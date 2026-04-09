自動給水で便利、大容量で水分補給に最適な浄水型ウォーターサーバ―「プライムスタンド」販売開始

ウォータースタンド株式会社

浄水型ウォーターサーバーのレンタル事業を行うウォータースタンド株式会社（代表取締役社長：本多 均）は、自動給水型ウォーターサーバーの新モデル『プライムスタンド』を2026年4月13日（月）より本格販売開始いたします（予約受付は2026年4月1日（水）からスタート）。

近年、夏場の暑さが激しくなっており、今年も4月を準備期間とする「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」が始まります。本製品は、21.6Lの大容量タンク（常温水・冷水・温水の合計）を備え、多くの方の水分補給ニーズに対応し、熱中症対策をアシストします。また、自動給水型で水のボトル交換・廃棄が不要なので、オフィスや図書館・学校などの公共施設、来客の多い店舗などの手間を省き、プラスチックボトルごみ削減も実現します。さらに、静電吸着方式を採用した高性能浄水フィルターを搭載し、JIS規格に基づく除去対象物質に対応する安心・安全な浄水性能を備えています。

■令和8年「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」で求められている水分補給環境

（参考資料：厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」https://www.mhlw.go.jp/content/001676299.pdf）

・労働衛生管理体制の確立

職場を巡視し、作業に従事している人の水分・塩分の摂取状況を確認する。

・休憩場所の整備

高温多湿となる作業場所の近くには、水分・塩分の補給を行えるよう、飲料水等の備え付けをおこなう。

・プレクーリング

WBGT値が高い暑熱環境の下では、作業開始前に冷水などを摂取して体内から冷却する。

・運送業などの場合

自転車に給水ボトルをつけ、水分摂取が簡単にできるようにする。

■「プライムスタンド」商品概要

・多数の方の利用も安心「自動UVクリーン機能」

UV-LED（紫外線ランプ）が常温水タンク内と汚れが溜まりやすい抽出口を定期的に自動除菌します。6時間および12時間ごとのサイクルで、常に清潔な状態をキープします。

・トラブルを未然に防ぐ「操作ロック機能」

誤操作による火傷を防ぐ温水ロックに加え、セキュリティ対策として「全操作ロック」の設定が可能です。

・初めてでも使いやすい「ユニバーサルデザイン」と便利な「抽出量選択」

直感的に操作できるパネルで抽出量を「約1L」「約1.5L」「3分連続抽出」から選べるため、お水を注いでいる間に他の作業を行えます。

・賢く電気代を抑える「おまかせ節電モード」

照度センサーが周囲の明るさを感知し、夜間や休日など、使用しない時間の電力を自動でカット。

ランニングコスト低減とCO2排出量抑制に貢献します。

■高性能ナノトラップフィルターでJISが定める除去対象物質をしっかり除去

NASA主導で開発された「ナノアルミナ繊維」を使用した「ナノトラップフィルター」を搭載。原水中の浮遊物質、粒子性重金属およびウイルス、バクテリアのような微生物をはじめJIS（日本産業規格）が定める除去対象物質をしっかり除去します。さらに、塩素やニオイ誘発物質を除去する「プラスイノセンスフィルター（LR）」でお水の飲み心地を調え、水道水本来のミネラル分はそのままに、おいしい水を抽出します。日々の飲用はもちろん、料理やコーヒー・お茶にも適しています。

ナノトラップフィルターシステムの仕組みについて

https://waterstand.jp/waterlife/water_filter_server/waterlife00106.html

■料金プラン

・定額レンタル制 5,500 円／月（税込）

月額定額料金には、本体・交換フィルター類の交換を含むメンテナンス、各種サポート・アフターサービス料金、廃材撤去費用、年中無休の電話サポート、サーバー故障修理対応、経年劣化時の本体交換を含みます。

※最低利用期間はありません。

・初回設置費 9,900円（税込）

【初回設置費に含まれるもの】

本体の設置、初期設定、分岐水栓金具、設置部材、出張料金、廃材撤去費用

【その他手数料】

本体設置から1年未満で撤去・機種変更する場合は、6,600円（税込）がかかります。

※引越し等による再設置の場合は、移設費用はかかりません。

■商品情報

商品名：プライムスタンド

提供形態：レンタル

詳細URL：https://waterstand.jp/products/primestand.html(https://waterstand.jp/products/primestand.html)

■ウォータースタンドについて

浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」は、ボトル不要でいつでもおいしい飲料水が使える利便性の高さと、運搬や使い捨て容器を必要としないエコな給水システムが支持され、子育て世帯を中心とした個人宅や、SDGs達成に取組む法人、大学などに支持されています。

・当社の使い捨てプラスチックボトル削減に向けた取組

当社は使い捨てプラスチックボトル30億本の削減をミッションに掲げ、全国の地方公共団体・教育委員会と「ボトルフリープロジェクト」を推進しています。当社の「ボトルフリープロジェクト」は、誰もがアクセスできる水道水を活用し環境負荷が少ない給水スタンドを整備し、マイボトル活用を推進するものです。

本活動を通じて、使い捨てプラスチック削減・CO2排出抑制による地球温暖化の緩和と、水分補給による熱中症対策・健康増進による、気候変動への適応の両立を実現します。この取組への協力を様々な組織・団体等に呼びかけながら、同様の取組を日本全国に拡大していきます。

【ウォータースタンド株式会社 概要】

代表取締役社長：本多 均（ほんだ ひとし）

本社：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-463（全国69拠点 2026年3月末）

設立：1969年3月 資本金：5,000万円

事業内容：浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」・空気清浄機レンタル

【お問い合わせ先】0120-032-114

コーポレートサイト https://waterstand.co.jp/

サービスサイト https://waterstand.jp/