【4/9より】「最大1500万円/持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

鳥取県にて「持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金」が公募中です！

https://www.pref.tottori.lg.jp/318420.htm

募集期間：令和8年9月30日まで

生産性向上に資する設備投資に対して最大1500万円を補助します。

制度の全体像・要件・注意点を徹底解説するオンラインセミナーも配信しています。

本セミナーは無料で視聴できるので、ぜひお申込みください！

〇動画お申し込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260310_form.php

※2026年3月11日時点の情報で解説をしております。

また、本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

-----------------------

【申請要件】

・従業員等一人あたりの平均給与支給月額を３％以上（大規模成長投資型は５％以上）引き上げること

・パートナーシップ構築宣言を行ったこと

・付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額のいずれかについて、３年間で９％以上伸びることが見込まれること

・従業員等一人当たりの賃金が継続的に増加することが見込まれること

-------------

【収益力強化型】

持続的な賃金の引上げを目指すために行う生産性向上、省力化、自動化、販路拡大、人材確保・育成等の取組にかかる経費の一部を助成する。

補助率：

1/2（従業員等一人当たりの平均給与支給額を５％以上引上げた場合は2/3）

企業支援課長が別に定める経営診断を受けた小規模企業者

2/3（従業員等一人当たりの平均給与支給額を５％以上引き上げた場合は3/4）

上限額：

・常時使用する従業員数が20 人未満の場合：2,000 千円

・常時使用する従業員数が20 人以上30 人未満の場合：3,000 千円

・常時使用する従業員数が30 人以上40 人未満の場合：4,000 千円

・常時使用する従業員数が40 人以上の場合：5,000 千円

-------------

【大規模成長投資型】

持続的な賃金の引上げを目指すために行う大規模成長投資（生産性向上や事業拡大）の取組にかかる経費の一部を助成する。

中堅企業者：補助対象投資額の１０％以内

中小企業者：補助対象投資額の１５％以内

補助率：1/2

上限額：

小規模企業者以外15,000 千円

小規模企業者 7,500 千円

-------------

【事業実施期間】

令和8年12月31日まで

-----------------------

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

☆お問合せはこちら

認定経営革新等支援機関

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com