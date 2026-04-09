ヒルトン福岡シーホークが贈る「母の日の特別オファー」

ヒルトン福岡シーホーク

【2026年4月9日】 ヒルトン福岡シーホーク（福岡市中央区 総支配人フレデリック・ルクロン）では、「中国料理 望海楼」「寿司割烹 ともづな」「鉄板焼 金葉亭」の各シェフが、ヒルトンベア付き特別メニュー「母の日スペシャルコース」を、2026年5月7日（木）から2026年5月10日（日）の期間限定で提供いたします。また、ホテルのウエディングを手掛ける直営のフラワーショップ「花日記」による母の日ギフトの予約を、本日4月9日（木）より開始。ゴールデンウィーク期間中には、オリジナルの母の日ギフトを制作できるワークショップも開催いたします。

中国料理 望海楼 「母の日スペシャル コース」

前菜4種、スープ、温菜3種、飲茶4種、担々麺、デザートが付いたコース。多彩な中国料理を楽しんでいただけるよう、口あたりの軽やかさや後味にこだわった料理長自慢のコースです。プリプリとした食感とチリソースのほどよい辛味が心地よく広がる「大海老のチリソース煮」や、創業以来、変わらぬ味で愛され続けている望海楼名物の「担々麺」などをご堪能いただけます。

料金：大人一人6,800円

お持ち帰りのパウンドケーキ付きプラン：8,800円

寿司割烹 ともづな 「母の日スペシャル コース」

前菜、お造り、茶碗蒸し、焼き物、寿司6貫と赤だし、デザートが含まれる贅沢なコース料理です。寿司6貫には、「クエ」、 「ヒラマサ」、「車海老」、「鮪トロ」などの高級魚を用いた握りのほか、贅沢にいくらを添えた「カクテル寿司」をご用意いたしました。寿司は醤油を付けず、一貫ごとにネタの旨味を引き出す特性の出汁を塗り、薬味を添えて提供いたします。焼き物の、「鰆の西京焼き」は、卵と味噌を合わせた特製ソースでお召し上がりください。

料金：大人一人9,000円※1

お持ち帰りパウンドケーキ付きプラン：11,000円

鉄板焼 金葉亭 「母の日スペシャル コース」

ホテル最上階から、福岡の空や海、街並みを眺望しながら堪能する鉄板焼 金葉亭の「母の日スペシャルコース」では、「熊本県産のあか牛 サーロイン」と「スズキとホワイトアスパラのクレピネット 春野菜添え」をメインにした７品のコース料理をご用意いたしました。日頃のなかなか伝えられない感謝の気持ちを、特別なロケーションで伝える母の日をお過ごしください。

料金：大人一人10,000円※1

お持ち帰りパウンドケーキ付きプラン：12,000円

フラワーショップ「花日記」 母の日ギフトワークショップ

ホテルのウエディングや館内装飾を手掛ける直営のフラワーショップ「花日記」による、フラワーアレンジメントのワークショップを開催いたします。5月10日（日）は、「ブラッセリー＆ラウンジ シアラ」のランチがセットになった6歳～12歳以下のお子さまとご家族を対象にした親子ワークショップ※2です。

開催日：4/29日（水・祝）・5/2（土）・9（土）・10（日）

料金：大人 5,500円

親子ワークショップ10,700円※3

ご予約：092 847 1030（10:00～17:00）

フラワーショップ「花日記」 母の日ギフト

ホテルメイドのパウンドケーキとカーネーションを使用した生花のアレンジメントのセットをはじめ、長期間飾ることのできるドライフラワーやアーティフィシャルフラワーのリース、人気の「中国料理 望海楼」のペアランチお食事券など、幅広い母の日ギフトをご用意しております。遠方にお住いのお母様への配送も承ります。

早期割引お申込み締め切り日：4月26日（日）

通常お申込み締め切り日：4月30日（木）

配送期間：5月8日（金）～5月10日（日）

配送料：全国一律1,100円※4

※1母の日コースは、ランチのみ提供。

※2料金には、大人１名と子ども（6歳～12歳）1名分のワークショップ代とランチビュッフェ料金が含まれます。お子様1名追加5,000円

※3料金には、大人１名と子ども 1名分のワークショップ代とランチビュッフェ料金が含まれます。4月26日（日）までのご予約で7,000円。お子様1名追加5,000円。

※4離島への配送は別途ご相談ください。

「母の日スペシャルコース」概要

実施期間：2026年5月7日（木）から2026年5月10日（日）

場所：ヒルトン福岡シーホーク 5階「中国料理 望海楼」 35階「寿司割烹 ともづな」 35階「鉄板焼 金葉亭」

予約：Tel 092-844-8000（10：00～18：00）

URL：https://fukuokaseahawk.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/mothersday

フラワーショップ「花日記」母の日ギフト 概要

早期割引お申込み期間：2026年4月9日（木）～4月26日（日）

通常お申込み期間：2026年4月9日（木）～4月30日（木）

お取引期間・配送期間: 2026年5月8日（金）から2026年5月10日（日）

URL：https://fukuokaseahawk.hiltonjapan.co.jp/facilities/lp/mothersday

フラワーショップ「花日記」母の日ワークショップ 概要

早期割引お申込み期間：2026年4月9日（木）～4月26日（日）

通常お申込み期間：2026年4月9日（木）～4月30日（木）

通常ワークショップ開催日：4月29日（水・祝）・5月2日（土）・5月9日（土）

通常ワークショップ料金：1回1名 5,500円

親子ワークショップ：5月10日（日）※6～12歳のお子様と保護者様対象

親子ワークショップ料金：1組10,700円（お子様1名追加5,000円）

URL：https://fukuokaseahawk.hiltonjapan.co.jp/facilities/lp/mothersday

※消費税・サービス料込み

※写真はイメージです。メニュー内容、営業日時などは変更になる場合がございます。

ヒルトン福岡シーホークについて

ヒルトン福岡シーホーク （2010年6月1日開業） は、地上35階、全高143メートルの九州最大の都市である福岡のランドマークに位置するアイコン的インターナショナルホテルです。福岡空港から車で約20分、福岡の中心地「天神」から車で約10分というロケーションにありながら、目の前には、「都市景観100選」に選ばれた「シーサイドももち地区」の美しいオーシャンビューを堪能できます。1,000 室を超える国内最大級の客室数と30の宴会場、5の直営レストランを有し、大規模なMICE（会議、インセンティブ、カンファレンスおよび展示会など）にも対応できるホテルです。35階には博多湾を一望出来るチャペル「IN THE SKY」があり、結婚式にも適しています。4階には、ショッピングアーケード「SEAHAWK GALLERIA」を併設。5つのゾーンに複数の専門ショップが織り成す上質で優雅な空間です。プロ野球球団福岡ソフトバンクホークスの本拠地であるみずほPayPayドーム福岡、また、複合商業施設MARK IS福岡ももちに隣接しており、ホテルに泊まるだけでなく、ショッピングやレジャー、リゾートを満喫いただけます。

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ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベントなどを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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