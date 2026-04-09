眼のごちそう 食器

会期：2026年7月8日（水）～8月30日（日）





サントリー美術館（東京・六本木）は、2026年7月8日（水）から8月30日（日）まで「眼のごちそう 食器」を開催いたします。本展は、当館の基本理念「生活の中の美」を楽しむ企画として、近世、主に桃山時代から江戸時代の陶磁の食器を特集いたします。

今を生きる私たちのすでに約400年前には、日本ではおもてなしの場においてさまざまな産地・形・文様・用途の陶磁の食器をもとめ、使いこなし、楽しむことが定着していたようです。

華やかな大皿、優雅な鉢、個性的な向付……。こうした陶磁の食器のデザインに注目してみると、そこには吉祥や季節感、あるいは珍しい器でもてなしたい、などのメッセージが少なからずあることに気づきます。食器とは、おいしい料理とあいまって客人にさらに深い喜びを得ていただくための「眼のごちそう」だったのではないでしょうか。

日本人が愛好した陶磁の食器は国産にとどまらず、中国をはじめとする海外製にもおよび、食器に対する日本人の旺盛な興味がうかがえます。このような食器が使われた当時のおもてなしのようすにも時おり触れながら、うつわ一つ一つの造形をお楽しみいただく貴重な機会になります。

【開催概要】

▼会期：2026年7月8日（水）～8月30日（日）

※作品保護のため、会期中展示替を行います。

▼主催：サントリー美術館

▼協賛：三井不動産、鹿島建設、サントリーホールディングス

▼会場：サントリー美術館

東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階

アクセス（東京ミッドタウン［六本木］まで）

都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結

東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結

東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩約3分

【基本情報】

▼開館時間：10時～18時

※金曜日および8月29日（土）は20時まで

※いずれも入館は閉館の30分前まで

▼休館日：火曜日（8月11日は18時まで開館）

▼入館料：

・当日券：一般1,700円、大学生1,200円、高校生1,000円

・前売券：一般1,500円、大学生1,000円、高校生800円

※中学生以下無料

※サントリー美術館受付、サントリー美術館公式オンラインチケット、ローソンチケット、セブンチケットにて取扱

※前売券の販売は4月22日（水）から7月7日（火）まで

（サントリー美術館受付での販売は4月22日（水） から6月21日（日）の開館日のみ）

▼割引：

・あとろ割：国立新美術館、森美術館の企画展チケット提示で100円割引

・団体割引：20名様以上の団体は100円割引

※割引適用は一種類まで（他の割引との併用不可）

【お問合せ】

▼TEL：03-3479-8600

▼美術館ウェブサイト：https://www.suntory.co.jp/sma/