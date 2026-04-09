最新作アクションRPG『モンギル：STAR DIVE』オンラインショーケース「FIRST DIVE SHOW」でゲームのコアコンテンツを公開

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、スマートフォン及びPC向けにサービス予定の最新アクションRPG『モンギル：STAR DIVE』（開発：Netmarble Monster Inc.）オンラインショーケースを開催し、主要システムおよび今後の展開内容を公開しました。正式リリースは2026年4月15日（水）を予定しています。

本ショーケースでは、モンスターの捕獲・収集・合成を軸とするコレクション要素「モンぷらん」をはじめ、3キャラクター編成によるリアルタイムスイッチバトルを紹介しました。手軽な操作感で、部位破壊や弱点攻撃などの要素を組み合わせた、スピード感と戦略性を両立したバトル設計が特徴です。

配信にはVTuber「MiFlat」氏、ゲーム系YouTuber「TesterHoon」氏が出演し、Netmarble Monsterプロデューサーのサーイ・ドンジョとビジネスチームリーダーのカン・ドンギとともにゲーム内容を解説しました。

また、リリース後の施策として、グローバルでのオンライン・オフラインイベントの展開を予定しています。ポップアップストアやイベントゾーン、グッズ企画などを各地域で順次実施する計画です。

リリース前施策として、4月13日（月）には日本では豪華声優陣を招いた「リリース直前生放送」の実施や台湾でのコラボカフェなど地域別プロモーションも準備しています。

さらに、アップデート計画のコンテンツとして、極東地域を舞台により深い物語が展開される「エピソード6」の実装やPlayStation5(R)およびXboxを含むコンソールプラットフォームへの展開予定も発表しました。

リリース後初のピックアップキャラクターとしては、本作内でも高い人気を誇るメイド風キャラクター「エステル」が登場予定です。

ゲーム内イベントでは、プロフィール背景や育成支援アイテムなど、さまざまな報酬の提供も予定しています。

また、サービス開始後に「アーティファクト：溢れる愛」を獲得可能なショーケース限定クーポンコードも公開いたしました。

さらに本ショーケースでは、新たなレジェンドモンスター「レギヌラ」を初公開しました。イ・ドンジョは、レジェンドモンスターをプレイヤーにとっての最終目標として設計し、よりダイナミックで緊張感のある戦闘体験を提供すると説明しました。

『モンギル：STAR DIVE』は、現在公式サイトやEpic Games Store、Google Play、Apple Storeで事前登録を受付中です。

サービス開始時には、人気のキャラクター「フランシス（★4）」や「約束の羅針盤10個」、「伝説の黄金チキン 3個」、「根性！ステーキ3個」などを全プレイヤーが受け取ることができるので、是非事前登録をしてサービス開始をお待ちください。

・『モンギル：STAR DIVE』事前登録サイト

公式サイト

https://stardive.netmarble.com/ja

Apple Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%83%AB-star-dive/id6483252725

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.monster2

Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/p/mongil-star-dive-e6f95e

『モンギル：STAR DIVE』の公式ティザーサイトや公式X、公式youtubeでは、今後ゲームに関しての最新情報を公開していく予定です。

・『モンギル：STAR DIVE』 公式サイト

https://stardive.netmarble.com/ja

・『モンギル：STAR DIVE』 公式X

https://x.com/Stardive_JP

・『モンギル：STAR DIVE』 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Stardive_JP

◆『モンギル：STAR DIVE』とは◆

『モンギル：STAR DIVE』は、2013年に登場したネットマーブルのモバイルRPG『タッチモンスター』を受け継ぐ新たなアクションRPGです。Unreal Engine 5による最高級のグラフィックで構築された、特別な運命を持つ物語の主人公「ベルナ」と「クラウド」と一緒に、モンスターをテイミングしながら魅力的なキャラクターたちとの冒険を楽しむことができます。テイミングしたモンスターを戦闘で活用できるアイテムに製作できるシステムが特徴で、シンプルな操作で爽快かつ派手なアクションを楽しむことができます。

◆『モンギル：STAR DIVE』について◆

［ タイトル ］ モンギル：STAR DIVE

［ ジャンル ］ アクションRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Monster Inc.

［ 対応OS ］iOS ／ Android ／ PC

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2026年4月15日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

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