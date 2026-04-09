スパイスファクトリー、物流DXの社会実装に向けインフォポートを完全子会社化

スパイスファクトリー株式会社

デジタル・トランスフォーメーションを支援するスパイスファクトリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高木広之介、以下「当社」）は、2026年3月18日、運送管理システム（TMS）および倉庫管理システム（WMS）を展開するインフォポート株式会社（本社：岡山県岡山市、以下「インフォポート」）の全株式を取得し、完全子会社化したことをお知らせいたします。

当社は従来のDX受託支援に加えて、自社グループでプロダクトを保有し、業務基盤の変革を自らけん引する『事業主体』としての立ち位置を確立します。 これにより、物流DXの社会実装をより強固に推進してまいります。

また、本件に伴う新経営体制として、当社において物流DX支援特化チームの責任者を務めてきた小島寛人が、インフォポート株式会社の代表取締役に新たに就任するとともに、当社取締役CSOの流郷綾乃が同社取締役に就任いたしました。

背景

現在、物流業界は「2024年問題」の顕在化に加え、2030年には国内輸送能力が約34％不足する（※）可能性が指摘されるなど、極めて厳しい状況にあります。 当社は2024年より物流DX支援特化チームを組織してきましたが、外部からの支援という立場では、現場の根幹をなす業務基盤の抜本的改革には限界がありました。

今回、20年間にわたり現場に密着したプロダクトを提供してきたインフォポートをグループに迎えることで、当社はプロダクトオーナー（当事者）として業務基盤を継続的に改善・進化させる役割を担います。当社が培ってきたUI/UXデザインや生成AI活用等の技術を統合し、現場で真に使い続けられるプロダクトを開発します。

ドライバー、倉庫スタッフ、配車担当者といった物流を支えるプロフェッショナルの皆さま一人ひとりの負荷を軽減し、その先の「荷物が届く当たり前」を次の世代へとつないでいく。 私たちは物流DXの当事者として、持続可能な社会インフラの構築に邁進いたします。

※出典：経済産業省・国土交通省「持続可能な物流の実現に向けた検討会」試算より

新経営体制について

インフォポートを支えてきた既存の経営メンバーも引き続き参画し、前代表取締役の岡亨氏は顧問として、事業の継続性とさらなる成長を支えます。

インフォポートについて

【インフォポート株式会社 新役員陣】- 代表取締役：小島 寛人（スパイスファクトリー 執行役員）- 取締役：流郷 綾乃（スパイスファクトリー 取締役CSO）- 取締役：濱田 雅人（株式会社データ・シェフ 代表取締役 / 物流DX専門コンサルタント）- 専務取締役：飯田 祐介（継続）- 常務取締役：柳瀬 恵介（継続）- 取締役：小田 千鶴（継続）- 顧問：岡 亨（前代表取締役）

インフォポートは、クラウドを通じて「仕事」を「簡単」にします。我々はSaaS(software as a service)を利用してクラウドサービスを提供し、多くのユーザー様の業務システムを簡単にします。また、個別業務システムでも高品質・高付加価値でなおかつユーザー様に楽しんでいただける様なシステム開発を追求し、コンピュータ社会の発展に貢献します。

2007年に誕生したクラウドサービス「INFOシリーズ」を展開しています。前身サービスを含め約20年にわたり物流業界の現場課題に向き合い続け、継続的な改善を重ねてきました。

主なプロダクトは以下の通りです。

- INFO-Logi（運送管理システム／TMS）- INFO-WMS（倉庫管理システム／WMS）- INFO-Time（勤怠管理システム）

これらは、配車・在庫・労務といった業務を一元的に管理し、物流現場のワークフローを支える基盤として活用されています。



会社名：インフォポート株式会社

代 表：代表取締役 小島 寛人

住 所：〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野４７７－５ 3F

公式Webサイト：https://info-port.co.jp/

TMS・WMSとは

TMS（Transport Management System）は、配車・運行・請求など運送業務全体を管理するシステムです。

WMS（Warehouse Management System）は、入出庫・在庫・棚卸など倉庫業務を管理するシステムです。

これらは、物流業務のワークフローそのものを構成する基盤として機能します。

■代表取締役 小島 寛人からのコメント

代表取締役 小島 寛人

物流は今、構造的な転換点を迎えています。担い手不足、配送網の維持、デジタル化への対応。2024年・2030年問題と言われるこれらの課題はもはや「選択」ではなく、社会を支え続けるための「生存条件」です。

私たちには、現場に根を張り続けた10年以上のドメイン知識と、優れたプロダクトがあります。スパイスファクトリーグループのデザイン・テクノロジー・PRの力を掛け合わせ、全力で業界の課題に取り組ませていただきます。

物流を止めない。その覚悟を胸に、創業期からこの会社を支えてきた仲間とともに、駆け抜けていきます。

■顧問 岡 亨（前代表取締役）

顧問 岡 亨（前代表取締役）

インフォポートは前身から計20年間、クラウドを中核に物流・運送業界の省力化を支援してまいりました。

この度、新たな10年ビジョンとして「デジタルインテグレーター」への進化を掲げ、DXやAIを活用してお客様の仕事を本質的に変革する「攻めのIT」へと舵を切ります。 最新技術とUI/UXに強みを持つ同社へのグループ参画により、地域の中小企業のDX化を強力に後押しし、さらなる価値創造に貢献します。 「仕事を革新し、感動を共有し、未来を創造する」という理念のもと、2030年に向けた持続的な成長を目指してまいります。

■スパイスファクトリーについて

スパイスファクトリーは、DXを加速させるアジャイルマインドで企業や行政機関のデジタル変革を引き起こす"触媒（スパイス）"となるDX支援企業です。

これまでに、教育、医療、自治体、一次産業、物流、製造、エンタメなど様々な業界のDXに関わり、アジャイル開発のアプローチで迅速な価値創造を実現し、社会と顧客の課題解決に取り組み、事業の成長を支援してきました。

当社は事業サービス構想の支援、システム開発、UI/UX、マーケティング支援など、多様な技術やノウハウの提供を可能としています。経営課題から現場の事業課題解決まで全方位の支援ができる360°デジタルインテグレーターとして、一気通貫でデジタル領域の課題に幅広く対応します。

同時に、従来の受託開発の枠組みを超え、ユーザー中心設計を軸に顧客企業や行政機関と連携し、変化への対応力と俊敏性を高めながら、伴走して解決策を導き出します。

私たちのミッションは「革新の触媒」であり、パーパスは「1ピクセルずつ、世界をより良いものにする。」ことです。社会課題解決を追求し、新たなビジネスやイノベーション創出に貢献します。

会社名：スパイスファクトリー株式会社(Spice Factory Inc.)

代表：代表取締役CEO 高木 広之介

設立：2016年3月

資本金：307,008,000円(資本準備金を含む)

東京本社：東京都港区台場二丁目3番1号 トレードピアお台場 20階南

関西拠点：大阪府大阪市中央区本町一丁目6番17号 THE VILLAGE OSAKA 10階

福岡拠点：福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

事業内容：360°デジタル・インテグレーション事業

公式Webサイト：https://spice-factory.co.jp

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