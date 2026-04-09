企業の社会的価値を言語化する「パーパス策定研修」を開始。不確実な時代における経営判断の軸を構築：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、経営層および管理職を対象とした「パーパス策定研修(https://www.recurrent.jp/listings/executive-managementstrategy-purpose)」をリリースします。現代の複雑化した市場環境において、企業には社会的な存在意義（パーパス）を明確に打ち出すことが求められています。

本研修は、自社の原点や独自の価値を振り返り、共感を得られる言葉として言語化する技術を習得するものです。さらに、策定した概念を実際の意思決定や組織文化に反映させる具体的な手法を提供し、企業の持続的な成長を支援します。

パーパス策定研修【自社の存在意義を改めて問い直す】 - 社員研修のリスキル

現代の経営において「存在意義」の再定義が求められる理由

社会的背景と導入企業のニーズ

社会情勢の急激な変化や価値観の多様化に伴い、企業が「何のために存在するのか」という根本的な問いが重要視されています。単なる利益追求だけでなく、社会への貢献や存在意義が、優秀な人材の獲得やステークホルダーからの信頼に直結する時代です。

組織実装における課題

しかし、多くの組織ではパーパスが抽象的なスローガンに留まり、現場の行動に結びついていないという課題があります。実効性のあるパーパスを設計し、組織に実装するための体系的なアプローチが求められています。

研修内容の紹介

研修タイトル

パーパス策定研修(https://www.recurrent.jp/listings/executive-managementstrategy-purpose)

受講対象

経営層、管理職、マネジメント層

身に付くスキルや目的

自社の存在意義を再定義し、それを経営戦略や組織文化へ反映させるための具体的な策定・浸透スキルを習得します。経営判断の質と速度を向上させ、組織力を強化することを目的としています。

本研修の特徴- 経営への影響を体系的に理解現代の経営において存在意義が求められる背景と、企業価値へのつながりを整理します。- 共感を得る言語化技術の習得創業の想いや独自の価値を分析し、シンプルで人の心を動かす文言を設計する手法を身に付けます。- 組織への実装と仕組み化言葉を作るだけで終わらせず、評価制度や意思決定プロセスに反映させて組織に根付かせる方法を理解します。パーパス策定研修【自社の存在意義を改めて問い直す】 - 社員研修のリスキル

株式会社リスキルについて

研修カリキュラムの抜粋- パーパス経営の本質理解ミッション・ビジョン・バリューとの違いや、重要視される背景を把握します。- 経営におけるパーパスの役割戦略立案プロセスや意思決定に与える影響を整理します。- パーパスの策定準備創業の原点や歴史を振り返り、自社の強みとステークホルダーの視点を統合します。- パーパス文言の設計簡潔性や共感性を備えた、実効性のある草案を作成する技術を磨きます。- 社内浸透と実装評価制度や人材育成との連動、社内コミュニケーションの設計手法を習得します。ビジネス研修が料金一律のサービス提供

株式会社リスキルは「もっと研修を」をコンセプトに、幅広いテーマの社員研修を提供しています。経営戦略研修(https://www.recurrent.jp/categories/executive-managementstrategy)をはじめ、ビジネス研修が料金一律で実施できる明瞭な価格体系が特徴です。

高品質な研修運営のサポート

豊富な実務経験を持つ講師陣が登壇し、実践的な内容を提供します。教材の準備から発送まで事務局がフルサポートすることで、導入企業の負担を軽減しながら質の高い教育機会を実現します。

※本プレスリリースの内容は、2026年04月時点のものです。