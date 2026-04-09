素早く、力強く、草を刈り取る！ラジコン草刈機「タフカル」を全国で販売開始します

エムケー精工株式会社

農業従事者の高齢化が進むなか、田畑の草刈りは重労働です。特に急な斜面での作業や、暑さが厳しい夏の時期は、危険を伴うこともあります。

そこで、作業負担の軽減と安全性の向上を目的に、ラジコン草刈機「タフカル」を開発しました。ラジコン式のため、安全な場所から操作することができ、45度の斜面でも使用できます。

2024年より一部地域のみで試験販売し、改良を重ねてまいりましたが、4月15日（水）より全国で取り扱いを開始します。

■製品特長

1. 頑丈な作りで「タフ」に「刈る」！

フリーナイフ

鉄パイプなどのガードではなく、全体を覆う頑丈なフレーム構造で、万一の転倒の際には衝撃から本体を守ります。草刈部は6.1馬力のエンジン、走行部は600Wブラシレスモーターを採用したハイブリッド方式。3.8km/hの速さで力強く動きます。幅が広く厚みのある２枚の刈刃（フリーナイフ）は、硬い茎もしっかりカット。過酷な環境でも、「タフカル」は素早く力強く草を刈り取ります。

2. 手元の送信機で思い通りの操作！

感覚的に使える送信機

送信機では、前後・左右移動、エンジン始動・停止、走行スピードの調整（2段階）、刈刃の高さ調整など、一通りの操作ができます。その場での旋回もでき、狭い場所でも小回りの利いた動きが可能。直感的でキビキビとした操作性が特長です。

3. 傾斜地45度でも安全に草刈りが可能！

45度の斜面に人が立って草刈り作業をすることは大変危険を伴います。タフカルは45度の急斜面でも使用でき、送信機による遠隔操作で、安全な場所から草刈り作業ができます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IxtHvNBEo3g ]

【参考資料】

■製品情報

■製品ページ

（URL）https://www.mkseiko.co.jp/ls/products/ap/ap-rm520p.php