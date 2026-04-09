3x3プロバスケットボールの新リーグ「RBL」がいよいよ始動！国内5都市でSeason1開催決定＆勝ち抜いたチームは世界トップチームが激突する「FIBA 3x3 Challenger」へも参戦！

株式会社UNIVA RBL2025年9月に名古屋城二之丸広場で行われたプレオープニングラウンドの様子。

株式会社UNIVA RBL（本社：東京都港区、代表取締役社長：Rohit Bakshi）は、新たな3x3プロバスケットボールリーグ「ロイヤル・バスケットボール・リーグ（Royal Basketball League／以下RBL）」を立ち上げ、2026年5月より「RBL Season1」を開幕いたします。

RBLは、日本国内リーグとしてFIBA 3x3 Challengerへの明確な出場ルートを内包。リーグを勝ち抜いたチームは、山梨県上野原市で開催される「FIBA 3x3 Uenohara Challenger 2026」へ進出し、その先にある世界最高峰の舞台を目指します。

RBLとは？｜日本を拠点に、世界へつながる3x3プロリーグ

レギュラーラウンドを勝ち抜いて、いざ世界へ！

「ロイヤル・バスケットボール・リーグ（RBL）」とは、3人制バスケットボール【3x3（スリー・エックス・スリー）】の新たなプロリーグです。元プロバスケットプレイヤーであり、3x3におけるパイオニアとしての経験や知見を持つコミッショナーRohit Bakshiが主導し、 日本における3x3の国際プロバスケットボール「RBL」が設立されました。

Rohit Bakshiはこれまでインドやクロアチアで3x3の国際プロバスケットボールリーグを運営した実績があり、このたび2026年5月から世界に先駆けて日本で「RBL」が開幕することが決定しました。「RBL」は国内外の12チームによるレギュラーラウンド1～5を戦います。勝ち抜いた精鋭チームは世界から集う強者たちが激突するFIBA 3x3 Challengerへ、さらにこのChallengerでの上位チームはFIBA 3x3 ワールドツアー「Debrecen Masters」への出場権を獲得できます。

3x3は3人制のプロバスケットボールで、世界で最も急成長している都市型スポーツです。公園などの屋外に設置されたリングやコートを使用するストリートボールが発展したもので、2000年代後半に国際バスケットボール連盟（FIBA）が普及を推進し、2012年に全世界統一ルールが制定されました。各国で実施されるようになり、2017年にはオリンピックの正式種目に採択され、2021年東京オリンピックで正式種目としてデビューを果たしました。

このように世界的に人気が急上昇している3x3の国際プロリーグ「RBL」を通して、日本国内での認知度アップ、競技レベルの向上、関係者・競技者の雇用創出、次世代プロの育成などを目指し、新たな道を切り開いてまいります。

▼公式サイト

https://www.3x3rbl.com/

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/3x3rbl/

RBL Season1 開催概要｜国内5都市でリーグ戦を開催

「RBL」は国内外の12チームによるRound1～4を戦い、上位8チームは福岡で行われるFinal Roundへ進出します。

■ 2026 RBL Season1（予定）

主催：株式会社UNIVA RBL

公認（申請中）：FIBA【国際バスケットボール連盟】（クエスト・ライトクエスト）

開催期間：2026年5月～7月

リーグ構成：全5ラウンド（5会場）

参戦：国内外12チーム

ファイナル進出：上位8チーム

■参加チーム（全12チーム）

１. 上野原 サンライズ

２. 宇都宮 ブレックス 3x3

３. 相模原 プロセス

４. 渋谷 トウキョウ ダイム

５. 湘南 シーサイド

６. 信州松本 トップエボルブ

７. 千葉 スカイウィングス

８. 富山 フォースパイス

９. 成増 ブリッジラインワールド

１０. 北総 ライノス

１１. 横浜 サイモン

１２. 蕨 ユナイテッド

「FIBA 3x3 Uenohara Challenger 2026」山梨県・上野原市で開催決定 ― 世界最高峰 World Tourへの出場権を懸けた国際大会 ―

2026年2月、FIBAより2026シーズンのChallenger開催都市が発表され、2026年8月8日・9日の2日間、山梨県上野原市での開催が正式決定しました。

本大会「FIBA 3x3 Uenohara Challenger 2026」には、RBL 2026 Regular Season 1 に参戦する全12チームの中から選抜された5チームが出場予定となっており、RBLにとって世界への扉を直接つなぐ極めて重要な国際舞台となります。さらに本大会は、FIBA 3x3 World Tourの一戦であるDebrecen Masters出場権を懸けた予選大会として位置付けられており、世界各国からトップレベルの強豪チームが上野原に集結します。RBLでの戦いを経て選ばれた5チームは、日本代表として世界最高峰の舞台へ挑戦する機会を手にします。

国内リーグから国際大会、そしてワールドツアーへ。

RBLは、日本の3x3シーンと世界をつなぐ競技ルートを構築します。

■開催概要

大会名：FIBA 3x3 Uenohara Challenger 2026

日程：2026年8月8日（土）～ 9日（日）

開催地：山梨県上野原市

出場予定：RBL 2026 Regular Round1・Round2の成績による上位5チーム ほか

上位特典：FIBA 3x3 ワールドツアー「Debrecen Masters」出場権獲得

▼関連サイト

FIBA 3x3 公式ニュース(https://www.fiba.basketball/en/news/first-list-of-fiba-3x3-challengers-2026-host-cities-announced)

FIBA 3x3 World Tour 公式サイト(https://worldtour.fiba3x3.com/2026/challengers/94bd7d18-fd06-45e1-909b-4fbc12ed5fcd)

RBLの今後の展望｜日本発、グローバルリーグ構想へ

RBLは世界と戦える日本発のリーグモデルを創出。若者の挑戦を育み、地域から世界へ羽ばたく舞台を。

RBLは2026年以降、段階的に世界展開を進めていく予定です。

2027年：インドリーグ開幕（南アジア進出）

2028年：UAEリーグ開幕（中東展開）

2029年：オーストラリアリーグ開幕（オセアニア連携）

2030年：シンガポールリーグ開幕（アジア拠点化）

さらに、各国トップチームが集結する「RBL WORLD CHALLENGE」構想を推進し、

日本の選手が世界に挑戦し続けられる環境づくりを進めてまいります。

UNIVA RBLは今後も3x3を通じて、地域振興・次世代育成・国際交流を推進してまいります。

会社概要

会社名：株式会社UNIVA RBL

所在地：東京都港区虎ノ門一丁目3番1号

東京虎ノ門グローバルスクエア17階

設立：2025年4月

事業内容：3x3プロバスケットボールリーグの企画・運営

公式サイト：https://3x3rbl.com

本件に関するお問い合わせ先

RBL Management Office（運営事務局）

メール：info@3x3rbl.com