【ホテルテラスザスクエア日立】宿泊付きプランが今からでも間に合う！今年のGWは“海の幸と山の恵み”を味わう旅へ。日立駅徒歩2分のホテルにてディナーバイキング開催！

株式会社長寿荘

茨城県日立市の海沿いに位置するホテルテラスザスクエア日立では、ゴールデンウィーク限定で「茨城を食べよう！」をテーマにしたディナーバイキングを開催いたします。

ディナーバイキング 茨城をたべよう！常陸牛や味麗豚を堪能！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77419/table/176_1_36a4f0733a67b04917110855f330ca54.jpg?v=202604090851 ]

※ソフトドリンクバー付

※アルコール飲み放題はプラス1,500円

メニュー例

サラダバー(県産野菜を中心とした野菜たっぷりサラダバー＆温製野菜のサラダバー)・うずらの煮卵・蛍烏賊の紹興酒漬け・県産つくば鶏のアールグレイコンフィ・鰹の中華風カルパッチョ・県産ローズポークのレモンペッパーロースト・県産常陸牛の低温蒸し・メバルの中華風煮漬け・イリアンタイガーの鉄板焼き・県産ローズポークステーキ 和風ソース＆おろしポン酢・本日のピザ・本日のパスタ・県産味麗豚の炙り叉焼・海老と小柱のチリソース・点心盛り合わせ・色々揚げ物盛り合わせ・県産常陸牛と根菜のスープ・県産味麗豚の餡かけ焼きそば・県産常陸牛入り炒飯・茨城県産こしひかり・県産常陸牛入りカレー・デザート・アイスクリームステーション・ケーキ各種

☆お子様の喜ぶ唐揚げ・カレーなどのメニューをご用意！

※仕入れ状況で料理内容が変更になる場合もございます

※写真はイメージです。

お申込はこちら

観光とあわせて楽しむ“日立”

- HPから： https://www.square-hitachi.jp/blog/gwvk/- お電話：0294-33-5412(レストラン）宿泊付きプランは0294-22-5531(ホテル代表）日立駅駅舎（ホテルから徒歩3分）

ガラス張りの美しい駅舎は、日立市出身の建築家・妹島和世氏によるデザイン。

太平洋を一望できる圧巻のパノラマビューが広がります。

「夕食はホテルでディナー。翌朝は駅舎から日の出を見る」

そんな“日立ならではの贅沢な過ごし方”もおすすめです。

国営ひたち海浜公園

ネモフィラの丘からほど良い距離 (見頃は4月中旬～後半）

様々なメディアに取り上げられ、国内外から注目されている絶景スポット、ひたち海浜公園で「みはらしの丘」という、水色のネモフィラで埋め尽くされた絶景の丘を散策した後、海岸沿いに北上（車で40分、約25ｋｍ）し、バイキングの夕食もおススメのコースです。

心清らかになる最強パワースポット御岩神社から20分！

近年は国内有数のパワースポットとして注目を集め、バスツアーが多く組まれるようになった御岩神社。ホテルから約10ｋｍ、車で20分の距離にある神社です。常陸国最古の霊山と言われている御岩山の麓にあり、畏れ多いと言う言葉が似合う、重厚で空気がピンと張り詰めたような気に満ちています。奥にある御岩山に登るとさらにご利益アップで、充実のGWになることでしょう。

■ 宿泊してゆっくり楽しみたい方へ

GW3日間だけのディナーバイキング付き宿泊プラン（2名一室2食付）32,000円～※

ゴールデンウィークにホテルのレストランでディナーバイキングをお楽しみいただける、ファミリー、お友達、カップル、ご夫婦におすすめの1泊2食付きのプランも販売しております。宿泊プランの場合はアルコール飲み放題付となっております。

ご朝食は、茨城・日立の地元食材を使った郷土料理、和洋中料理、新鮮な野菜サラダなど健康重視の体に優しい朝食をお楽しみください。

☆お持ち帰りコーヒーもございます☆

※2名分の金額です。宿泊料金は変動制ですので、差異が発生する場合がございます。

＜ご予約・お問い合わせ＞

予約サイト：https://bit.ly/3ZzNsRD

TEL：0294-22-5531 (ホテル代表 ）

メール: reservation@square-hitachi.jp

海なし県の皆さまへ向けたメッセージ

太平洋のきらめき、潮風の香り、そして海と山の恵みが一度に味わえる日立の旅は、

普段とは違う“非日常”を求める方にぴったりです。

ゴールデンウィークは、ぜひホテルテラスザスクエア日立で、特別なディナータイムと海辺のひとときをお楽しみください。

ホテルテラスザスクエア日立について

JR常磐線日立駅から徒歩2分。「平和通り」や「かみね公園」にも近い好立地。

太平洋と山々を望む客室、レストラン、宴会場を備え、ビジネスにも観光にも最適なホテルです。

“Smile Experience”

笑顔で過ごせる場所を提供しています。関東近郊からの“ちょうどいい旅行先”として、

観光・グルメの拠点に最適です。

【お問い合わせ】

ホテルテラスザスクエア日立

〒317-0073 茨城県日立市幸町1-20-3

TEL：0294-22-5331

Mail：restaurant@square-hitachi.jp