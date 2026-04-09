渋谷で働く人が空の下に集まる　駐車場跡地をリノベーションしたアウトドアコミュニティスペース「PARKY」4月15日オープン―

株式会社PLAY WORK GROUND

株式会社PLAY WORK GROUND（代表取締役：遠藤 幸一郎、以下 PLAY WORK GROUND）は、東急不動産株式会社（以下、東急不動産）が推進する広域渋谷圏の魅力向上に向けたプロジェクトの一環として、2026年4月15日（水）、渋谷道玄坂にコミュニティパーク『PARKY（パーキー）』をオープンいたします 。PARKYは、駐車場跡地をリノベーションし、コンテナを中心に構成された都市型オープンエアパークです。都会の真ん中にありながら空を見上げられる開放的な空間で「働く・休む・集まる」をシームレスに繋ぎ、新たな交流を生み出します。

■PARKYの提供コンテンツ

1. PARK BBQ：空の下で楽しむ本格BBQ体験

夜のメインコンテンツは、手ぶらで楽しめる本格的なBBQコース。面倒な準備や片付けは一切不要。厳選されたお肉と野菜、そして本格的なBBQグリルで、都会ならではのアウトドア食体験を提供します。クラフトビールを含む30種類以上のドリンク飲み放題を完備し、渋谷エリアで働く人々の交流会に最適なプランを用意しています。

2. OPEN HOURS：クラフトビール・ビアガーデン

2025年12月に渋谷でオープンしたクラフトビール＆ソーセージの店舗「HOURS」とコラボレーション。PARKYでは、厳選されたクラフトビールを風が心地よいルーフトップ空間で楽しめるビアガーデン「OPEN HOURS」を展開します。仕事帰りにふらっと立ち寄れる、大人のための特別な時間を提供します。

3. WORK at PARKY：コンテナを活用したレンタルスペース

Wi-Fi完備の開放感あるコンテナスペースは、会議や商談、ワークショップ、小規模パーティ、商用撮影などに1時間から利用いただけます。都市の中にあるアウトドアワークスペースとして、普段と違う環境での会議や、スタートアップのミートアップ、キッチン付きのポップアップイベントなど、新しい働き方や交流を生み出します。

4. CHURROS & COFFEE：日常に彩りを添えるカフェ体験

カフェタイムには、定番のシナモンや珍しいおつまみ系のフレーバーなど、多彩な種類が楽しめる「本格チュロス」や、厳選したスペシャリティコーヒーを提供します。気軽に立ち寄れるカフェとして、公園のように日常的に利用できる場所を目指します。

5. PARTY under the sky：多様な交流を生む屋外イベントスペース

PARKYの中心となるのが、屋外イベントスペースです。1日1組限定の貸切利用が可能で、スタートアップのピッチイベント、新商品のリリース、音楽ライブ、カジュアルなウェディングパーティーまで、多目的な利用に対応しています。渋谷に拠点を置く企業や地域団体と連携し、街を盛り上げるコミュニティ活動を展開していきます。

■PARKY Media & Influencer レセプションパーティー

4月15日の開業を記念し、メディア関係者様およびインフルエンサー様を対象とした、完全招待制の内覧会を実施いたします。施設内の公開とともに、PARKYが提案する渋谷で働く人に向けた空間の全貌を体感いただけます。

開催期間：2026年4月15日(水)・16日(木)

メディア関係者様優先枠：12:00-14:00

上記時間帯以外のご来場も可能です。14:00以降はインフルエンサー様等の開放時間となりますが、同様に施設内を体験いただけます。

※詳細とお申込み方法は「プレスリリース添付資料（メディア関係者限定）」をご覧ください。

■都会の中に、空の下のコミュニティを

都市には、人が集まり、偶然出会い、コミュニティが生まれる場所が必要です。PARKYは、アウトドア空間とコンテナ建築を組み合わせることで渋谷の新しい交流拠点を目指します。企業、スタートアップ、地域団体、そして街に集まる人々が交わる場所として、さまざまな取り組みを展開していきます。

