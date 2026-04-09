SingleStore, Inc.と日本市場における再販契約を締結 ～リアルタイム処理とAI活用を支える次世代データベース「SingleStore」の導入・運用支援を開始～
JTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：為? 光昭、以下「JTP」）は、次世代データベース「SingleStore」を提供するSingleStore, Inc.（本社：米国カリフォルニア州、CEO：Raj Verma）と日本市場における再販契約を締結しました。あわせて、マルチAIエージェント時代のデータ基盤として、SingleStoreの導入から運用まで一貫してサポートするソリューションを、2026年4月9日より正式に提供開始します。
なお、居酒屋チェーン「鳥貴族」などを運営する株式会社エターナルホスピタリティグループ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：大倉忠司）へのSingleStoreの導入が決定しています。同社では、日々発生する膨大なデータをすぐに活用しAIとも連携できる基盤により、店舗での注文状況を瞬時に経営の見える化や商品供給に反映することで、全社レベルでの最適化を目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346448/images/bodyimage1】
■背景
昨今、企業のDX推進が加速し、日々発生する取引データや顧客データを、できるだけ早く業務改善や経営判断に生かしたいというニーズが高まっています。一方で、業務で使うシステムと分析のための仕組みが分かれていることが多く、データ連携の手間や時間、運用コストが課題となっていました。また、生成AIやマルチAIエージェントの活用が進む中、最新のデータをすぐに取り込み、必要な情報を素早く探し出せる仕組みへの期待も高まっています。特に、複数のAIが連携して動くこれからの時代には、同じ情報を共有しながら、リアルタイムに処理できるデータ基盤が重要になります。
SingleStoreは、こうした課題に応えるデータベースであり、業務データの処理と分析をひとつの仕組みで行えるため、データの移動や重複を減らし、より速く効率的な活用を実現します。さらに、既存のMySQL環境から移行しやすく、生成AIを活用した新しいシステムづくりにも適しています。
JTPは、日本企業がSingleStoreを円滑に導入・活用できる体制を整えるべく、SingleStoreの販売代理店契約を締結し、業務データのリアルタイム処理とAI活用の両立を支援します。
■サービス内容
・PoC設計・実施
- 要件ヒアリングと現状分析
- 検証環境構築・設計支援
- 性能評価・検証
- 既存データベースとのベンチマーク比較
- 結果サポートと移行計画策定
・初期導入・移行支援
- 本番環境のアーキテクチャ設計
- 既存システムからのデータ移行
- MySQL互換による移行コスト最小化
- クラウド・オンプレミス構成の最適化
- データベース管理者・開発者向けトレーニング
・運用・継続改善サポート
- 日本語での技術サポート対応
- 性能監視支援
- 定期的なヘルスチェック
- ライセンス管理・アップデート対応
- 最新バージョンへのアップグレード支援
サービスの詳細や導入事例は、下記のページよりご覧いただけます。
https://solution.jtp.co.jp/service/system-consulting/singlestore
■今後の展望
JTPは今後、SingleStoreを活用したリアルタイムデータ基盤の提供を通じて、企業のDXとAI活用を支援してまいります。
先行案件として、エターナルホスピタリティグループへの導入を通じて、店舗で発生するリアルタイムデータをお客様のご利用システムや経営ダッシュボードへ連携し、顧客体験価値向上や全社最適化につなげるユースケースの実現を目指します。
なお、居酒屋チェーン「鳥貴族」などを運営する株式会社エターナルホスピタリティグループ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：大倉忠司）へのSingleStoreの導入が決定しています。同社では、日々発生する膨大なデータをすぐに活用しAIとも連携できる基盤により、店舗での注文状況を瞬時に経営の見える化や商品供給に反映することで、全社レベルでの最適化を目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346448/images/bodyimage1】
■背景
昨今、企業のDX推進が加速し、日々発生する取引データや顧客データを、できるだけ早く業務改善や経営判断に生かしたいというニーズが高まっています。一方で、業務で使うシステムと分析のための仕組みが分かれていることが多く、データ連携の手間や時間、運用コストが課題となっていました。また、生成AIやマルチAIエージェントの活用が進む中、最新のデータをすぐに取り込み、必要な情報を素早く探し出せる仕組みへの期待も高まっています。特に、複数のAIが連携して動くこれからの時代には、同じ情報を共有しながら、リアルタイムに処理できるデータ基盤が重要になります。
SingleStoreは、こうした課題に応えるデータベースであり、業務データの処理と分析をひとつの仕組みで行えるため、データの移動や重複を減らし、より速く効率的な活用を実現します。さらに、既存のMySQL環境から移行しやすく、生成AIを活用した新しいシステムづくりにも適しています。
JTPは、日本企業がSingleStoreを円滑に導入・活用できる体制を整えるべく、SingleStoreの販売代理店契約を締結し、業務データのリアルタイム処理とAI活用の両立を支援します。
■サービス内容
・PoC設計・実施
- 要件ヒアリングと現状分析
- 検証環境構築・設計支援
- 性能評価・検証
- 既存データベースとのベンチマーク比較
- 結果サポートと移行計画策定
・初期導入・移行支援
- 本番環境のアーキテクチャ設計
- 既存システムからのデータ移行
- MySQL互換による移行コスト最小化
- クラウド・オンプレミス構成の最適化
- データベース管理者・開発者向けトレーニング
・運用・継続改善サポート
- 日本語での技術サポート対応
- 性能監視支援
- 定期的なヘルスチェック
- ライセンス管理・アップデート対応
- 最新バージョンへのアップグレード支援
サービスの詳細や導入事例は、下記のページよりご覧いただけます。
https://solution.jtp.co.jp/service/system-consulting/singlestore
■今後の展望
JTPは今後、SingleStoreを活用したリアルタイムデータ基盤の提供を通じて、企業のDXとAI活用を支援してまいります。
先行案件として、エターナルホスピタリティグループへの導入を通じて、店舗で発生するリアルタイムデータをお客様のご利用システムや経営ダッシュボードへ連携し、顧客体験価値向上や全社最適化につなげるユースケースの実現を目指します。