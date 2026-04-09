「いっしょ」なら、もっといい。MARLMARLとMATO by MARLMARLが贈る、親子で“柄や素材”をリンクする2026年春夏新作第2弾が4月9日(木)発売

株式会社Yom

ベビー&キッズのためのギフトブランドMARLMARL（マールマール）を運営する株式会社Yom（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深澤和弥）は、2026年4月9日(木)に自社ECサイトで、4月10日(金)より全国直営店にて2026年春夏アイテム第2弾を発売します。

「いっしょ」なら、もっといい

ペアレンツブランド「MATO by MARLMARL（マトー バイ マールマール）」との境界線を越え、親子が同じ柄や素材でつながる新しいスタイルのリンクアイテムを提案します。

＼ Topics.1 ／親子がつながる「いっしょ」シリーズ

2つのブランドの世界観が響きあい、親子が同じ柄や素材でつながる、お揃いアイテム。

１.BELLOWS POUCH / スリット付きオムツポーチ

BELLOWS POUCH / スリット付きオムツポーチ_\4,950

子育てに優しく寄り添うおむつポーチ。おむつの形に合わせた底マチや、ベビーワイプをワンタッチで取り出せる蓋でストレスフリー。

人気スタイやプレイウエアのブロックチェック柄とリンクした、お出かけの必須アイテム。

２.SWICH POUCH / Wポケットポーチ

SWICH POUCH / Wポケットポーチ_\3,850

美しいカーブラインで、ファスナーの開閉もスムーズなポーチ。耐久・撥水性に優れたTPU素材で、子育ての日常をユースフルに。

ニュートラルなピンクは、MARLMARLでも屈指の人気カラー。

BLOCK CHECK

\4,950

BLOCK CHECK

\4,950

PINK

\3,850

PINK

\3,850

●【MATO】BELLOWS POUCH_\4,950_tax in

●【MATO】SWICH POUCH_\3,850_tax in

３.ORBITA HAND TOWEL / リバーシブルハンドタオル

ORBITA HAND TOWEL / リバーシブルハンドタオル_\3,080

MARLMARLのスタイと素材がリンクした“まあるい”ハンドタオル。パイル生地とドビー織生地のリバーシブルです。お名前刺しゅうにも対応で、スタイと一緒に家族への特別なギフトにも。

BLUE

\3,080

PINK

\3,080

●【MATO】ORBITA HAND TOWEL_\3,080_tax in

４.lullaby / 半袖オールインワンナイトウエア

＼ Topics.2 ／人気のナイトウエアに半袖登場lullaby_half bunny cloud / half bear milk / half bear border

オールインワンナイトウエア「lullaby（ララバイ）」に半袖が登場。

汗ばむ季節に嬉しい綿100%の生地で、フードは取り外しが可能です。そのままお出かけもできる、室内外兼用の1枚。

half bunny peachpuff

\10,450

half bunny cloud

\10,450

half bear milk

\10,450

half bear navy

\10,450

half bunny border

\11,000

half bear border

\11,000

●【MARLMARL】lullaby \10,450/\11,000_tax in

size：60-70cm / 80-90cm

＼ Topics.3 ／機能美を追求したカットソー

着回し抜群で毎日着たいカットソー。絶妙な厚みにこだわった綿100%のオリジナル生地は、抗菌消臭性と洗濯耐久性を備えています。

５.prima cap sleeve / バックオープンカットソー

prima cap sleeve / border_\6,600

バレリーナのような後ろ姿が映えるカットソー。ボディスーツ型で肌着なしで着られるよう、 前見頃は2重に仕立てています。

white

\6,600

border

\6,600

５.jete short sleeve/ ヘンリーネックカットソー

jete short sleeve / navy_\6,600

70cm-80cmはボディスーツ型。90cm-120cmはTシャツ型。“ラフ”さと“きちんと感”を備えた、ヘンリーネックのTシャツは、長く愛せる1枚に。

navy 70cm-80cm

\6,600

navy 90cm-120cm

\6,600

border 70cm-80cm

\6,600

border 90cm-120cm

\6,600

●【MARLMARL】prima cap sleeve/jete short sleeve \6,600_tax in

size：70cm/80cm/90cm/100cm/120cm

６.swimwear / 長袖スイムウエア

＼ Topics.4 ／夏が待ち遠しくなるスイムウエア＆限定カラーswimwear / block pink_\10,450

夏の恒例、限定色のスイムウエア。今年は水辺で映えるブロックチェック柄で、ペアレンツとのリンクコーデも楽しめます！

伸縮の良いUVカット素材で、ラッシュガードいらずの長袖スイムウエア。

block pink

\10,450

block blue

\10,450

●【MARLMARL】swimwear \10,450_tax in

size：80cm/90cm/100cm/120cm

New Collection :https://www.marlmarl.com/feature/2026ss/apr/触れて、遊べる。新しいカタログ体験がスタート

26SS最新デジタルカタログは、 子どもたちの遊び心を刺激する仕掛けがいっぱい。



ただ眺めるだけではなく、触れて、感じて、親子で楽しめる「遊べるカタログ」です。

スクロールするたび、新しい世界への扉が開くような体験を。

PLAY CATALOG :https://www.marlmarl.com/catalog/2026ss/

■MARLMARLとは

MARLMARLはベビー&キッズ向けギフトブランド。

高い実用性と、他にはないユニークなデザインが特徴の“まあるい”スタイやお食事エプロンなど、出産祝いをはじめ、子育て中のご家族にも高い支持を得ています。

▶︎ブランドサイト(https://www.marlmarl.com/)

▶︎ショップリスト(https://www.marlmarl.com/shoplist/)

▶︎公式Instagram(https://www.instagram.com/marlmarl_tokyo/)

■MATO by MARLMARLとは

MATO by MARLMARLは自分らしいスタイルを大切にするペアレンツのためのブランドです。

ファッションに寄り添うジェンダーフリーなデザインに、子育てに役立つ機能を宿したプロダクトを展開。バリュアブルな情報を届け、コミュニケーションのきっかけを生み出し続けます。

▶︎ブランドサイト(https://www.marlmarl.com/)

▶︎ショップリスト(https://www.marlmarl.com/shoplist/)

▶︎公式Instagram(https://www.instagram.com/mato_by_marlmarl/)

【会社概要】

会社名：株式会社Yom

英語名： Yom Co.,Ltd

所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル16F

代表者： 代表取締役 深澤和弥

設立 ： 2012年11月

URL ：https://www.yom.jp/(https://www.yom.jp/)