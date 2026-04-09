ダンスイベント「DANCEHOLIC 15th ANNIVERSARY」に10名を招待、BUZZがSNSキャンペーンを実施中

株式会社BUZZ GROUP

全国84店舗以上を展開するレンタルスタジオ「BUZZ（バズ）」を運営する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）は、ダンスイベント「DANCEHOLIC 15th ANNIVERSARY」とのコラボレーションキャンペーンを実施していることをお知らせいたします。

本キャンペーンでは、2026年4月25日に両国国技館にて開催される同イベントへ、抽選で10名様をご招待いたします。応募は、指定のInstagramアカウントをフォローのうえ、対象投稿へコメントすることで完了します。

ダンホリ × BUZZ コラボキャンペーン開催！

✦ キャンペーン実施の背景

BUZZは、ダンサーやクリエイターに向けたレンタルスタジオ事業を展開し、日常的な練習環境の提供を行ってまいりました。一方で、リアルイベントへの参加機会は限られており、特に若年層においては「観に行く体験」へのハードルが高い状況があります。

今回、長年ダンスシーンを牽引してきた「DANCEHOLIC」との連携により、オンライン（SNS）とオフライン（イベント）を接続する導線を設計し、より多くのユーザーにダンスカルチャーを体験いただく機会を創出いたします。

✦ キャンペーン概要

イベント名：DANCEHOLIC 15th ANNIVERSARY

開催日：2026年4月25日（土）

開催場所：両国国技館

当選人数：10名様

応募締切：2026年4月20日（月）23:59

当選者には、応募締切後にダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

→ 応募方法

以下の手順で応募が完了します。

1．Instagramにて指定アカウントをフォロー

（@buzz_rental(https://www.instagram.com/buzz_rental/) / @danceholictko(https://www.instagram.com/danceholictko/)）

2．対象投稿に「行きたい」とコメント

応募方法の説明画像

キャンペーン投稿はこちら :https://www.instagram.com/p/DW0_eCsgZ73/?igsh=dmJkMWt6dGd2MHQz&img_index=2

BUZZでは今後も、ダンス・エンターテインメント領域におけるイベント連携やSNS施策を通じて、ユーザー参加型の体験機会を創出し、ダンスカルチャーのさらなる発展に寄与してまいります。

✦ BUZZについて

BUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に84店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。

SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。

初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



BUZZのHP：https://buzz-st.com/

BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7



【BUZZの公式SNS】

Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/

X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental

Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz



BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/