アビームコンサルティング、九州の変革を共創する福岡拠点を開設

アビームコンサルティング株式会社

アビームコンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田 貴博、以下 アビームコンサルティング）は、九州地域における企業および自治体の変革ニーズの高まりを受け、福岡県福岡市中央区天神に戦略拠点となる福岡オフィスを開設しました。2026年4月9日には、関係者を招き開所式を執り行いました。

九州地域は、製造業、エネルギー、交通、観光などの基幹産業がバランスよく集積し、日本全体の産業構造を映し出す地域です。同時に、人口動態の変化や産業構造の転換、テクノロジーの進化といった課題が先行して顕在化しており、これらへの対応は今後の日本における社会変革の重要な示唆を含んでいます。福岡市はその中心として、企業・大学・行政の連携により、新たな価値創出や社会実装が進む環境を有しています。

こうした環境を踏まえ、アビームコンサルティングは本拠点を九州の変革を地域とともに構想・実行する拠点と位置づけ、地域に根差した人材が主体となって価値を創出する「地域共創型モデル」を推進します。企業・自治体・大学・スタートアップとの連携を通じて、地域の特性や課題に即した取り組みを展開し、構想策定や実行・定着までの価値提供を行っていきます。

また、日本発・アジア発のコンサルティングファームとしてのネットワークと産業横断の知見を活かし、九州企業の海外展開支援や新たな産業創出にも貢献してまいります。あわせて、こうした取り組みを支える人材の採用・育成に継続的に取り組み、長期的かつ安定的に価値を提供できるコンサルティングサービス提供基盤の構築を図ります。

■福岡拠点での主な取り組み

企業のDX推進および業務改革支援・自治体におけるデジタル活用の推進・地域金融機関のビジネスモデル高度化支援・スタートアップとの連携による新規事業創出

■開所式の様子

4月9日に開催した開所式には、福岡県および福岡市をはじめ、地域企業、大学関係者、人材関連会社など多くの皆様にご臨席いただきました。

（左から、九州工業大学：学長 安永 卓生様、九州大学：理事・副学長 園田 佳巨様、アビームコンサルティング株式会社：代表取締役社長 山田 貴博、株式会社ジェイエイシーリクルートメント：上席執行役員 大石 昌弘様、福岡地所株式会社：執行役員 中山 皇様）

■福岡拠点の概要

名称 ：アビームコンサルティング株式会社 福岡オフィス

所在地 ：福岡県福岡市中央区天神二丁目8番35号

入居ビル：天神住友生命FJビジネスセンター（福岡市地下鉄空港線「天神」駅直結）

開設日 ：2026年2月（4月9日に開所式を実施）

アビームコンサルティング株式会社

アビームコンサルティングは、アジアを中心とした海外ネットワークを通じ、それぞれの国や地域に即したグローバル・サービスを提供している総合マネジメントコンサルティングファームです。戦略、BPR、IT、組織・人事、アウトソーシングなどの専門知識と、豊富な経験を持つ約 9,000 名のプロフェッショナルを有し、金融、製造、流通、エネルギー、情報通信、パブリックなどの分野を担う企業、組織に対し幅広いコンサルティングサービスを提供しています。アビームコンサルティングは、企業や組織とともに新たな未来を共創し、確かな変革に導く創造的パートナーとして、企業や社会の変革に貢献します。

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