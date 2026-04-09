『モンスターハンター ブリッジ』、「ニジゲンノモリ」への移設が決定！

株式会社カプコン

株式会社カプコンは、大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」にて展開していた体験型コンテンツ『モンスターハンター ブリッジ』を、2027年度を目途に兵庫県立淡路島公園「ニジゲンノモリ」へ移設することを決定しました。

『モンスターハンター ブリッジ』は、2025年に開催された大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンに出展した体験型コンテンツです。専用のARデバイス、360度シアター、イマーシブサウンド、床振動と、すべてが融合したこれまでにない没入体験を提供し、連日多くのご予約をいただき延べ10万人以上の来場者にご体験いただきました。

本移設により、惜しまれつつ閉幕を迎えた同コンテンツを万博終了後も多くの方々にお楽しみいただける場を創出します。夢洲でご体感いただいた「モンスターハンター」の圧倒的な世界観を淡路島で再現するべく、関係各社一丸となって鋭意準備を進めてまいります。

当社はこれからも、卓越したゲーム開発力を遺憾なく発揮し、オリジナリティ溢れるゲームタイトルを創造し続け、ユーザーの皆様のご期待に応えてまいります。

※大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン出展時の様子

【「モンスターハンター」シリーズについて】

当シリーズは、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームです。2004年の第1作発売以来、ネットワークを介して「他のプレイヤーと協力して強大なモンスターに挑む」というプレイジャンルを確立し、シリーズ累計販売本数1億2,500万本（2025年12月31日時点）を誇る、世界中から注目を集めるコンテンツに成長しています。

【「ニジゲンノモリ」について】

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか5分。東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。

日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。