■東急不動産による「広域渋谷圏」の魅力向上に取り組む拠点として

PARKYでは、東急不動産と共に、広域渋谷圏※で「働く」「遊ぶ」「暮らす」人に向けた多様なニーズに応える取り組み施策を実施します。

「SHIBUYA MABLs」との連携：東急不動産が展開運営する地域特化型コミュニケーションアプリ「SHIBUYA MABLs」と連携し、ユーザー会員限定の特典提供やイベントを実施します 。

マイクロモビリティ「Lime」の導入：世界最大級のシェアリングサービス「Lime」のポートを設置し、街の回遊性向上に寄与します。

スタートアップ企業のプロダクト発信：革新的なスタートアップ企業と協業し、コーヒー豆を使わない代替コーヒーの「Prefer」のコーヒー豆を使わない代替コーヒーや、「Eclipse Foods」の植物性ミルクアイスクリームの「Eclipse Foods」といったなど、革新的なスタートアップ企業メニューのプロダクトを提供し、情報発信や事業成長をサポートします。体験・発信できる場を提供します。

※ 広域渋谷圏：東急グループが渋谷まちづくり戦略において定める、渋谷駅から半径約 2.5km のエリア

PLAY WORK GROUND 設立の背景

PLAY WORK GROUNDは、宿泊施設のプロデュース・運営を主とした、これからの時代に求められる新たな体験価値を提供する会社です。「Develop Your Lifestyle」をテーマに掲げ、2023年4月に設立、2025年夏に第一弾となる施設のオープンに向けて準備を進めています。

リモートワーク、二拠点居住、ワーケーションなど、この数年の大きな変化を受けて定着した新たなライフスタイルと価値観。その延長線上で求められる豊かさを、”場”や”体験”として具現化し、人々が求めるライフスタイルを開発することをミッションにしています。

たとえば宿泊体験ひとつにしても、その施設はどれくらいのスケール感が心地よいか、部屋にはどんな気遣いがあるとよいか、何があると過剰になってしまうか、どんな食事をどんな空間で楽しみたいか、近隣の人たちとの距離感はどうあるべきか、体験に影響を及ぼす要素は様々です。起こしたい状況を踏まえユーザーエクスペリエンスを磨き上げていくと、単なる「ヴィラ」や「グランピング施設」という言葉では表現できない、新しいライフスタイル・体験価値を生み出すことができると考えています。

PLAY WORK GROUND公式サイト：https://playworkground.co.jp/

◼︎遠藤 幸一郎 / 代表取締役

株式会社リクルート入社後、2010年に株式会社アプト創業代表取締役社長就任。年間10万人が利用するパーティクリエーションサービス”hacocoro”など5ブランド17店舗のリアルサービスを立ち上げる。2017年に同社を株式会社アカツキに売却後、2018年にアカツキライブエンターテインメント執行役員就任。横浜中央郵便局のリノベーションプロジェクト”asobuild”を手がける。2020年にTECRA株式会社取締役就任し、日本初となる海外物件を対象とした不動産クラウドファンディングサービス”TECROWD”の立ち上げに従事。2023年に株式会社PLAY WORK GROUNDを設立。

◼︎『PARKY』 施設概要

オープン予定日 ：2026年4月15日

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂１－２２－１４

アクセス ：渋谷駅から徒歩8分

営業時間 ：11:30～22:30予定

公式サイト ：https://parky-tokyo.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/parky_shibuya/

■ 東急不動産株式会社について

商号 ：東急不動産株式会社

代表者：代表取締役社長 田中辰明

設立 ：1953年12月17日

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ

事業内容：商業施設・オフィス・住宅・ホテル・物流などの都市開発事業、再生可能エネルギー事業などの総合デベロッパー戦略投資事業、管理運営事業、不動産流通事業

資本金：57,551,699,228円

公式サイト：https://www.tokyu-land.co.jp/

◼︎PLAY WORK GROUNDについて

商号：株式会社PLAY WORK GROUND

代表者：代表取締役 遠藤 幸一郎

所在地：東京都世田谷区北沢2丁目5番2号下北沢ビッグベンビル1F

設立：2023年4月

事業内容：宿泊施設のプロデュース・運営

資本金：1,300万円

公式サイト：https://playworkground.co.jp/