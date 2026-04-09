水中監視装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（固定型装置、移動型装置）・分析レポートを発表
2026年4月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「水中監視装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、水中監視装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、水中監視装置市場の現状と将来予測について、定量および定性の両面から包括的に分析したものです。2024年の世界市場規模は3293百万と評価され、2031年には4944百万へ拡大し、年平均成長率は6.0%で推移すると見込まれています。安全保障需要や海洋資源開発の拡大により、市場は着実な成長を続けています。
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市場概要
水中監視装置は、水中の活動や物体を監視、検知、追跡するための高度な技術です。ソナー、レーダー、カメラ、各種センサー、自律型プラットフォームなどを組み合わせることで、リアルタイムでの情報取得が可能です。
軍事用途をはじめ、商業、科学研究、環境監視など幅広い分野で活用されています。また、各国の政策や規制、関税制度の変化が市場環境に影響を与え、供給網の強靭性や競争構造にも影響しています。
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市場構造とセグメンテーション
本市場はタイプ別および用途別に分類されています。タイプ別では固定型装置と移動型装置に分かれ、それぞれ設置環境や運用目的に応じた需要があります。用途別では石油・ガス産業、環境監視、商業海運などが主要分野となっています。
これらのセグメントごとに異なる成長特性があり、企業はターゲット市場を明確にすることで競争力を高めることができます。
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主要企業と競争環境
市場にはImage Soft、Kongsberg Gruppen、Thales Group、General Dynamics、Lockheed Martin Corporation、Teledyne Marine、SAAB AB、Atlas Elektronik GmbH、Northrop Grumman Corporation、Ultra Electronics、L3Harris Technologies, Inc.、Raytheon Technologies Corporation、Fugro、ECA Group、EdgeTech、Sonardyne International Ltd.などの企業が参入しています。これら企業は高度な技術力と豊富な実績を背景に競争を展開しており、製品性能や装置統合能力が競争優位性を左右しています。
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地域別市場動向
地域別では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されます。北米および欧州は防衛関連需要を背景に安定した市場を形成しています。
アジア太平洋地域では海洋開発やインフラ整備の進展により需要が拡大しています。その他の地域でも資源開発や安全保障ニーズの高まりにより市場成長が期待されています。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、防衛需要の増加、海洋資源開発の拡大、環境監視の重要性の高まりが挙げられます。一方で、高コスト構造や技術的な複雑性、規制対応の負担が課題となっています。また、自律型装置や高度センサー技術の進展は今後の成長機会として注目されています。競争環境の分析により、市場参入障壁や企業間競争の激しさも明らかになっています。
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サプライチェーンと流通構造
本市場では原材料供給から製造、装置統合、販売までの産業チェーンが重要な役割を担っています。主要サプライヤーとの連携や効率的な流通体制の構築が競争力向上に不可欠です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「水中監視装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、水中監視装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、水中監視装置市場の現状と将来予測について、定量および定性の両面から包括的に分析したものです。2024年の世界市場規模は3293百万と評価され、2031年には4944百万へ拡大し、年平均成長率は6.0%で推移すると見込まれています。安全保障需要や海洋資源開発の拡大により、市場は着実な成長を続けています。
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市場概要
水中監視装置は、水中の活動や物体を監視、検知、追跡するための高度な技術です。ソナー、レーダー、カメラ、各種センサー、自律型プラットフォームなどを組み合わせることで、リアルタイムでの情報取得が可能です。
軍事用途をはじめ、商業、科学研究、環境監視など幅広い分野で活用されています。また、各国の政策や規制、関税制度の変化が市場環境に影響を与え、供給網の強靭性や競争構造にも影響しています。
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市場構造とセグメンテーション
本市場はタイプ別および用途別に分類されています。タイプ別では固定型装置と移動型装置に分かれ、それぞれ設置環境や運用目的に応じた需要があります。用途別では石油・ガス産業、環境監視、商業海運などが主要分野となっています。
これらのセグメントごとに異なる成長特性があり、企業はターゲット市場を明確にすることで競争力を高めることができます。
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主要企業と競争環境
市場にはImage Soft、Kongsberg Gruppen、Thales Group、General Dynamics、Lockheed Martin Corporation、Teledyne Marine、SAAB AB、Atlas Elektronik GmbH、Northrop Grumman Corporation、Ultra Electronics、L3Harris Technologies, Inc.、Raytheon Technologies Corporation、Fugro、ECA Group、EdgeTech、Sonardyne International Ltd.などの企業が参入しています。これら企業は高度な技術力と豊富な実績を背景に競争を展開しており、製品性能や装置統合能力が競争優位性を左右しています。
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地域別市場動向
地域別では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されます。北米および欧州は防衛関連需要を背景に安定した市場を形成しています。
アジア太平洋地域では海洋開発やインフラ整備の進展により需要が拡大しています。その他の地域でも資源開発や安全保障ニーズの高まりにより市場成長が期待されています。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、防衛需要の増加、海洋資源開発の拡大、環境監視の重要性の高まりが挙げられます。一方で、高コスト構造や技術的な複雑性、規制対応の負担が課題となっています。また、自律型装置や高度センサー技術の進展は今後の成長機会として注目されています。競争環境の分析により、市場参入障壁や企業間競争の激しさも明らかになっています。
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サプライチェーンと流通構造
本市場では原材料供給から製造、装置統合、販売までの産業チェーンが重要な役割を担っています。主要サプライヤーとの連携や効率的な流通体制の構築が競争力向上に不可欠です。