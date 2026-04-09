日東工業、小学校向け副教材 未来クリエーター「未来をつくる 電気を安全に使うしくみにどきどき」へ協賛

日東工業株式会社

日東工業株式会社（本社：愛知県長久手市、取締役社長 黒野 透、以下 日東工業）は、株式会社ソーシャルサービス（以下 ソーシャルサービス）が発行する、小学校向け副教材 未来クリエーター「未来をつくる 電気を安全に使うしくみにどきどき」に協賛いたしました。

本書は、ソーシャルサービスを通じて、日東工業の工場が所在する自治体を中心とした全国の小学校へ約20,000部が寄贈されます。

日東工業は、電気のある暮らしを支える製品づくりを通じて、持続可能な社会の発展に貢献することを目指しています。次世代を担う子どもたちに、暮らしに欠かせない電気の役割や「ものづくり」の工夫を伝えることで、理科教育やキャリア教育の一助となることを願っています。

■小学校向け副教材 未来クリエーターの概要

本教材は、身近ながらも仕組みを知る機会が少ない「ブレーカー」や「分電盤」に焦点を当て、

イラストや写真で分かりやすく解説した冊子です。

●タイトル：未来をつくる 電気を安全に使うしくみにどきどき

●仕様：B5判・16ページ

●内容

・電気を使いすぎるとどうなるの？

・電気で火災が起きるのはなぜ？

・ブレーカーと分電盤はどのように作られているの？

・ブレーカーと分電盤を作る工場で働く人の声

・分電盤はいろんな場所で大活躍！

・おうちのブレーカー・分電盤をさがしてみよう！

・発電の方法はさまざま

■本文（一部抜粋）