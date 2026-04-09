『ソウルワーカー』コンビニで出力できる！10周年記念プリント販売決定――前夜祭第3弾！ログインボーナス＆リバースオークション開催

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明［シン・ジェミョン］）は、PC向けアニメチックアクションRPG『Soulworker』（以下、ソウルワーカー）において、サービス開始10周年を記念した「前夜祭イベント第3弾」を2026年4月9日（木）より開始したことをお知らせいたします。期間中は、ログインイベント後半や心理戦型企画「リバースオークション」第2週の展開など、各種施策を実施いたします。

また、本作の10周年を記念したコンビニプリント販売を決定したことも併せてお知らせいたします。

◆10周年記念プリント販売を決定

サービス10周年を記念し、全国のファミリーマート、ローソン、ミニストップに設置されたプリントサービス「エンタメプリント」にて、「記念ブロマイド」および「記念シール」の販売を実施いたします。

本商品は、ゲーム内に登場する10体のプレイアブルキャラクターから選択してプリント可能で、L判・2L判・スクエア判の3サイズで展開予定です。また、4月23日（木）の販売開始から、段階的にプリントできるデザインイメージを追加していく予定です。

販売内容の詳細については、後日お知らせいたします。続報をお待ちください！

・販売期間：2026年4月23日（木） ～ 6月7日（日）

・詳細：https://soulworker.pmang.jp/board/event/799

◆10周年記念前夜祭イベント第3弾を開始

『ソウルワーカー』は、2016年4月6日のサービス開始より、多くのユーザーに支えられ10周年を迎えました。本祭に先駆けて展開している「10周年記念前夜祭イベント」では、段階的に各種施策を実施しており、本日より第3弾を開始いたしました。

■10周年記念前夜祭ログインイベント（後半）

イベント期間中にログインすることで、「ソウルワーカーPLUS」や「Lv.82ヒーローファミリア選択箱[帰属型]」などのゲーム内アイテムを獲得できます。さらに、期間中の週末（金・土・日）には、公式Xアカウントにて追加報酬が得られるキャンペーンも実施いたします。

・イベント期間：2026年4月9日（木）メンテナンス後 ～ 4月22日（水）23:59

・詳細：https://soulworker.pmang.jp/board/event/798

■心理戦型イベント「リバースオークション」第2週開催

10周年特別企画として実施している「リバースオークション」の第2週入札を開始いたしました。

本イベントは、最も低い入札額かつ唯一の提示者となったプレイヤーが落札権を得る独自ルールを採用しています。所持資金に関わらず、他プレイヤーの動向を読む戦略性が求められる点が特徴であり、従来のオークションとは異なる体験を提供いたします。

出品アイテムは第1週より更新を行い、希少な報酬がラインナップされています。

・開催期間：2026年4月9日（木）メンテナンス後 ～ 4月16日（木）23:59

・詳細：https://soulworker.pmang.jp/board/event/796

■今後の展開について

10周年記念施策は、2026年4月23日（木）の本祭開始に向けて、毎週継続的に展開してまいります。節目の年を彩る各種イベントを通じて、既存プレイヤーはもちろん、新規プレイヤーや復帰プレイヤーにも本作の魅力をお届けしてまいります。

最新情報は公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にて随時発信してまいります。

・『ソウルワーカー』 Pmang公式サイト

https://soulworker.pmang.jp/

・『ソウルワーカー』 公式X

https://x.com/soulworkerJP_GC(https://x.com/soulworkerJP_GC)

◆『ソウルワーカー』とは

『ソウルワーカー』は、アニメチックなグラフィック演出で表現された個性的なキャラクターが、世界を破滅に導く異生物たちと人類の存亡をかけて戦うオンラインアクションRPGです。

・アニメ調 × 魅力的なキャラクター × ソロでもOK

・異能を手に、爽快アクションで世界を救え！アニメ風オンラインRPGの最高峰！

異能を駆使する少年少女“ソウルワーカー”を操り、過酷な運命へと立ち向かいましょう。

・『ソウルワーカー』 プロモーションムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C52XulswNNY ]

◆『ソウルワーカー』について

タイトル：Soulworker（ソウルワーカー）

ジャンル：アニメチックアクションMORPG

運営：GOP Co., Ltd.

開発：Valofe Co., Ltd.

プラットフォーム：Pmang、GAMEcom

対応OS：Windows 7以上（10以上推奨）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金）

◆Pmang（ピーマン）とは

Pmang（https://www.pmang.jp）は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業（株式会社ゲームオン）の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

■コピーライト表記

(C) GOP Co., Ltd. All Rights Reserved. (C) VALOFE Co., Ltd. All rights reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。