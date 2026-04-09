夢展望、上海・南京东路に出店　中国での拠点拡大を一段と加速

夢展望株式会社

「どの私にも、かわいく着替えられる」をコンセプトに、ECを中心にアパレル事業を展開する夢展望株式会社（本社：大阪府池田市、代表取締役社長：津田茂寿、以下「夢展望」という）は、2026年３月４日に公表いたしました「上海での成功モデル化と中国展開の加速」を具現化する重要な取り組みとして、上海有数の商業エリアである南京东路の商業施設「百联ZX创趣场」において、2026年４月14日よりPOP-UP店舗を出店いたします。

■背景・狙い

夢展望は、上海・五角城エリアでの先行展開において、独自の運営モデルによる収益化の検証を完了しており、現在はその成功プロセスを「標準フォーマット」として横展開を行うフェーズにあります。今回の南京东路への進出は、2026年３月の発表にて公表した計６拠点の展開ロードマップを加速させるための戦略的拠点の拡大であり、既に出店が決定していた案件の実行となります。一方で、夢展望の中国展開に対する関心の高まりを背景に、現在は複数の商業施設およびディベロッパーから新たな出店に関する引き合いを継続的に獲得しています。これにより、POP-UP店舗および常設店舗の双方において、複数の案件が並行して進行する体制が構築されています。

南京东路は、国内外の観光客や若年層が密集する中国屈指の商業地であり、なかでも「百联ZX创趣场」は二次元文化をテーマとした次世代型施設としてZ世代の支持を確立しています。五角城で培った運営モデルをより高密度な集客エリアへ移植することで、ブランドの再現性と市場占有率の拡大を論理的に追求いたします。

■具体的な展開内容

本店舗では「お洋服屋さん」をテーマに、夢展望の28周年ロゴを象徴的に配置し、日本発のガーリーファッションとサブカルチャーを融合した独自の世界観を提示いたします。中国市場では、SNS（小紅書：REDNOTE）を活用した施策によりブランド「DearMyLove」のワンピースが単一品番で2000点以上を販売する成果を上げています。こうしたオンライン上の購買データやユーザー投稿を店舗設計に直接反映させることで、オンラインとオフラインがシームレスに連動するブランド体験を提供いたします。また、現地で高い反響を得ている「めかくしくま」の展開も強化し、キャラクターIPとアパレルを連動させた新たな価値創出を推進いたします。

■今後の展望

夢展望は、2026年３月に公表した成長戦略に基づき、本出店を皮切りとして成都、深セン、上海静安大悦城へと順次拠点を拡大してまいります。今後は、POP-UP店舗による市場検証およびブランド認知の向上と、常設店舗による安定的な収益基盤の構築を同時に推進することで、事業拡大のスピードを最大化いたします。実店舗での体験をデジタル上での拡散に繋げるOMO（Online Merges with Offline）戦略を軸に、SNS起点でのヒット創出モデルを中国全土へ展開いたします。今後も、日本発のファッションブランドとしてのプレゼンス向上を図り、中国市場における継続的な成長が予想されます。

■店舗概要

・店 舗 名：夢展望 POP-UP店（百联ＺＸ创趣场 南京东路）

・所 在 地：上海市黄浦区南京东路340-372号

・フ ロ ア：Ｂ１

・期 間：2026年４月14日 ～ ６月28日（予定）

・営業時間：10:00～22:00

※2026年３月４日公開記事：

「夢展望、上海での成功をモデル化し中国展開を加速、2026年中に計６拠点を展開へ」

URL：https://www.dreamv.co.jp/ja/pdf/irnews/2026/20260304_01.pdf

【夢展望株式会社の概要】

会社名：夢展望株式会社

ＵＲＬ：https://www.dreamv.co.jp/

所在地：大阪府池田市石橋三丁目２番１号

設立：1998年 ５月

資本金：1026百万円（2025年３月31日現在）

代表者：代表取締役社長 津田 茂寿

事業内容：衣料品・靴・雑貨のインターネット通信販売、雑貨等のOEM及び 生産管理、その他（広告販売、卸売等）