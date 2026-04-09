【インターネット広告に関する調査】直近1年間に広告表示された人のうち、内容を読む人は3割強。表示された際に行ったことは「広告を閉じた」「広告を間違えてクリックした」が各5割強

マイボイスコム株式会社

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■直近1年間に広告表示された人のうち、内容を読む人は3割強。表示された際に行ったことは「広告を閉じた」「広告を間違えてクリックした」が各5割強、「この広告を表示しない・報告するなどの操作をした」が3割強

■インターネット広告についての考え方は「わずらわしいが、仕方がない」が3割強、「気になるものや興味があるもの、面白いものなら内容を読む」が約25％

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）は、7回目となる『インターネット広告』に関するインターネット調査を2026年3月1日～7日に実施しました。

インターネット広告の表示状況や広告についての考え方、自由記述にて不快に感じたことなどについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1762_1_2ce8f3b37bccf485b5278309333b9509.jpg?v=202604090351 ]◆直近1年間に表示されたインターネット広告

直近1年間にインターネット利用時に表示された広告は（複数回答）、「バナー広告」が71.2％、「動画広告」「コンテンツや記事の間に表示される広告」が各5割強です。

「読んだり見たりするために、視聴が必要な広告」は女性で比率が高く、特に女性30～50代で顕著です。「SNSのタイムラインに表示される広告」は若年層、「スマホのアプリやゲームで、アイテムや特典がもらえる広告」は女性30～40代で比率が高くなっています。

◆インターネット広告の内容を読む度合い

直近1年間にインターネット広告が表示された人のうち、広告の内容を読む人は「だいたい読む」「読むこともある」を合わせて3割強です。女性10・20代で比率が高くなっています。

◆インターネット広告が表示された際に行ったこと

直近1年間にインターネット広告が表示された人が、広告が表示された際に行ったことは（複数回答）、「広告を閉じた」が53.6％、「広告を間違えてクリックした」が50.6％、「この広告を表示しない・報告するなどの操作をした」が31.3%です。「広告をクリックした（意図的に）」は19.8％、2020年調査以降減少傾向です。

「広告を間違えてクリックした」「広告が表示された部分を見ないように、すぐスクロールした」は女性で比率が高く、特に女性30～50代で高くなっています。

※グラフの続きや時系列推移など、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆内容を読むインターネット広告

直近1年間にインターネット広告が表示された人に、内容を読む広告の特徴や種類を聞きました。

内容を読む広告の特徴は（複数回答）、「興味がある商品・サービス・企業等」が38.6％、「過去に、利用・購入したり、閲覧・検索したものに関連する広告」「間違えてクリックした広告」が各1割強です。

内容を読む広告の種類は（複数回答）、「バナー広告」が12.6％、「コンテンツや記事の間に表示される広告」「続きを読んだり、コンテンツを見たりするために視聴が必要な広告」が各8％台となっています。

◆インターネット広告についての考え方

インターネット広告についての考え方を聞いたところ（複数回答）、「わずらわしいが、仕方がないと思う」が33.6％、「気になるものや興味があるもの、面白いものなら内容を読む」が24.9％、「広告が表示されたWebサイトやアプリ等の印象が悪くなる」「広告の商品・サービスに対する印象が悪くなる」が各2割弱です。

「わずらわしいが、仕方がないと思う」は、若年層でやや低くなっています。

※グラフの続きや時系列推移など、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆インターネット広告でネガティブなイメージを持ったり、不快に感じたこと（全5,275件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1762_2_afb46cb26ce1e3bad31c90996a19f11d.jpg?v=202604090351 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1762_3_870249c59d026181221f22c2a7e92a74.jpg?v=202604090351 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 清水慎太郎

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。