『MOMOテラス(モモテラス)』(京都市伏見区桃山町/運営：住商アーバン開発株式会社)は、2026年3月28日(土)より、不要品回収を行う資源循環サービス「PASSTO」を導入いたしました。回収した衣類やファッション雑貨・ホビー用品は再利用されるほか、新たな資源として再資源化されます。





MOMOテラスは「いつもをもっと照らす場所」を施設コンセプトに、地域に根差した生活交流拠点として、地域の皆様を中心とした各ステークホルダーと連携しながら運営して参りました。地域全体のサステナブルな発展を目指し、様々な地域課題と向き合う中で、廃棄量削減に着目。株式会社ECOMMITが提供するサービス「PASSTO」が、地域のお客様と共にサステナビリティの一翼を担うことができると考え、本サービス導入に至りました。





「PASSTO」は、使わなくなった不要品を回収し、最適な使い方の選別、リユース・リサイクルの循環をつくる仕組みです。お客様に不要品をお持ちいただき、MOMOテラス館内に設置されている不要品回収ボックスに入れるだけで、気軽にサステナブルな取り組みに参加することができます。









■「PASSTO」について

・回収ボックス設置場所

MOMOテラス 2階ユニクロ前通路

・対象品目

衣類

(トップス／ボトムス／ジャケット／コート等)

ファッション雑貨・ホビー用品

(バッグ／キャップ・ベルト／ミニカー・鉄道玩具／ぬいぐるみ・フィギュア等)









■注意事項

・濡れたものを入れないでください。

・散らばるものは袋にまとめてから入れてください。

・一度回収したものは返却できません。





PASSTO official website ： https://www.passto.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/passto.jp

PASSTOコンセプトムービー： https://www.youtube.com/watch?v=seu_1WqX1fA









■株式会社ECOMMITについて

「捨てない社会をかなえる」ために、ものが循環するインフラをビジネスで実現する循環商社。全国7箇所に自社の循環センターを持ち、不要になったものを回収・選別・再流通しています。さらに、"ものの流れ"をデータ化する自社開発のトレーサビリティシステムにより、リユース・リサイクル率の算出や、CO2削減量のレポーティングまで行うことで、企業や自治体のサステナビリティ推進に向けたサービスを包括的に提供しています。

URL： https://www.ecommit.jp/









■「MOMOテラス」施設概要

約120店舗が集まる伏見桃山の大型ショッピングモール。館内のフードコートには無料のキッズプレイルームがあり、お子さまが遊ぶ姿を見守りながら、お食事を召し上がることができます。

所在地 ： 〒612-8002 京都市伏見区桃山町山ノ下32

アクセス： 市営地下鉄 東西線 六地蔵駅3番出口より徒歩 約5分

JR奈良線 ・京阪 宇治線六地蔵駅より徒歩 約8分

営業時間： ショップ 10：00～20：00

レストラン 11：00～ラストオーダー21：00(22：00営業終了)

フレンドマート／マツモトキヨシ 10：00～21：00

URL ： https://www.momo-t.jp/









■住商アーバン開発のサステナビリティについて

・サステナビリティ スローガン：「この街と、未来につなぐ取り組みを。」

住商アーバン開発は「この街を、また来たくなる空間に。」を合言葉に、地域との連携を基軸とした商業施設運営を行っています。

「この街を」また来たくなる空間にするために、「この街と」取り組んでいく。街全体のサステナブルな発展を目指して、社会課題・地域課題に向き合う。

私たちの手がける商業施設が地域コミュニケーションの拠点として、この街の『未来につなぐ』取り組みを行ってまいります。





・サステナビリティ コンセプト：「地域と紡ぐ5つの共創アクション」

住商アーバン開発は、以下の5つの重要なパートナーとの共創を通じて、地域の持つ力を最大限に活用し、地域社会の未来を支える取り組みを推進しています。





住商アーバン開発のサステナビリティ





その他の具体的な活動事例については下記ウェブサイトをご確認くださいませ。

https://sumisho-ud.com/sustainability/