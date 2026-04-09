AIサービス事業者向けの新メニュー『従量課金設定支援』の提供を開始

ビープラッツ株式会社

サブスクリプション統合プラットフォーム「Bplats(R)」を展開するビープラッツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤田 健治、以下、ビープラッツ）は、急速に市場参入が相次ぐ「生成AIサービス事業者」向けのAIマネタイズ支援を「AI×Monetization」という新たな取り組みとして強化いたします。これに伴い、導入支援サービスや機能の拡充をあわせて実施いたします。クラウドサービスや光コラボレーション事業者、MVNO通信事業向けに培った複雑な「従量課金・多層階層管理」のノウハウを生成AI特有の「トークン消費量」や「GPUリソース」に応じた高度な料金計算・請求管理へと応用することで、国内における生成AIサービスの事業化と市場拡大を強力に支援して参ります。

この度、「Bplats(R) Platform Edition」の導入検討時および採用後のシステム設定時における導入支援サービスとして、これまで提供して参りました「サブスク スタートパック」の３つのプラン〈設計支援〉〈構築支援〉〈デザイン支援〉に、新たなプランとしてサブスク スタートパック〈従量課金設定支援〉を追加し、サービス提供を開始いたします。

AIサービス事業者に対し、定額料金と従量課金のハイブリッド課金などのプライシングモデルの設計、複雑な課金体系を請求業務に落とし込む作業などを支援いたします。

サブスク スタートパック〈従量課金設定支援〉

主なサービス内容は次の通りです（詳細は変更になる場合があります）。

「Bplats Platform Edition」の検証環境及び設定支援業務を提供いたします。

・従量課金のテストのための専用検証環境１ヶ月間の提供

・従量課金モデルの「Bplats Platform Edition」への設定支援

・従量課金モデルのプライシング設定支援／ローデータ突合テスト支援

・従量明細取込機能を利用する場合、請求明細取込のテスト支援

費用：180万円（税別）／月

なお、一定の条件を前提にAIサービス事業者向けに〈無料〉にて提供いたします。条件の詳細などにつきましては、営業担当までお問い合わせください。

近日開催のセミナーのご案内

【マイクロソフト共催オンラインセミナー開催のお知らせ】

この度、日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 コーポレートソリューション事業本部 Cloud＆AI Platform 統括本部長 小杉靖 氏をゲストに迎え、生成AIサービスの「事業化と収益化の論点と解決策」をテーマにしたセミナーを開催いたします。

セミナータイトル：

【マイクロソフト登壇】生成AIが生み出す新たなビジネスチャンス

～事業化と収益化の論点と解決策～

＜基調講演＞

講演内容：「生成AIサービスの潮流と“事業化”で詰まりやすい３つの論点」

講演者 ：日本マイクロソフト株式会社

業務執行役員 コーポレートソリューション事業本部

Cloud＆AI Platform 統括本部長 小杉靖 氏

＜講演＞

講演内容：「生成AIビジネスの商機を掴む『契約・課金管理』の最適解」

講演者 ：ビープラッツ株式会社 代表取締役社長 藤田健治

セミナー内容： 生成AI市場の最新動向とともに、参入事業者が直面する事業化の課題とその解決策を解説します。

開催日時 ： 2026年4月16日（木）12:00～13:00

参加方法 ： 事前登録制（無料）

開催形式 ： オンラインセミナー

詳細・お申込みサイト：https://www.bplats.co.jp/news/2026/03/microsoft-seminar/

【Bplatsとは】

「Bplats」は、ビープラッツが自社開発する、サブスクリプションビジネスのための統合プラットフォームです。さまざまなサブスクリプション型のサービスを一気通貫で、オンライン販売から管理まで行うことができます。また、販売チャネル構築や仕入先など、各産業、各業種にあわせた課題解決を提案し、IoT、ハイテク、通信、クラウドコンピューティング、SaaS、自動車、機械、家電などのさまざまな産業に対し、数多くのサブスクリプションビジネスをワンストップで実現してきました。ビープラッツは、今後も既存産業の枠を超え、新たなデジタル時代のサービス連携を「Bplats」を通じて提案して参ります。

【ビープラッツについて】

ビープラッツは、ビジネスモデル転換や新たな価値創造を支えるサブスクリプションビジネスの「基盤」を通じ、日本企業の強みを生かしたビジネス革命を後押しすることをミッションとしています。新たなAIビジネス市場に対して『AI×Monetization』を掲げ、複雑な『従量課金』を解き放ち、すべてのAIをビジネスに変える、唯一無二の課金プラットフォームを提供して参ります。

会社名 ： ビープラッツ株式会社

（証券コード：4381（東京証券取引所グロース））

URL ： https://www.bplats.co.jp/

設立 ： 2006年11月