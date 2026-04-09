【28卒学生対象】首都圏エリア・東海エリアの「合同説明会」へ出展！

株式会社アールプランナー

戸建住宅を中心とした住宅プラットフォーム事業を展開する株式会社アールプランナー（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：梢 政樹、以下「当社」）は、2026年４月１日より、首都圏エリア・東海エリアで就職を希望している2028年3月卒業予定の大学生・大学院生・専門学生等を対象とした採用を開始いたしました。４月1日以降、首都圏エリアや東海エリアで開催予定のマイナビ就職EXPOに出展いたします。

■概要

2026年４月１日より、2028年3月卒業予定の大学生・大学院生・専門学生等を対象に採用活動を開始いたしました。当社は採用活動の一環として、首都圏エリア・東海エリアでの就職希望者向けに、4月18日（土）及び５月24日（日）に名古屋会場、６月27日（土）に東京会場にて開催される マイナビ就職EXPOに出展いたします。業容拡大に伴い、成長戦略を担う若手人財の積極的な採用を行い、さらなる事業の拡大を図ります。

■「マイナビ就職EXPO」イベント概要

・対象者：2028年春、大学・大学院・高専・短大・専門学校卒業予定者、卒業後も就職活動を継続中の既卒者、外国人留学生の方

・出展日：2026年４月18日（土）、５月24日（日）、６月27日（土）（その後も順次出展予定）

・出展会場：東京・名古屋

・詳細は「マイナビ2028」よりご確認ください。

→ https://job.mynavi.jp/28/pc/search/corp206290/outline.html

■背景

当社は、業容拡大に伴い積極的な新卒採用活動を行っており、新卒採用後に活躍している若手社員も多数在籍しており、今後も成長戦略を担う若手人財を継続的に採用し、事業の拡大を図ります。

■今後の展開

ますます加速する社会・環境の変化や、住環境に対する人々の価値観の多様化に寄り添いながら、今後も成長戦略を担う若手人財やプロフェッショナル人財の採用を継続的に行い、企業価値の向上と事業のさらなる拡大を図ってまいります。

■参考ページ

◯アールギャラリー（注文住宅）https://www.arrgallery.jp/

◯アールプランナー不動産（アールギャラリー×分譲住宅）https://www.arrplanner-fudosan.co.jp/

◯アールギャラリー オフィシャルインスタグラム https://www.instagram.com/arrgallery_official/

◯Ｆの家（注文住宅） https://www.f-no-ie.com/

＊記載されている会社名、ロゴマーク、製品名などは各社の登録商標または商標です。

＊「住宅プラットフォーム」はアールプランナーの登録商標です。登録商標第6468399号。