「ヤク」素材にフォーカスしたリジェネラティブ・マテリアルブランド「SHOKAY(ショーケイ)」を展開するSHOKAYジャパンオフィス(運営：ダブルツリー株式会社、本社：北海道札幌市、代表：林民子)は、2008年の日本ローンチ以来継続している『SHOKAYテイクバック・プログラム』を改めて公募・情報発信を行います。





SHOKAY テイクバック・プログラム





#サーキュラーエコノミー #エシカルファッション #女性支援 #リユース #リサイクル #NPO支援 #サステナブル









■プログラムの背景：チベットの恵みを、廃棄させない

SHOKAYの原材料であるヤクの毛は、中国・チベット辺境地の厳しい環境の中で、遊牧民の人々が大切に育てたヤクから集められています。1頭から年間わずか100gしか採れないその希少な繊維のことを想うと、できる限りリサイクル・リユースし、循環させることが私たちの責務だと考えています。

SHOKAYは創業以来、服を「消費するもの」ではなく「循環させるもの」として扱うサーキュラーエコノミーを実践してきました。









■テイクバック・プログラム(Take-Back Program)の概要

SHOKAYご購入者様から不要になったアイテムを回収し、状態の良いものをNPO団体へ寄付しています。DV被害から着のみきのままで逃れてきた女性やシングルマザーを支援する札幌のシェルター団体へ寄付してきました。これから迎える衣替えの季節、お客様からの不要になったSHOKAYアイテムの絶賛受付中です。また同時にSHOKAYリユースアイテムのご提供を希望するNPO・支援団体様も公募中です。ご協力よろしくお願いいたします。





【ご寄付者様へのお礼】

アイテムご送付・受領確認後、SHOKAYヤフーオンラインショップでご利用いただける「10％割引クーポン券」をメールにてプレゼントいたします。









■お客様からの不要になったSHOKAYアイテム受付中

～お申し込みの流れ～

STEP 1 ご連絡

不要になったSHOKAYアイテムがございましたら、SHOKAYジャパンオフィスへメールまたはお電話にてご連絡ください。

Email： office[at]dgbh.jp

(※スパム対策のため、[at]を@に書き換えて送信してください)





STEP 2 送付先のご案内

ご連絡いただいた後、送付先住所をお伝えいたします。送料はお手数ですがご負担ください。





STEP 3 アイテムの発送

ご連絡いただいたお名前・メールアドレスを添えてお送りください。受領確認後、割引クーポンをメールにてお送りします。





STEP 4 クーポンのご利用

次回SHOKAYオフィシャルオンラインショップ(Yahooショッピング)でのお買い物時、クーポン番号を購入ページ備考欄にご記入ください。確認後、購入代より差し引きいたします。





STEP 5 アイテムの循環

状態の良いものはNPO・支援団体へ寄付。









■SHOKAYアイテムのご提供を希望するNPO・支援団体様 公募中

お客様からお送りいただいたSHOKAYアイテムの提供を希望するNPO・支援団体の皆様も随時募集しています。





対象団体 ： こども食堂・女性支援シェルター・福祉施設・貧困支援団体など

社会課題に取り組むNPO・支援組織

提供方法 ： 団体名・ご担当者名・ご住所をご連絡いただいた後、

状況に応じて順次お送りします

費用 ： 無償提供(数量・内容は状況に応じ相談のうえ決定)

お問い合わせ： support@shokay.jp または TEL：080-4348-8989









■SHOKAYについて

世界で初めて「ヤク」素材にフォーカスしたリジェネラティブ・マテリアルブランド。2006年、ハーバード大学ケネディスクールで国際協力を学ぶ女学生2人が、チベット族の貧困問題解決を志して立ち上げたソーシャルビジネスです。エシカル・ニットのパイオニアとして、創業物語は書籍『世界を変えるオシゴト』(講談社、2010年)に結実しました。

ヤクの毛は1頭から年間わずか100gしか採れない希少素材。カシミヤ以上の保温性を誇り、通気性・柔軟性に優れ毛玉になりにくいと言われています。トレーサビリティを担保しながら上質なニット製品・毛糸を生産・販売。国連SDGs17目標のうち12目標の達成に貢献するブランドです。

URL： http://shokay.jp









■DGBHについて

2010年、表参道ヒルズにてSHOKAYを軸としたエシカルなライフスタイルを提案する1年間限定のセレクトショップ「DGBH(DoGood, BeHappy!)」をプロデュース。以来、「マインドフルな暮らしを楽しみながら、幸せに生きる」をコンセプトに、セミナーや旅の企画・運営、商品企画・開発、コンテンツ制作など多岐にわたる事業を展開している。 現在はNOTEにて、心と暮らしを豊かに再生するリジェネラティブなファッションの視点から「服が福を招く、幸せなクローゼットの作り方」をテーマに【Happy Closet～マインドフル・スタイルのABC】を連載中。

URL： https://note.com/dgbh/m/m43a5d530f1fc









■会社概要

会社名 ：ダブルツリー株式会社

所在地 ：北海道札幌市中央区

代表取締役：林 民子(はやし たみこ)

設立 ：2008年7月8日

主な事業 ：(1)ヤク素材エシカルブランド「SHOKAY(ショーケイ)」日本総代理店

(2)コンテンツ企画制作事業「DGBH(DoGood, BeHappy!)」

「Mindful Style × Happy Closet」をテーマにセミナー・

旅企画の運営、商品開発、コンテンツ制作・情報発信を展開。

(3)バケーション・ワーケーションハウス事業

北海道ニセコ町にて森林セラピー×リトリートを組み合わせた

一棟貸しコテージ「おくすりファーム」(準備中)。









■代表取締役プロフィール 林 民子(はやし たみこ)

外資系エンターテインメント会社、VOGUE NIPPON発行出版社、欧米ファッションブランドの広報を経て、2007年にNPO法人「ソーシャルコンシェルジュ」を設立。いち早くエシカルファッションの普及に取り組み、10年にわたって活動を牽引。2008年よりSHOKAY日本代表に就任。30年以上にわたりヨガと瞑想を実践し、龍村式健康ヨガ指導者養成講座修了。米国森林セラピーガイドの資格を取得。長野県信濃町認定「森林メディカルトレーナー」養成講座も修了し、信濃町森林療法研究会「ひとときの会」会員。現在は北海道ニセコ町にて、森林セラピープログラムを提供する一棟貸しリトリートコテージ「おくすりファーム」を準備中。自身のインスタグラムでは、札幌とニセコでの北海道2拠点暮らしの日々を発信している。

URL ： https://www.instagram.com/tamikohayashi/

Instagram： @tamikohayashi









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