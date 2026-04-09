【出展レポート】日本最大級のDX展でシンカブースが盛況！会議・電話の音声録音をAI分析・一元管理する新機能に高い関心

株式会社シンカ

AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：江尻 高宏、以下「シンカ」）は、2026年4月8日（水）より東京ビッグサイトで開催されている「Japan DX Week 春 2026」内の「第17回 社内業務DX EXPO」に出展しております。

初日から多くの皆さまにご来場いただき、活気に包まれているブースの様子と、特に関心の高い展示内容について速報レポートをお届けします。

シンカブースの様子

今回のシンカブース（東3ホール E25-38）のテーマは、「電話 × 対面 × AI」。

これまで可視化が難しかった「対面での接客」をデジタル資産に変える最新ソリューションを公開しています。会場では、多くの企業様が抱える「属人的な営業から脱却したい」「現場のリアルな会話を組織の知恵にしたい」という課題に対し、熱心に足を止めてスタッフに質問を投げかける姿が目立ちます。

新機能「対面録音」と「商談フィードバック」

特に注目を集めているのが、今年リリースされた「対面録音」「商談フィードバック」機能です。

会期は明日4月10日（金）17:00まで！

- スマホひとつで即座にデータ化：専用端末を必要とせず、スマホのアプリで対面接客を録音。そのままカイクラへ自動連携される手軽さに、多くの来場者が驚きの声を寄せています。- 生成AIによる「商談フィードバック」：録音された音声データをもとに、AIが会話を分析。商談の良かった点や改善点をアドバイスするデモンストレーションでは、「教育コストの大幅な削減につながる」「現場指導の基準が明確になる」と、マネジメント層の方々から非常に高い評価をいただいています。

シンカブースでは、明日まで引き続き、実際の操作感を体験いただけるデモンストレーションを実施しております。貴社のコミュニケーション課題を解決するヒントを、ぜひ会場で見つけてください。

【出展概要】

イベント名： Japan DX Week 春「第17回 社内業務DX EXPO」

開催日時： 2026年4月8日（水）～10日（金）10：00～17：00

会場： 東京ビッグサイト

ブース： 東3ホール E25-38

参加方法：ご来場を予定されている方は、下記リンクから事前登録をお願いいたします。

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html

カイクラについて

「カイクラ」は、お客様との“会話”をクラウド管理するAIコミュニケーション統合プラットフォームです。電話・メール・SMS・LINEなど多様なコミュニケーション手段の履歴を顧客ごとに整理します。担当者以外でもこれまでの経緯を正確に把握できるため、属人化を防ぎ、誰でも高い品質で顧客対応ができる環境を実現します。

通話は固定電話・携帯電話を問わず時間無制限で録音でき、さらに生成AIが録音データを自動で文字起こし・要約します。加えて、「クレーム・カスハラの可能性がある会話」や「応対品質」もAIが自動判定。これにより、電話対応の負荷軽減だけでなく、誰でも高品質な電話応対ができる運用を支援します。

カイクラは、これらの機能を通じて顧客対応の品質向上、業務効率化、顧客満足度・従業員満足度の向上、事業の成長に貢献します。

2014年8月のサービス開始以来、3,100社・6,200拠点以上に導入され（2025年12月末時点）、継続率99.7%を達成。近年も「ITreview Grid Award」のCTI部門「2023 Winter Leader」の受賞や、「BOXIL SaaS AWARD Spring 2023」コールセンターシステム（インバウンド）部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されるなど、高い評価を得ています。

AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/

※「カイクラ」は株式会社シンカの登録商標です。

株式会社シンカについて

社名：株式会社シンカ（東証グロース：149A）

代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏

所在地（本社）：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル10階

設立：2014年1月8日

事業内容：ITを活用したシステム企画・開発及び運用、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運用、ITサービス利用のコンサルティング

資本金：397百万円

従業員数：75名（2025年12月末時点）

URL：https://www.thinca.co.jp/

【シンカ IR note】

https://note.com/thinca_2025

シンカの事業戦略・成長可能性に関する情報を詳しく発信しています。