CAGR 10.5%で成長：シリコン28市場、2031年に2.28億米ドル到達見込み
シリコン 28 はケイ素の安定同位体である。天然ケイ素中には 3 種類の安定同位体が存在し、それはシリコン 28（約 92.2%）、シリコン 29（約 4.7%）、シリコン 30（約 3.1%）である。シリコン 28 の原子核は 14 個の陽子と 14 個の中性子から構成されており、質量数 28 を持つ。「シリコン 28」とは、原子核内に 14 個の中性子を含むケイ素原子を特に指す。本報告で取り上げるシリコン 28 は、同位体分離技術を通じて、天然の 92.2% から 99.99%（4N）、さらには 99.999%（5N）以上に存在比が高められた材料を指す。
巨視的な物理的・化学的性質に関しては、高純度シリコン 28 は天然ケイ素とほぼ同一である。両者は同じ結晶構造（ダイヤモン型立方晶）を有し、硬度、融点、化学反応性も類似している。このことは、既存のケイ素系半導体製造技術およびデバイス作製プロセスが、シリコン 28 に対してほぼシームレスに適用可能であることを意味する。
シリコン 28 の原子核（陽子数および中性子数がともに偶数）は全スピンがゼロであり、「核サイレント」であると言える。これらの核特性は、シリコン 28 に一連の置き換えが不可能な重要な属性を直接付与しており、多くの先端技術における理想的な材料となっている。
成長の特徴：なぜ今、シリコン28市場が注目されるか
シリコン28市場が注目を集める背景には、半導体産業における高性能化要求の急激な高まりと、量子コンピューティングや先進的センサー技術への期待の高まりがある。天然シリコンには複数の同位体が混在するが、特に ^29Si の存在は量子ビットのコヒーレンスやデバイスの安定性にとって障害となる。これに対し、同位体純度の高いシリコン28を使えば、電子の移動や熱伝導がより安定かつ効率的になるため、チップの微細化、高速化、低消費電力化に直結する。さらに、量子コンピュータやAI用途の拡大、データセンター需要の拡大など、川下分野の裾野が急速に広がっており、これらが相まってシリコン28への需要を一気に押し上げている。加えて、供給側の技術進化、同位体分離プロセスの効率化、新規プレーヤーの登場などにより、供給能力も着実に拡大しており、市場全体の成長基盤が整ってきた状況である。
市場規模：2031年に向けた急拡大 - 成長ペースと市場見通し
LP Information の「世界シリコン28市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/196675/silicon-28）によれば、予測期間中の複合年間成長率（CAGR）は約 10.5% で推移し、2031年にはグローバル市場規模が 2.28億米ドル に達する見込みである。 この成長は、半導体用途の急増が主なドライバーで、特に量子コンピュータ、AI 向け半導体、大規模データセンター用途などハイエンド需要の拡大が予見される。レポートによると、2024年時点で世界市場は約0.83億米ドルであったが、今後数年間で倍以上の市場へと拡大する計算である。 また、地域別では北米、アジア太平洋、ヨーロッパが中心であり、それぞれ高い成長が予測されている。特にアジア太平洋地域では、半導体製造の拡大と再編により需要が急増する可能性が高く、今後の鍵となる市場である。
図. シリコン28世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346469/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346469/images/bodyimage2】
図. 世界のシリコン28市場におけるトップ3企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
巨視的な物理的・化学的性質に関しては、高純度シリコン 28 は天然ケイ素とほぼ同一である。両者は同じ結晶構造（ダイヤモン型立方晶）を有し、硬度、融点、化学反応性も類似している。このことは、既存のケイ素系半導体製造技術およびデバイス作製プロセスが、シリコン 28 に対してほぼシームレスに適用可能であることを意味する。
シリコン 28 の原子核（陽子数および中性子数がともに偶数）は全スピンがゼロであり、「核サイレント」であると言える。これらの核特性は、シリコン 28 に一連の置き換えが不可能な重要な属性を直接付与しており、多くの先端技術における理想的な材料となっている。
成長の特徴：なぜ今、シリコン28市場が注目されるか
シリコン28市場が注目を集める背景には、半導体産業における高性能化要求の急激な高まりと、量子コンピューティングや先進的センサー技術への期待の高まりがある。天然シリコンには複数の同位体が混在するが、特に ^29Si の存在は量子ビットのコヒーレンスやデバイスの安定性にとって障害となる。これに対し、同位体純度の高いシリコン28を使えば、電子の移動や熱伝導がより安定かつ効率的になるため、チップの微細化、高速化、低消費電力化に直結する。さらに、量子コンピュータやAI用途の拡大、データセンター需要の拡大など、川下分野の裾野が急速に広がっており、これらが相まってシリコン28への需要を一気に押し上げている。加えて、供給側の技術進化、同位体分離プロセスの効率化、新規プレーヤーの登場などにより、供給能力も着実に拡大しており、市場全体の成長基盤が整ってきた状況である。
市場規模：2031年に向けた急拡大 - 成長ペースと市場見通し
LP Information の「世界シリコン28市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/196675/silicon-28）によれば、予測期間中の複合年間成長率（CAGR）は約 10.5% で推移し、2031年にはグローバル市場規模が 2.28億米ドル に達する見込みである。 この成長は、半導体用途の急増が主なドライバーで、特に量子コンピュータ、AI 向け半導体、大規模データセンター用途などハイエンド需要の拡大が予見される。レポートによると、2024年時点で世界市場は約0.83億米ドルであったが、今後数年間で倍以上の市場へと拡大する計算である。 また、地域別では北米、アジア太平洋、ヨーロッパが中心であり、それぞれ高い成長が予測されている。特にアジア太平洋地域では、半導体製造の拡大と再編により需要が急増する可能性が高く、今後の鍵となる市場である。
図. シリコン28世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346469/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346469/images/bodyimage2】
図. 世界のシリコン28市場におけるトップ3企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）