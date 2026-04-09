“リアルとオンライン”での衣料品レンタル専門店「LULUTI（ルルティ）」のフラッグシップストアが有楽町マルイにオープン！

株式会社丸井グループ

有楽町マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）4Fに、ドレスを中心としたファッションアイテムを、オンラインで借りられ、リアル店舗でも試着できるショップ「ルルティ」がオープンいたします。

■「LULUTI（ルルティ）」とは

シェアリングエコノミーの広がりに対し、オンラインで借りられ、リアル店舗でも試着できることを強みとしたレンタル専門店として、結婚式や成人式、パーティーなどの特別なシーンで活躍するドレスを中心としたファッションアイテムを取り扱っています。

有楽町マルイでは、ビジネスエリアとしての立地を活かし、オフィスワーカーをターゲットに商品を提案します。セットアップドレスのほか、アクセサリー・バッグ・シューズなど雑貨も揃え、オンオフともに忙しいお客さまのフォーマルシーンに寄り添います。

■購入よりおトク！手軽にレンタル！（商品一例）

ルルティオリジナル リリーパターンチュールワンピース

バストや二の腕など気になる体型をカバーし、ストレスフリーなＡラインドレス

袖は柔らかいチュールを使用したパフスリーブで二の腕をカバーをしつつ上品な印象に。

ショルダー部分は透けないのでインナーを選びません。

スッキリと魅せたい場合はベルトを着用するのがオススメ。印象がグッと変わるので、一度で二度楽しめるドレスとなっております。

結婚式はもちろん、パーティーや成人式などハレの日にオススメです。

レンタル価格：本体6,600円（税込）3泊4日

カラー：カーキ・ネイビー・ラベンダー

サイズ：M・L

et.UNiVER メニ-ウェイフリルワンピース

落ち着いた色味にほど良くトレンド感をプラスし、自分らしい着方が楽しめるマルチウェイドレス

2wayチュールベスト・キャミワンピース・シアートップスの3ピースセット。

さまざまな着回しを楽しめ、存在感のあるチュールベストは小物に頼らずともドレスアップできる特別な一枚です。

レンタル価格：本体8,800円（税込）3泊4日

カラー：モスグレイ・ミックス

サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ

ジャガードトップスパンツドレス

柔らかいシフォンジョーゼットと繊細なフラワーラッセルレースを組み合わせたブラウス・パンツのセパレート2点セット

デコルテから袖にかけてレースを切り替えた前結び＆ペプラムデザインのブラウスは、ゴム仕様＆かぶりタイプで着脱も簡単です。トップスと同じレース素材を使用したワイドパンツと上下セットで着用することで華やかなコンビネゾン見えに。パンツのウエストもゴム仕様なので着心地抜群です。

レンタル価格：本体6,600円（税込）3泊4日

カラー：ブラック・ネイビー

サイズ：Ｍ・Ｌ

■レンタルの4つのメリット

１.購入するよりリーズナブル

1回着用するだけなら購入するより断然出費をおさえられます。

また、同じコミュニティのイベントに何度も出席する場合に、毎回同じドレスは着られないけどそのたびに新調するのは難しい…そんなタイミングでレンタルを活用すると経済的におしゃれを楽しめます。

２.「いま」の自分に似合うドレスを着られる

誰しも数年単位で似合う服のカラーや形は変化します。2、3年前に購入したばかりのドレスが着られなくなってしまうのはよくあることです。レンタルならば、その都度いまの自分に似合うドレスを着られます。

３.クリーニングの必要なし

自前のドレスであれば、きれいに保つためには着用のたびにクリーニングに出す必要があり手間もお金もかかります。

その点、レンタルドレスであれば自分でのクリーニングは不要で、着たらそのまま返却するだけでOKです。

４.普段選ばないドレスにチャレンジできる

決して安いお買物ではないドレスは、失敗したくない気持ちも強く無難なものを選びがちでは？

リーズナブルなレンタルだからこそ、普段の自分とは違うドレスの選び方、楽しみ方にチャレンジできるのではないでしょうか。

■オープニングキャンペーン

１. Instagram内ルルティ公式アカウントのフォロー画面提示で、ビスケットをプレゼント

（先着250名）

Instagram：https://www.instagram.com/luluti_official/

２. 税込8,800円以上（送料別）のご注文で、JOE'S TEAのフレイバーの異なる紅茶2袋プレゼント（1袋2パック入り）

（先着50名）

■ショップ概要

ショップ名：LULUTI（ルルティ）

展開場所：有楽町マルイ 4F

営業時間：11:00～20:00

オープン日：2026年4月9日（木）

▼有楽町マルイ

https://www.0101.co.jp/086/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/