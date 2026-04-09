経営コンサルティングサービス市場：サービスタイプ別、機能分野、コンサルティングモデル、顧客タイプ別、産業セクター別―2026年～2032年の世界市場予測
経営コンサルティングサービス市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均12.35%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、経営コンサルティングサービス市場調査レポートを発行・販売します。
「経営コンサルティングサービスレポート」では2025年の米国の関税動向が、ソーシング戦略、プログラム設計、コンサルティング契約の経済性にどのような影響を与えたかについての詳細な評価を言及するほか、サービスタイプ別、機能、モデル、クライアントタイプ、産業ごとに、明確な需要の原動力、能力、市場参入の必須要件を明らかにする統合的なセグメンテーションの視点を分析します。
世界の経営コンサルティングサービス市場規模は、2025年に4,949億5,000万米ドルと評価され、2026年の5,535億6,000万米ドルから2032年には1兆1,185億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1981465-management-consulting-services-market-by-service.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 経営コンサルティングサービス市場：サービスタイプ別
第9章 経営コンサルティングサービス市場：機能分野別
第10章 経営コンサルティングサービス市場：コンサルティングモデル別
第11章 経営コンサルティングサービス市場：顧客タイプ別
第12章 経営コンサルティングサービス市場：産業セクター別
第13章 経営コンサルティングサービス市場：地域別
第14章 経営コンサルティングサービス市場：グループ別
第15章 経営コンサルティングサービス市場：国別
第16章 米国の経営コンサルティングサービス市場
第17章 中国の経営コンサルティングサービス市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・コンサルティングサービスの進化において、どのような戦略的課題が浮き彫りになっていますか？
急速な技術の進歩、変化するクライアントの期待、規制の複雑化により、従来型アドバイザリーモデルが適応を余儀なくされています。
・コンサルティング産業の変革をもたらす要因は何ですか？
技術、人材、ビジネスモデルにまたがる変革的な変化が、混乱と機会をもたらしています。
・2025年の米国の関税動向はコンサルティング契約にどのような影響を与えましたか？
関税施策は越境技術調達やオフショアでの提供に顕著な影響を及ぼし、コンサルティングチームはコストの変動リスクを軽減するためにベンダーエコシステムを再評価する必要がありました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「経営コンサルティングサービスレポート」では2025年の米国の関税動向が、ソーシング戦略、プログラム設計、コンサルティング契約の経済性にどのような影響を与えたかについての詳細な評価を言及するほか、サービスタイプ別、機能、モデル、クライアントタイプ、産業ごとに、明確な需要の原動力、能力、市場参入の必須要件を明らかにする統合的なセグメンテーションの視点を分析します。
世界の経営コンサルティングサービス市場規模は、2025年に4,949億5,000万米ドルと評価され、2026年の5,535億6,000万米ドルから2032年には1兆1,185億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1981465-management-consulting-services-market-by-service.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 経営コンサルティングサービス市場：サービスタイプ別
第9章 経営コンサルティングサービス市場：機能分野別
第10章 経営コンサルティングサービス市場：コンサルティングモデル別
第11章 経営コンサルティングサービス市場：顧客タイプ別
第12章 経営コンサルティングサービス市場：産業セクター別
第13章 経営コンサルティングサービス市場：地域別
第14章 経営コンサルティングサービス市場：グループ別
第15章 経営コンサルティングサービス市場：国別
第16章 米国の経営コンサルティングサービス市場
第17章 中国の経営コンサルティングサービス市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・コンサルティングサービスの進化において、どのような戦略的課題が浮き彫りになっていますか？
急速な技術の進歩、変化するクライアントの期待、規制の複雑化により、従来型アドバイザリーモデルが適応を余儀なくされています。
・コンサルティング産業の変革をもたらす要因は何ですか？
技術、人材、ビジネスモデルにまたがる変革的な変化が、混乱と機会をもたらしています。
・2025年の米国の関税動向はコンサルティング契約にどのような影響を与えましたか？
関税施策は越境技術調達やオフショアでの提供に顕著な影響を及ぼし、コンサルティングチームはコストの変動リスクを軽減するためにベンダーエコシステムを再評価する必要がありました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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