人入国者数365万人達成へ大きく貢献した。

・ソウル以外の釜山や清州、安東などへの日本人送客を強化し、韓国が課題としている地方観光拡大に寄与した。

【受賞者 山田大二 コメント】

このたびの受賞を大変光栄に存じます。韓国はHISのアウトバウンド事業にとって重要な市場であり、多くのお客様にご利用いただいている主要方面のひとつです。本受賞を励みに、今後も旅行を通じた日韓交流の促進と観光発展に貢献してまいります。

＜受賞者 略歴＞

2004年入社。営業所でのコンサルタント業務、所長を経て、2014年より企画事業に従事。2022年より、アジア地区の企画事業責任者として、各国観光局と連携したプロモーションを企画し旅先の魅力を掘り起こし需要喚起に取り組む。

当社はこれからも、個々の社員が持つ専門性と情熱を最大限に発揮できる環境を整え、お客様に最適な旅行サービスを提供してまいりたいと考えております。

文化体育観光部長官表彰

政府表彰のうち大統領表彰、国務総理表彰の次に位置する公的な賞で、個人の業務への献身や、観光産業への顕著な功績が国家レベルで認められた人物に授与されます。