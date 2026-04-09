CommerceXホールディングス、事業拡大に伴い、東京支社・福岡支社を正式開設

CommerceXホールディングス株式会社

「新しいコマースのあたりまえを作る」をビジョンに掲げるCommerceXホールディングス株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役：佐藤秀平、以下「CommerceX HD」）は、2026年4月1日付で東京支社（東京都港区赤坂）および福岡支社（福岡県福岡市中央区天神）を正式に開設したことをお知らせいたします。

本社（大阪府吹田市）に加え、東京・福岡の全国3拠点体制へと移行することで、全国の小売・EC事業者への支援体制を強化するとともに、各拠点においてグループ全社の採用活動を積極的に推進してまいります。

■ 開設の背景と目的

CommerceX HDは「新しいコマースのあたりまえを作る」をビジョンに掲げ、クラウド基幹システム「RECORE」を450社以上に提供し、オムニチャネル・OMOの民主化およびリテールDXを支援しています。グループ会社「株式会社そばに」を通じた累計1,000社超のEC・Amazon事業支援実績、M&Aを9件以上実行した事業実績を有しています。

こうした成長を背景に、以下の目的から2拠点の同時開設に踏み切りました。

・首都圏・関東エリアの小売・EC事業者への支援体制を強化し、現場密着型のコンサルティングを提供

・九州・西日本エリアへの事業展開を加速し、地域のリテールDX推進を担うハブ拠点として機能

・東京・福岡両支社を採用活動の中核として、グループ全体の組織拡大を推進

■ 各支社の概要

東京支社

所在地

東京都港区赤坂2-11-1 DeLCCS溜池山王8F

開設日

2026年4月1日

福岡支社

所在地

福岡県福岡市中央区天神1-10-20 天神ビジネスセンター6F

開設日

2026年4月1日

■ 各拠点における採用強化について

CommerceX HDは今回の拠点開設に合わせ、グループ各事業会社において採用活動を本格強化します。東京・福岡両支社を採用拠点として活用し、グループの持続的な成長を担う人材の獲得を積極的に推進してまいります。

CommerceXホールディングス株式会社- 採用エリア：東京・大阪・福岡- 募集職種：M&A後のPMI人材、経理・会計業務人材、AIエンジニア、経営企画、人事株式会社RECORE- 採用エリア：東京・大阪・福岡- 募集職種：エンジニア（バックエンド／フロントエンド）、エンタープライズセールス、テクニカルサポート、カスタマーサクセス株式会社そばに- 採用エリア：東京・大阪・福岡- 募集職種：ECコンサルタント、EC運用、広告運用、セールススツーレ株式会社、株式会社ユハク、ecoeat株式会社

採用エリア：東京・大阪・福岡

事業開発、マーケティング、EC運用、店舗開発、店舗オペレーションスタッフ（ecoeat）

採用情報の詳細は、CommerceX HD 採用サイト（https://commercex.co.jp/recruit/）よりご確認ください。

■ CommerceXホールディングス株式会社 代表取締役 佐藤秀平のコメント

CommerceXホールディングス株式会社 代表取締役

今回の東京支社・福岡支社の正式開設は、CommerceXグループにとって大きな節目となります。

私たちが目指す「新しいコマースのあたりまえを作る」という姿は、大阪の本社だけで実現できるものではありません。現場に最も近い場所に拠点を置き、全国の小売・EC事業者と共に課題を解決していくことが私たちの責務です。東京・福岡を新たな軸に、人とテクノロジーの力で、日本中のコマースの成長を支えていきます。

また、各拠点では積極的に採用を強化し、共にこの挑戦を担ってくれる仲間を全力で募集しています。志を同じくする方々との出会いを心から楽しみにしています。

■ CommerceXホールディングスについて

CommerceXホールディングスは、自ら事業を運営してきた現場の知見を起点に、テクノロジーによってリテールの成長を再現可能にするDXインフラ企業グループです。

グループ会社である株式会社RECOREは、クラウド基幹システム「RECORE」を450社以上の小売・リユース事業者に提供し、オムニチャネル・OMOの民主化およびリテールDXを支援しています。また、株式会社そばには、Amazonプラチナム・パートナー・エージェンシーとして認定され、累計1,000社を超える企業のEC・Amazon事業支援実績を有しています。

これらの事業運営を通じて得た現場知見を活かし、CommerceX HDではこれまでにM&Aを9件以上実行。M&A後のPMI・事業再設計を通じて、売上を最大10倍以上に成長させた実績を有しています。

今後は、こうした実績と再現性を土台に、M&Aとテクノロジーを掛け合わせたロールアップ戦略をさらに加速させ、新品・中古、店舗・ECといった業態を問わず成長を実現できる組織の構築を目指していきます。

なお、CommerceXホールディングスはIPOを重要な経営目標の一つとして掲げ、上場を見据えたガバナンス・管理体制の整備も着実に進めています。

■ 会社概要

会社名：CommerceXホールディングス株式会社

代表者：佐藤 秀平

事業内容：M&Aによるブランドグロース、基幹システム「RECORE」の開発提供、ECコンサルティング

設立：2025年10月1日

本社：大阪府吹田市豊津町9-22-7F

東京支社：東京都港区赤坂2-11-1 DeLCCS溜池山王8F

福岡支社：福岡県福岡市中央区天神1-10-20 天神ビジネスセンター6F

URL：https://commercex.co.jp/

■ お問い合わせ先

CommerceXホールディングス株式会社 広報担当

Email：info@commercex.co.jp

Tel：06-6170-5121