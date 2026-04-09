【株式会社eiicon】『SusHi Tech Tokyo 2026』アジア最大規模のグローバルイノベーションカンファレンスのアンバサダーにeiiconが3期目の就任。

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）は、2026年4月27日（月）～29日（水・祝）東京都内にて開催されるアジア最大規模のグローバルイノベーションカンファレンス『SusHi Tech Tokyo 2026（スシ テック トウキョウ 2026）」のアンバサダーに就任したことをお知らせします。

https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

eiiconによる本カンファレンスのアンバサダーは2024、2025に続き3期続けての取組となります。

■「SusHi Tech Tokyo 2026」について

『SusHi Tech Tokyo 2026』アンバサダーに就任した株式会社eiicon

「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現」するSustainable High City Tech (=SusHi Tech) をテーマとしたグローバルイベントです。最先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって、世界共通の都市課題を克服する「持続可能な新しい価値」を生み出すことを目的としています。2026年は、世界中のスタートアップ、投資家、大企業、国・都市、学生などが東京に集結し、社会・経済的インパクトを生み出すビジネスチャンスを創出します。

＜開催概要＞

2026年4月27日（月）～29日（水・祝）

※4月27日（月）28日（火）：ビジネスデイ、4月29日（水・祝）パブリックデイ

東京ビッグサイト 西展示棟1～4ホール（東京都江東区有明3-11-1）

※会場とオンラインのハイブリッド開催

主なプログラム：

キーノート・セッション、ブース展示、ピッチコンテスト、ビジネスマッチング 他

参加者数（オンライン/オフライン計）：約60,000人

出展スタートアップ企業数：約700社

商談件数：約10,000件 見込

主催：SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会

■「Tokyo Logistics Co-Creation Cluster」取組発表について

期間中は、会場内でのブース出展のほか、東京都がグローバルなスタートアップ育成を支援する「TIB CATAPULT」内にてeiiconが代表事業者/事務局として参画する、物流業界の次世代デファクトスタンダード創出を目指すクラスター「Tokyo Logistics Co-Creation Cluster」の取組についての発表も行います。

「Tokyo Logistics Co-Creation Cluster」取組発表

2026年4月27日（月）14:30～14:55

本カンファレンス会場内 オープンイノベーションステージ にて

https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/open-innovation/

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数38,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。