【JPIセミナー】「コーポレートPPAの契約実務と再エネ調達戦略の要点」4月23日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー・弁護士 深津 功二 氏を招聘し、コーポレートPPAの契約実務と再エネ調達戦略の要点について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17676(https://www.jpi.co.jp/seminar/17676?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

発電所の開発・取得・運営トラブル、RE100要件、非化石価値を踏まえて

コーポレートPPAの契約実務と再エネ調達戦略の要点

〔開催日時〕

2026年04月23日(木) 13:30 - 16:00

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

ＴＭＩ総合法律事務所

パートナー・弁護士

深津 功二 氏

〔講義概要〕

企業が事業活動を行うに当たり、カーボンニュートラル（CN）への取組みがますます重要となっています。CN実現のための一つの方策として、再生可能エネルギー電気を調達するコーポレートPPA

（Power Purchase Agreement）を導入する動きが広がっています。オンサイトPPAのほか、オフサイトPPAや非化石証書のみを供給するバーチャルPPAも増加しています。

本セミナーでは、各コーポレートPPAについて説明した上で、コーポレートPPAのための再エネ発電所の開発・取得・運営において生じるトラブルとその対応について、最近の裁判例も踏まえて説明します。また、コーポレートPPAの各契約条項について説明いたします。

RE100の技術要件（Technical Criteria）、蓄電池の併設のほか、非化石証書の価格に関する議論についても解説いたします。

〔講義項目〕

1. コーポレートPPA

(1) フィジカルPPA（オンサイト）

(2) フィジカルPPA（オフサイト） 自己託送を含む

(3) バーチャルPPA

2. コーポレートPPAの各契約条項

3. 再エネ発電所の開発・取得・運営におけるトラブルとその対応

4. RE100の技術要件

5. 蓄電池の併設

6. 非化石価値の価格に関する議論

7. 関連質疑応答

8. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

～ 法律事務所ご所属の方の聴講はご遠慮願います～

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,490円（税込）

2名以降：32,490円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17676(https://www.jpi.co.jp/seminar/17676?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。