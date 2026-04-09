『俺だけレベルアップな件：ARISE』新SSRハンター「エレナ・ルノー」登場

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、スマートフォン及びPC向け最新アクションRPG『俺だけレベルアップな件：ARISE』（略称：俺アラ、開発：Netmarble Neo）において、新SSRハンター「エレナ・ルノー」や新規コンテンツを追加するゲームのアップデートを実施いたしました。

◆新SSRハンター「エレナ・ルノー」登場！

外国ハンターズギルド所属の「エレナ・ルノー」が『俺アラ』の世界に新たに登場します。水属性のサポーターである「エレナ・ルノー」は、防御力を主なステータスとし、水属性の味方にバフを付与するスキルを兼ね備え、アルティメットスキル「トリプル・エストック」では、内なる感情を水銀として具現化し、敵を拘束した後に爆発させてダメージを与えます。

・新SSRハンター「エレナ・ルノー」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8P6q1HD8Mbg ]

本アップデートでは、EXPERT難易度にHidden Ch.3、4およびCh.21～23を追加し、高難易度コンテンツを拡張しました。さらに、「試練の戦場」第81～90関門を開放し、プレイヤーはさらなる挑戦に挑むことができます。加えて、豪華報酬が手に入る2周年を記念した各種イベントを開催しております。

また、『俺だけレベルアップな件：ARISE』は、2026年4月25日に韓国・ソウルにて2回目となる公式グローバル大会「Solo Leveling:ARISE CHAMPIONSHIP 2026」を開催します。本大会では6名のファイナリストが優勝をかけて競い合うほか、2周年アップデートの詳細を初公開します。

本アップデートの詳細は、公式フォーラムでご確認ください。

・公式フォーラム：4月9日（木）アップデート詳細

https://forum.netmarble.com/slv_jp/view/10/20077

・公式フォーラム：開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/slv_jp/list/13/1

『俺だけレベルアップな件：ARISE』の詳細については、公式X、YouTube、公式TikTokなどの公式チャンネルでも最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。

・公式サイト

https://sololeveling.netmarble.com/

・公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/slv_jp

・公式X

https://twitter.com/Sololv_ARISE_JP

・公式YouTube

https://www.youtube.com/@SoloLevelingARISE_JP

・公式TikTok

https://www.tiktok.com/@sololeveling.arise_jp

◆『俺だけレベルアップな件：ARISE』とは◆

Netmarble Neoが開発した『俺だけレベルアップな件：ARISE』は、全世界累計143億を超えるPV数を誇るオリジナルウェブトゥーンシリーズ「俺だけレベルアップな件」を題材にしたアクションRPGです。プレイヤーはハンターとなって異次元の敵の大群から人類を守り、その影を抽出して影の軍団を作ることになります。そして、新たなスキルやスタイリッシュなアクション、様々なハンターとその能力をコントロールできるプレイの仕組みを通じて、“レベルアップ”を体験することができます。

・アプリダウンロード

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1662742277

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.sololv

【Netmarble Launcher】（PC）

https://sololeveling.netmarble.com/ja/pcplay

◆俺だけレベルアップな件：ARISEについて◆

［ タイトル ］ 俺だけレベルアップな件：ARISE

［ ジャンル ］ アクションRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［ 対応端末 ］ iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2024年5月8日

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

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