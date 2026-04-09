旋盤市場：機械タイプ、主軸の向き、構造タイプ、最終用途産業別―2026年～2032年の世界市場予測
旋盤市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.29%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、旋盤市場調査レポートを発行・販売します。
「旋盤レポート」では精密性の要求、デジタル化、およびサプライチェーンのレジリエンスが、旋盤市場の利害関係者の全体的な戦略的優先順位をどのように再構築しているかを概説する洞察に富んだ導入部を言及するほか、旋盤業界における競争優位性を再定義する、変革的な技術、材料、サプライチェーンの動向に関する包括的な考察を分析します。
世界の旋盤市場規模は、2025年に186億9,000万米ドルと評価され、2026年の196億6,000万米ドルから2032年には268億1,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1981398-lathe-machines-market-by-machine-type-spindle.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 旋盤市場：機種別
第9章 旋盤市場主軸の向き別
第10章 旋盤市場構造タイプ別
第11章 旋盤市場：最終用途産業別
第12章 旋盤市場：地域別
第13章 旋盤市場：グループ別
第14章 旋盤市場：国別
第15章 米国旋盤市場
第16章 中国旋盤市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・旋盤業界の競争優位性を再定義する要因は何ですか？
デジタル統合、プロセス最適化、CNCシステム、エッジアナリティクス、標準化された機械通信プロトコルが競争優位性を再定義しています。
・2025年の関税政策の変更は旋盤機械のバリューチェーンにどのような影響を与えましたか？
調達戦略、サプライヤーとの関係、および設備投資の意思決定に重大な影響を及ぼしました。
・旋盤機械の用途ごとの購入者の行動はどのように異なりますか？
自動旋盤と手動旋盤に分かれ、自動化による生産性向上と手動用途における精度および柔軟性のニーズが対照的です。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「旋盤レポート」では精密性の要求、デジタル化、およびサプライチェーンのレジリエンスが、旋盤市場の利害関係者の全体的な戦略的優先順位をどのように再構築しているかを概説する洞察に富んだ導入部を言及するほか、旋盤業界における競争優位性を再定義する、変革的な技術、材料、サプライチェーンの動向に関する包括的な考察を分析します。
世界の旋盤市場規模は、2025年に186億9,000万米ドルと評価され、2026年の196億6,000万米ドルから2032年には268億1,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1981398-lathe-machines-market-by-machine-type-spindle.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 旋盤市場：機種別
第9章 旋盤市場主軸の向き別
第10章 旋盤市場構造タイプ別
第11章 旋盤市場：最終用途産業別
第12章 旋盤市場：地域別
第13章 旋盤市場：グループ別
第14章 旋盤市場：国別
第15章 米国旋盤市場
第16章 中国旋盤市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・旋盤業界の競争優位性を再定義する要因は何ですか？
デジタル統合、プロセス最適化、CNCシステム、エッジアナリティクス、標準化された機械通信プロトコルが競争優位性を再定義しています。
・2025年の関税政策の変更は旋盤機械のバリューチェーンにどのような影響を与えましたか？
調達戦略、サプライヤーとの関係、および設備投資の意思決定に重大な影響を及ぼしました。
・旋盤機械の用途ごとの購入者の行動はどのように異なりますか？
自動旋盤と手動旋盤に分かれ、自動化による生産性向上と手動用途における精度および柔軟性のニーズが対照的です。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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