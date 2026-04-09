相互参照・学習の見取りに！ロイロノート「生徒別共有ノート講座」アーカイブ動画公開

株式会社LoiLo

株式会社LoiLoは、2026年3月24日に実施した「生徒別共有ノート講座」のアーカイブ動画を公開しました。授業支援アプリ「ロイロノート・スクール」の機能「生徒別共有ノート」の基本操作から授業ですぐに試せる活用事例・便利な裏技まで、幅広く学べます。

動画はこちら： https://youtu.be/sQPK9BVwbzc(https://youtu.be/sQPK9BVwbzc)

主な内容

・「共有ノート」「生徒別共有ノート」の基本操作

「共有ノート」「生徒別共有ノート」の基本操作や場面に応じた使い分けの工夫をわかりやすくご紹介しています。生徒別共有ノート作成時に、既存のノートをテンプレートとして使う方法も解説しています。

・知っておくと便利な3つの裏技

提出締切として使えるノートロック機能、個別の生徒への共有範囲変更、編集履歴を使ったデータ復元方法をご紹介しています。

・授業での活用事例

情報共有・進捗管理・提出をワンストップで完結させる方法や、対戦型・協力型のグループワーク、自己調整学習の進捗管理、相互参照の実践方法など、すぐに試せる活用事例をご紹介しています。

・共有ノート・生徒別共有ノート・提出箱の使い分け

各機能の特長、場面に応じた使い分けについて解説しています。

こんな先生におすすめ

- 生徒別共有ノートを使ったことがない、または使い始めたばかり- 個別学習と協働学習を両立させる方法を知りたい- 学習の見取りや生徒間の学び合い活動をもっとスムーズに行いたい[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sQPK9BVwbzc ]

生徒別共有ノートについて

クラス全員分の共有ノート（共同編集可能なノート）を一括作成できる機能です。作成された共有ノートは自動的にフォルダにまとめられ、一覧で管理・閲覧が可能です。

生徒の相互参照による学び合いや、先生による学習の見取り・声かけなど、さまざまな場面でご活用いただけます。

詳細：【公式サポートページ】共有ノートを生徒ごとに作成する(https://help.loilonote.app/--6887107a37bdcbc3deb38c1f)

ロイロノート・スクールについて

ロイロノート・スクール（※）は、小学校から大学まで、すべての教科で使える協働学習・授業支援プラットフォームです。容量無制限で、学習資料や思考プロセスを記録でき、子どもたちの「考える力」や「学ぶ力」を育みます。資料のやりとりや提出物の管理、思考ツールを活用した深い学び、協働編集による相互参照、自動採点テスト、AIによる高精度なWebフィルタなど、多彩な機能で「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両立、教員の負担軽減を実現します。マルチプラットフォーム対応で、国内外約14,000校、毎日290万人以上に利用されています。詳しくはWebページをご覧ください。

https://n.loilo.tv/ja

※ ロイロノートは、株式会社LoiLoの商標です。