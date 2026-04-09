【銀座】焼鳥店 丈-Yakitori TAKE-が、2026年4月15日（水）より水曜・土曜限定の昼会席を開始。顧客の声に応え誕生した静謐と余韻に満ちる新たな食体験をご提供。

株式会社新八

銀座の静謐の奥にひっそりと佇む焼鳥店「丈 -Yakitori TAKE-」（所在地：東京都港区新橋4-21-8 REVERIE SHINBASHI3F）https://www.yakitori-take.comは、2026年4月15日（水）より水曜・土曜限定の昼会席を新たにご用意いたします。

オープンよりこれまで1年半、夜のひとときのみでお迎えしてまいりましたが、「この時間を昼にも」というお声を数多く頂戴してまいりました。本会席は、その想いに静かに応えるかたちで生まれたものです。

なお、開始から一か月間（5月13日（水）迄）は【特別価格8,800円（税込）】にてご案内申し上げます。

■【昼のひとときに、尽きぬ余韻を】水曜・土曜限定｜完全予約制 昼会席

本ランチ会席は、伊達鶏雌の焼鳥を主軸に据え、四季の蔬菜串、季節の逸品、そして魚沼産“雪椿”と伊達鶏雌による親子丼へと続く、一連の流れとして構成しております。

伊達鶏雌のそれぞれの部位が持つ個性を最大限に引き出す火入れにより一串一串が静かに余韻を残してまいります。

喧騒を離れた銀座の空間で、ご接待やご会食、海外からのお客様のおもてなし、さらにはお子様連れでのご利用にも対応した、用途を問わずお選びいただける上質な昼の時間をご提案いたします。

■素材の持つ生命力と生産者が注いだ愛情を余すことなく伝えたい

南東北・阿武隈山系の澄んだ空気と清らかな水に育まれた伊達鶏雌。その滑らかな脂としなやかな歯ごたえ、奥深い甘みが織りなす上品な余韻は、翌日もまた恋しくなる様な上品で洗練された余韻を残します。店主・加藤丈法が「人生を変えられた」と語るこの出逢いを世界中のゲストの皆様に。素材の持つ生命力と生産者が注いだ愛情を余すことなく伝えたい-その想いを胸に。世界中のゲストの皆様の記憶に残る至高の焼鳥体験を。

■全レビュー★5が示す揺るぎない評価

現在、当店のGoogleレビューは45件すべてが★5評価。

味わいはもちろん、空間、提供の間合い、そしてお客様一人ひとりに寄り添うおもてなしに至るまで、総合的な体験価値として高い評価を頂戴しております。

また、世界各地から訪れるゲストの中には、年に何度も足を運ばれるリピーターも多く、

その一串一串が記憶に残る体験として、国境を越えて支持されております。

■夜のおすすめコース 「心ゆくまで - to your heart’s content -」

夜には、伊達鶏雌の焼鳥を中心に、お客様の嗜好とペースに寄り添いながら構成される体験型コース「心ゆくまで- to your heart’s content -」をご用意しております。“心ゆくまで”は、伊達鶏雌の焼鳥を中心に、お客様のお好みやお召し上がりのペースに寄り添いながら、その時その瞬間に最も美味しい一串を重ねていくスタイルでございます。

希少部位を含めた多彩な部位の中から、

「もう一度味わいたい」

「この部位が好き」

といったご要望にもお応えしながら、 まさに“心ゆくまで”ご堪能いただける内容となっております。 一夜ごとに異なる流れの中で完成する、尽きることのない焼鳥体験です。

当店は、新橋駅、銀座駅、汐留駅からのアクセスも良好でございます。 日本料理店としての伝統をつなぐ癒しと和みを継承しつつ、現代的に洗練された唯一無二の空間は、接待や会食、記念日ディナーなど、特別なシーンにもご利用頂けます。

■店主 加藤丈法の背景と美意識

なだ万、ザ・リッツ・カールトン東京ひのき坂、パークホテル東京花山椒等、名だたる日本料理の名店で経験と技を積み上げ日本料理の本質と美意識を深く学んでまいりました。

素材の魅力を極限まで引き出す火入れの妙と、繊細な美意識を融合させた焼鳥は多くのゲストを魅了し、その味を求めて国内外より再訪されるお客様も絶えません。

一串一串に込めるのは「一期一会」の想い。

焼鳥という日本の食文化を通じて、記憶に残る体験を世界へと届け続けております。

■店舗概要

店名：丈-Yakitori TAKE-

WEBサイト：https://www.yakitori-take.com

所在地：東京都港区新橋4-21-8 REVERIE SHINBASHI3F

アクセス：

JR山手線 新橋駅 徒歩約1分

地下鉄 銀座線 銀座駅 徒歩約10分

都営大江戸線/ゆりかもめ 汐留駅 徒歩約5分

都営三田線 内幸町駅 徒歩約9分 御成門駅 徒歩約11分

営業：ランチ 水曜・土曜限定 12:00～14:00 完全予約制

ディナー 月曜～土曜 17:00～23:00

【ランチ会席】

・実施日：水曜・土曜限定 12:00～14:00 完全予約制

・価格：初月限定（4月15日～5月13日） 8,800円（税込）

／以降通常価格 10,000円（税込）予定

・内容：焼鳥8種、季節の蔬菜串、季節の逸品、親子丼、甘味

銀座の昼に、静かに満ちる余韻を。その一刻が、記憶に残る時間となりますように。